Ola de amenazas de Irán tras recibir duros golpes militares: un clérigo llamó a derramar la sangre de Trump e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha a mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

En medio de un ambiente regional convulsionado, los llamados a la violencia contra Israel y el presidente de Estados Unidos Donald Trump desde la televisión estatal iraní reflejaron el tono de las amenazas del régimen de Teherán, mientras se multiplican los combates y las consecuencias económicas en el Golfo Pérsico.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió que Washington “lamentará amargamente” el hundimiento de una fragata iraní, un hecho que elevó la tensión y que acentuó la escalada de acciones militares en la región, con ataques que han causado más de 1.000 muertos en Irán, más de 70 en Líbano y cerca de una docena en Israel, según datos aportados por funcionarios de esos países, difundidos por el medio The Times of Israel.

Las declaraciones del ayatolá Abdollah Javadi Amoli, transmitidas el jueves por la radiotelevisión estatal iraní, representan una de las pocas intervenciones públicas del clero en un escenario marcado por una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Amoli exhortó a fortalecer la unidad interna y reclamó: “El derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de sangre de Trump”. En su mensaje citó además la figura del imam del tiempo: “Combatan a la opresora América, su sangre está sobre mis hombros”.

El jueves, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán comunicó haber impactado un petrolero estadounidense en la zona norte del Golfo, incendiando la nave, aunque no hubo confirmación oficial de Washington sobre el incidente. El comunicado, difundido por medios oficiales, sostuvo que en tiempos de guerra el paso por el estratégico Estrecho de Hormuz estará bajo control iraní.

Las hostilidades escalaron un día después de que el ataque de torpedos estadounidense hundiera la fragata iraní Dena en aguas internacionales, hecho que el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi calificó como “una atrocidad” ocurrida “sin advertencia previa”. Araghchi advirtió en declaraciones reproducidas por el medio The Times of Israel: “Washington lamentará amargamente el precedente que ha marcado”.

Abbas Araghchi POLITICA Europa Press/Contacto/Icana News Agency

Amenazas y reacciones en la región tras la escalada militar

Durante una conferencia de prensa, el embajador de Irán en Corea del Sur, Saeed Koozechi, aseguró que el envío de fuerzas terrestres estadounidenses al conflicto provocará que “muchos ataúdes regresen a Estados Unidos”. Koozechi justificó los ataques iraníes contra Estados del Golfo que alojan bases militares estadounidenses y reclamó a Seúl, aliado clave de Washington, mayor firmeza al exigir el cese de la “agresión ilegal”.

Por otra parte, un militar iraní declaró a la agencia ISNA que Irán atacará el centro nuclear israelí de Dimona si los gobiernos estadounidense e israelí buscan un “cambio de régimen”. El centro de investigación Shimon Peres Negev —cercano a Dimona— es considerado estratégico en el presunto programa nuclear israelí, aunque el Estado hebreo ni confirma ni niega disponer de armamento nuclear. Sus instalaciones cuentan con avanzados sistemas de defensa aérea y están entre las más protegidas del país.

Impacto militar y económico en el Golfo Pérsico

Irán lanzó una nueva oleada de misiles el jueves contra bases estadounidenses e israelíes. Al mismo tiempo, Israel dio cuenta del inicio de una ofensiva “a gran escala” sobre Teherán, con explosiones registradas en varios puntos de la capital iraní.

El ejército israelí notificó la llegada de múltiples misiles iraníes durante la noche; las alarmas sonaron tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Israel ejecutó ataques en Líbano contra posiciones de Hezbollah y sobre “infraestructura” en la capital iranía.

Como resultado de la intensidad de estos choques, la televisión estatal iraní indicó que la ceremonia de duelo por el líder supremo ayatolá Ali Khamenei, fallecido al inicio de la crisis, fue pospuesta. En 1989, millones asistieron al sepelio de su antecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini.

El nieto del ayatolá Ruhollah Khomeini, Hassan Khomeini, se encuentra junto al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei/Folleto vía REUTERS

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó públicamente al ejército de su país por su desempeño “en el frente de guerra, por decirlo suavemente”. En el Senado, los republicanos respaldaron a Trump y rechazaron una resolución para detener el conflicto.

En las últimas jornadas, Irán ha disparado contra Emiratos árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Kuwait, Israel y Chipre. Turquía informó que defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado por Irán antes de ingresar en su espacio aéreo. Estos ataques han generado interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas, obstaculizado el tráfico marítimo internacional y dejado a cientos de miles de viajeros varados en Oriente Medio.

Un nuevo ataque frente a la costa de Kuwait amplió la zona considerada peligrosa para la navegación comercial. La Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido, dependiente del ejército británico, reportó que un petrolero fue atacado en la zona, aunque no precisó la causa. Irán ha empleado explosivos pegados a los cascos de buques en acciones anteriores.

La escalada comenzó el sábado con ataques en el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz —paso por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. A raíz de esta situación, el precio del crudo Brent ha registrado un aumento del 15% desde el inicio del conflicto, alcanzando su valor más alto desde julio de 2024.

Acciones de Estados Unidos e Israel y perspectivas inmediatas

Autoridades militares estadounidenses y de Israel sostienen que los lanzamientos desde Irán se han reducido, después de que sus ataques destruyeran misiles balísticos, lanzaderas y drones. El Comando de Defensa Civil de Israel flexibilizó el cierre nacional de centros de trabajo, permitiendo su reapertura a partir del mediodía del jueves si cuentan con refugios accesibles, aunque las escuelas permanecen cerradas.

El ministro de Defensa estadounidense Pete Hegseth detalló: “Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis. Podrían ser ocho. Podrían ser tres. Finalmente, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desorientado y vamos a mantenerlo así”.

El ejército israelí prevé prolongar las operaciones contra objetivos iraníes por al menos una o dos semanas adicionales, con miles de nuevos ataques planificados contra blancos del régimen, según pudo saber el medio The Times of Israel.

Qatar evacuó provisionalmente a residentes cerca de la embajada estadounidense en Doha por precaución. Aviones de combate sobrevolaron Dubái y Arabia Saudita informó la destrucción de un dron en una provincia limítrofe con Jordania.