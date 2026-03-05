El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El capitolio de Estados Unidos, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington (AP/Rahmat Gul)

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que buscaba frenar la intervención militar ordenada contra el régimen iraní por el presidente estadounidense Donald Trump, quien no solicitó autorización previa al Congreso para llevar adelante la operación “Furia Épica”.

La propuesta, impulsada por el demócrata Tim Kaine y respaldada también por el republicano Rand Paul, obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra. La iniciativa tenía pocas posibilidades de prosperar debido a la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas.

Incluso si la medida hubiera avanzado, enfrentaba obstáculos adicionales: debía ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes y, en caso de aprobarse, habría enfrentado un probable veto presidencial que solo se podría anular con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

La decisión de los senadores republicanos de brindar apoyo al presidente se produce después de que Trump criticara a los cinco senadores de su partido que apoyaron una resolución similar sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela. De esos cinco, solo Paul votó de nuevo a favor de restringir los poderes presidenciales.

Senadores demócratas advirtieron el martes que la administración de Trump no descarta el envío de tropas terrestres a Irán, tras una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel. “Tengo más miedo que nunca”, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal, al confirmar que el Gobierno comunicó que no se descarta esa opción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP/Archivo/Alex Brandon)

La Cámara de Representantes tiene previsto votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra. El presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano de Luisiana), aseguró que confía en contar con los votos necesarios para rechazarla. Aunque ambas cámaras aprobaran la resolución, Trump podría vetarla y solo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras permitiría anular ese veto.

Antes de la votación en el Senado, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el país norteamericano atraviesa un momento que podría marcar un punto de inflexión: “Ahora es el momento de ir tras ellos”.

Rubio describió a al régimen iraní como un país controlado por fanáticos religiosos y consideró que la reciente decisión de Trump era necesaria. “El presidente decidió atacarlos, sacarles sus misiles, sacarles su armada, sacarles sus drones, quitarles la capacidad de fabricar esas cosas para que nunca puedan tener un arma nuclear”, aseguró.

El secretario de Estado advirtió que la amenaza de la república islámica no se limita al armamento convencional y explicó que los ayatollah “tienen la ambición de tener armas nucleares”. “Pretenden desarrollar esas armas nucleares amparados en un programa de misiles, drones y terrorismo que hará que el mundo no pueda tocarlos, por temor a esas cosas”.

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla con los medios de comunicación el día de una sesión informativa para los líderes del Congreso sobre la situación en Irán, en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU, 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Rubio señaló que la estrategia busca eliminar de forma permanente esos recursos del alcance de “radicales” para reducir el riesgo global. “El mundo será un lugar más seguro cuando estos clérigos radicales ya no tengan acceso a estas armas”, sostuvo.

Además, el fucionario a cargo del Departamento de Estado de Estados Unidosindicó que se están gestionando vuelos chárter, opciones de transporte militar y rutas comerciales para asistir a los ciudadanos estadounidenses que buscan abandonar la región, en coordinación con compañías aéreas para aumentar la disponibilidad de asientos. Estas estrategias responden al incremento de solicitudes de ayuda tras la ofensiva contra el régimen iraní.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, alrededor de 9.000 estadounidenses huyeron de Medio Oriente. El Departamento de Estado coordina estos esfuerzos en medio de crecientes dificultades logísticas por el cierre de espacios aéreos y la escalada de hostilidades en la zona.

(Con información de EFE)