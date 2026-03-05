Bombarderos, cazas y naves espaciales: el cementerio de Arizona con más de 4.000 aviones bajo el sol

El mayor cementerio de aviones del mundo está ubicado en el desierto de Arizona y almacena más de 4.000 aeronaves de distintas épocas (Wikipedia)

El cementerio de aviones más grande del mundo se encuentra en una vasta extensión del desierto de Arizona, dentro de la base aérea Davis-Monthan. Este espacio, conocido formalmente como Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC), centraliza el almacenamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves desde la década de 1940. Bajo la supervisión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la colaboración de la NASA, el sitio alberga más de 4.000 aviones de 80 tipos diferentes en diferentes estados de conservación, distribuidos en 10,5 kilómetros cuadrados.

La ubicación facilita la preservación de los aparatos gracias al clima seco y escasa precipitación del área, condiciones que minimizan la oxidación y el deterioro de las aeronaves guardadas a la intemperie. Su origen responde a una necesidad concreta: al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense debía concentrar aeronaves dañadas o desprogramadas, aprovechando su potencial como fuente de repuestos y materiales para reutilización.

De este modo, el árido paisaje de Arizona fue seleccionado como sede. Además de servir como espacio logístico y técnico para la Fuerza Aérea y otras entidades, el predio cumple funciones clave en la evolución de los procesos de almacenamiento y restauración de aeronaves.

Según autoridades de la base: “la vida útil de los aparatos se prolonga sustancialmente y las piezas permanecen en condiciones óptimas para ser reutilizadas” en estas condiciones. Entre los ejemplares más visibles en las largas filas que se extienden por el predio se encuentran bombarderos, cazas históricos y modelos de última generación, incluidos muchos C-5M Super Galaxy, uno de los aviones de carga destacados en la flota de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

¿Qué es el AMARC y por qué existe?

El Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) centraliza el almacenamiento y reciclaje de aviones desde la década de 1940 (Wikipedia)

La operativa en AMARC involucra a 600 personas especializadas, que desarrollan tareas que van más allá del simples almacenamiento. Cada aeronave recibe un análisis detallado: se define si puede restaurarse y reincorporarse al servicio, donarse a un museo o institución, o si debe ser desmantelada para aprovechar sus componentes.

Una característica fundamental es la política de optimización de recursos. AMARC almacena alrededor de 7.000 motores y alrededor de 400.000 piezas reutilizables, esenciales para el mantenimiento de flotas activas tanto militares como civiles. Además de funcionar como fuente de repuestos, también es el punto de partida para la restauración de aeronaves que aún operan y suministra partes necesarias para la construcción de nuevos aparatos.

El rol logístico y estratégico se potencia al recibir aviones no solo de las fuerzas armadas estadounidenses, sino también de la NASA y diversas compañías comerciales. Portavoces de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han afirmado que “la base alberga también aeronaves y naves espaciales de la NASA, así como de varias compañías comerciales”, lo que incrementa el valor global de AMARC en la gestión de recursos aeronáuticos.

Las operaciones diarias incluyen inspecciones constantes, inventario de nuevas llegadas y control detallado de la extracción de piezas solicitadas, mediante procedimientos documentados que aseguran la preservación y el aprovechamiento de cada aeronave.

¿Cómo funciona el mayor cementerio de aviones del mundo?

Desde bombarderos históricos hasta naves espaciales, la base Davis-Monthan transforma desechos en recursos estratégicos y atrae la curiosidad de técnicos y turistas bajo el sol estadounidense (Wikipedia)

La actividad en AMARC no se reduce a labores internas. El sitio también recibe la visita de empresas privadas y entidades gubernamentales interesadas en repuestos, restauraciones o incluso donaciones de aeronaves históricas. La variedad de tareas comprende desde el acondicionamiento inicial hasta la entrega de componentes específicos solicitados por terceros.

El flujo operativo exige coordinación precisa entre los diferentes equipos: técnicos, ingenieros, personal administrativo y gestores de inventarios. Las aeronaves retiradas pueden servir como fuente de partes para modelos activos en servicio, asegurando así la transferencia de tecnología y la autosuficiencia de las flotas de Estados Unidos y de aliados internacionales.

Los equipos de mantenimiento realizan todo el proceso bajo estrictas medidas de seguridad e inspección. Esto permite, por ejemplo, que las piezas que saldrán a nuevas misiones se mantengan en óptimo estado y que el ciclo de vida de los materiales se extienda al máximo posible dentro del sistema logístico militar y civil.

¿Qué se puede ver y hacer en el AMARC?

En el sitio se almacenan unos 7.000 motores y 400.000 piezas reutilizables, esenciales para el mantenimiento de flotas militares y civiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se trata de instalaciones predominantemente militares y logísticas, AMARC es un sitio de referencia para aficionados a la aviación y la historia. Desde el exterior y en circuitos organizados, visitantes de diferentes países pueden observar la vasta alineación de aviones bajo el sol de Arizona, incluidos modelos que participaron en conflictos del siglo XX junto a aeronaves recién retiradas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Uno de los principales atractivos es la diversidad de aparatos, que permite distinguir desde bombarderos y ejemplares de combate hasta modelos modernos. En ciertos puntos, es posible presenciar las labores de mantenimiento y reciclaje, donde los equipos de AMARC evalúan cada incorporación y deciden su destino. Los encargados explican que “el análisis es clave para determinar si un avión debe seguir volando o si es necesario desmantelarlo para recuperar sus piezas”.

También se almacenan naves espaciales que participaron en misiones junto a la agencia espacial estadounidense NASA, lo que incrementa el interés de quienes siguen la evolución de la exploración aeroespacial. La posibilidad de acceder a datos y relatos particulares sobre la trayectoria y destino de algunas aeronaves otorga un atractivo adicional para los visitantes.