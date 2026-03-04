¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria

Un misil impacta en Siria

Este miércoles un grupo de personas se reunió en torno a un misil que cayó en un espacio abierto cerca de la ciudad de Qamishli, controlada por los kurdos, en el noreste de Siria.

Joudi Asaad, un pastor de dieciocho años, recordó el momento de la explosión, añadiendo que asustó tanto a los animales como a los residentes de las zonas vecinas.

Asaad y otros testigos afirmaron que el misil explotó alrededor de las 7:00 a. m. hora local (04:00 GMT) y cayó al suelo sin causar víctimas.

“Estaba pastoreando ovejas cuando vimos el misil sobrevolando nuestras cabezas. De repente, lo vimos explotar en el cielo y caer al suelo. Los animales se asustaron y entraron en pánico por el fuerte sonido, y nos escondimos tras las barreras. La gente del barrio estaba asustada”, dijo Joudi Asaad.

Un niño se encuentra junto a un misil iraní después de que cayera cerca del Aeropuerto Internacional de Qamishli, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Qamishli, Siria, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Orhan Qereman IMÁGENES TPX DEL DÍA

Reuters no pudo verificar de forma independiente el origen del misil.

Por su parte, un misil balístico lanzado desde Irán y dirigido hacia el espacio aéreo turco vía Irak y Siria fue destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN, informaron el miércoles funcionarios turcos.

El Ministerio de Defensa afirmó que el misil había sido “atacado y neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”.

No especificó el objetivo previsto del misil.

Esta fotografía, tomada y publicada el 4 de marzo de 2026 por la agencia de noticias turca DHA (Agencia de Noticias Demiroren), muestra a soldados turcos rodeando un fragmento de munición, identificado como perteneciente a las municiones de defensa aérea que interceptaron la amenaza tras ser destruida en el aire, en el distrito de Dortyol, Hatay. Turquía advirtió a Teherán contra cualquier medida que pudiera extender la guerra después de que un misil lanzado desde Irán con dirección al espacio aéreo turco fuera destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN, según informó una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Foto de HANDOUT / DHA (Agencia de Noticias Demiroren) / AFP) / Turquía

Un funcionario turco, en declaraciones a AFP bajo condición de anonimato, afirmó que el misil “apuntaba a una base en la isla griega de Chipre, pero se desvió de su curso”.

Las autoridades indicaron que los fragmentos que cayeron en el distrito de Dortyol, en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, fueron identificados como piezas del interceptor utilizado para neutralizar “la amenaza aérea”.

Animales cerca de un misil después de que cayera cerca del Aeropuerto Internacional de Qamishli, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Qamishli, Siria, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Orhan Qereman

No se reportaron víctimas.

El incidente provocó la condena de la OTAN.

“La OTAN apoya firmemente a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en la región”, declaró la portavoz de la OTAN, Allison Hart, utilizando el nombre oficial de Turquía. Nuestra postura de disuasión y defensa se mantiene firme en todos los ámbitos, incluyendo la defensa aérea y antimisiles.

Estrategia equivocada

Turquía, miembro de la OTAN con mayoría musulmana sunita, comparte una frontera de 500 kilómetros (315 millas) con Irán.

El presidente Recep Tayyip Erdogan, quien mantiene buenas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump a pesar de sus frecuentes críticas a Israel, ha insistido en que los ataques estadounidenses e israelíes del sábado, que desencadenaron la guerra y provocaron las represalias de Teherán, fueron “ilegales”.

En una entrevista a última hora del martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, también criticó los ataques indiscriminados de represalia de Irán contra los países del Golfo, calificándolos de “estrategia equivocada”.

Un misil cerca del Aeropuerto Internacional de Qamishli, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Qamishli, Siria, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Orhan Qereman

“La estrategia subyacente parece ser: ‘Si me hundo, me llevaré a la región conmigo’”, añadió Fidan.

Tras el incidente del misil, Ankara advirtió a Teherán contra medidas que pudieran agravar el conflicto. Fidan comunicó telefónicamente a su homólogo iraní que “debe evitarse cualquier medida que pueda provocar la propagación del conflicto”, según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los analistas afirman que la trayectoria del misil iraní y su destrucción por los sistemas de la OTAN aumentan aún más el riesgo de una guerra regional que se extienda, incluso si no hay pruebas claras de que Irán pretendiera atacar a Turquía.

“Turquía no querrá verse envuelta en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha criticado, pero si Irán lanza más misiles claramente dirigidos a objetivos en territorio turco, Ankara considerará su propia represalia directa”, declaró Hamish Kinnear, de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

El Ministerio de Defensa afirmó que “se tomarán con decisión y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo”.

La gente se encuentra junto a un misil iraní después de que cayera cerca del aeropuerto internacional de Qamishli, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Qamishli, Siria, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Orhan Qereman

“Reiteramos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país”, añadió.

(Con información de Reuters y AFP)