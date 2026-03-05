Mundo

El momento en el que un avión intenta aterrizar en Israel mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán

Las recientes ofensivas han obligado a modificar operaciones aeroportuarias en medio de las réplicas armadas que impactan la vida de miles de personas en los países implicados

El momento en el que un vuelo en el espacio aéreo israelí intenta aterrizar mientras suenen las alarmas por un ataque de Irán

Un avión comercial se aproximaba para aterrizar en el espacio aéreo de Israel el jueves 5 de marzo de 2026, mientras las sirenas antiaéreas sonaban de fondo advirtiendo de un nuevo ataque con misiles lanzados por Irán. En las imágenes difundidas por Reuters, la aeronave es visible girando sobre la ciudad de Petah Tikva mientras el ulular de las alarmas interrumpe la calma habitual, marcando el pulso de una nación bajo amenaza.

El video, cuya fecha y ubicación fueron validadas por los metadatos originales y la comparación con imágenes de archivo y satélite, muestra la tensión del momento en que el avión intenta aproximarse a tierra durante una alerta que obliga a millones de israelíes a buscar refugio. La reapertura del espacio aéreo israelí, anunciada por el Aeropuerto Ben Gurion, seguía un protocolo estricto: solo un vuelo de pasajeros por hora en la primera fase, permitiendo la llegada de los primeros vuelos de repatriación esa mañana.

El jueves, los primeros dos vuelos de repatriación aterrizaron con ciudadanos israelíes que manifestaron su alivio por regresar, aunque el miedo no había desaparecido. Durante la aproximación del vuelo captado en el video, las sirenas no cesaban, reflejando el clima de extrema precaución que se vive desde la escalada militar iniciada el 28 de febrero.

Las sirenas antiaéreas interrumpen la aproximación de vuelos al aeropuerto Ben Gurion en pleno ataque con misiles contra Israel

La crisis se agravó tras la llamada “Operación Furia épica” o “León Rugiente”, en la que Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva aérea masiva contra Irán, golpeando infraestructura nuclear y balística, así como posiciones clave de la Guardia Revolucionaria. En respuesta, Irán activó a sus fuerzas aliadas y replicó con el lanzamiento de cientos de misiles y drones no solo sobre territorio israelí, sino también contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar.

La escalada ha generado reacciones inmediatas en toda la región. Hezbollah incrementó sus ataques desde el sur del Líbano, lo que provocó bombardeos israelíes sobre barrios de Beirut y la zona de Baalbek, empujando a miles de personas a abandonar sus hogares. Además, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y se han reportado ataques a petroleros y el hundimiento de naves militares, como el buque Iris Dena.

El regreso de los primeros vuelos de repatriación a Israel ocurre bajo estrictos protocolos y temor persistente entre los ciudadanos.

El conflicto también ha involucrado indirectamente a países como Turquía, donde se han interceptado misiles en su espacio aéreo. Azerbaiyán, Omán y los Emiratos árabes han reportado daños por la caída de restos de proyectiles. El saldo de víctimas en Irán supera las 1,200 personas, mientras que en Israel y países vecinos las bajas civiles y militares continúan en ascenso.

La situación ha provocado un aumento abrupto en los precios del petróleo y el gas, agravando la crisis económica global. Mientras tanto, los combates aéreos siguen sobre Teherán y la ofensiva israelí en el Líbano no da señales de detenerse, pese a los llamados a la calma de Francia, Alemania y el Reino Unido.

