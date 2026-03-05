El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

FOTO ARCHIVO. Redes sociales EFE/ Ballesteros

Las autoridades iraníes estaban emitiendo advertencias a las personas que se conectaban a internet desafiando un apagón de las comunicaciones que ha dejado a la república islámica prácticamente aislada del mundo exterior, dijeron testigos a la AFP el jueves.

La conectividad a internet en Irán se encontraba actualmente en “alrededor del 1 por ciento de los niveles habituales”, dijo el jueves el grupo de monitoreo Netblocks, lo que ha dejado a la mayoría de los iraníes luchando por acceder a información básica, herramientas de navegación o aplicaciones de comunicación.

Aquellos que habían logrado conectarse utilizando VPN (redes privadas virtuales) para evadir los controles habían recibido advertencias en sus teléfonos.

“Si se conecta repetidamente a la internet internacional en los próximos días, su línea será bloqueada y se tomarán las medidas necesarias para remitir su caso a las autoridades judiciales”, decían los mensajes.

La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026 (Protestas, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Un residente de Teherán, que envió un mensaje a la AFP bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que “la velocidad de internet es muy lenta”.

“no puedes llamar y los mensajes de voz no se entregan. Solo podemos enviar mensajes de texto”, añadió el residente.

Irán cortó el acceso a internet el sábado después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques aéreos contra el país, los cuales continuaron el jueves por sexto día.

Las llamadas desde el extranjero a teléfonos móviles o fijos iraníes eran casi imposibles, lo que dificultaba la tarea de informar sobre el conflicto a los periodistas, quienes enfrentan estrictos controles mientras trabajan en el país.

Dentro de Irán, tareas sencillas como saber cómo están sus familiares, conducir con herramientas de navegación como Google Maps o consultar sitios web para obtener información se habían vuelto imposibles.

Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel, se ve sobre una plaza vacía en Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

Solo estaba disponible la intranet local, que es sumamente limitada.

Los ataques aéreos israelíes y estadounidenses también han tenido como objetivo repetido la infraestructura de la televisión y radio estatales iraníes.

Shima, de 33 años y residente en Teherán con una conexión a internet esporádica, dijo que estaba ayudando a sus amigos enviando noticias a sus familiares sobre la vida en la capital, afectada por oleadas de ataques.

“Tengo que llamar a mucha gente, incluso a desconocidos, en nombre de sus familias”, dijo a la AFP.

‘Estresante’

Varias personas corren mientras se levanta humo tras una explosión, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS

Algunos iraníes habían recurrido al uso de terminales ilegales de Starlink, el proveedor de internet por satélite propiedad de Elon Musk que resultó crucial para la comunicación en Ucrania tras la invasión de Rusia en 2022.

“La situación de internet aquí es pésima”, dijo en un mensaje enviado a la AFP un residente de Bukan, en el oeste de Irán, que pidió no ser identificado.

“Se conecta y se desconecta. La conexión es lenta, por lo que las VPN no funcionan”.

Pero Irán encontró formas de interrumpir Starlink durante las protestas nacionales de enero, cuando se impuso un apagón de internet similar durante varias semanas.

El país también cortó internet durante la guerra de 12 días con Israel el pasado junio y durante las protestas masivas de 2022 provocadas por la muerte bajo custodia de una mujer kurda iraní llamada Mahsa Amini.

Un hombre lleva una bandera iraní para colocarla sobre los escombros de una comisaría atacada en la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

Awyar Shekhi, miembro de la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, con sede en Noruega, dijo que su trabajo de documentar las muertes de civiles en los bombardeos o los abusos de las autoridades iraníes se había visto complicado por los graves problemas de comunicación.

“Es una lucha para nosotros en este momento, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a un corte”, dijo a la AFP.

“Hemos construido nuestras propias redes para estar preparados para estos momentos, para poder obtener información a través de nuestras fuentes cuando no hay internet”.

Los exiliados iraníes como ella también estaban lidiando con la incertidumbre.

“Para los iraníes en la diáspora, es estresante y viven con ansiedad por sus familias, al no saber si han podido encontrar refugio o si han abandonado sus hogares”, afirmó.

