¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria

Este miércoles un grupo de personas se reunió en torno a un misil que cayó en un espacio abierto cerca de la ciudad de Qamishli, controlada por los kurdos, en el noreste de Siria.
Joudi Asaad, un pastor de dieciocho años, recordó el momento de la explosión, añadiendo que asustó tanto a los animales como a los residentes de las zonas vecinas.
Asaad y otros testigos afirmaron que el misil explotó alrededor de las 7:00 a. m. hora local (04:00 GMT) y cayó al suelo sin causar víctimas.
“Estaba pastoreando ovejas cuando vimos el misil sobrevolando nuestras cabezas. De repente, lo vimos explotar en el cielo y caer al suelo. Los animales se asustaron y entraron en pánico por el fuerte sonido, y nos escondimos tras las barreras. La gente del barrio estaba asustada”, dijo Joudi Asaad.
Reuters no pudo verificar de forma independiente el origen del misil.
Por su parte, un misil balístico lanzado desde Irán y dirigido hacia el espacio aéreo turco vía Irak y Siria fue destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN, informaron el miércoles funcionarios turcos.
El Ministerio de Defensa afirmó que el misil había sido “atacado y neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”.
No especificó el objetivo previsto del misil.
Un funcionario turco, en declaraciones a AFP bajo condición de anonimato, afirmó que el misil “apuntaba a una base en la isla griega de Chipre, pero se desvió de su curso”.
Las autoridades indicaron que los fragmentos que cayeron en el distrito de Dortyol, en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, fueron identificados como piezas del interceptor utilizado para neutralizar “la amenaza aérea”.
No se reportaron víctimas.
El incidente provocó la condena de la OTAN.
“La OTAN apoya firmemente a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en la región”, declaró la portavoz de la OTAN, Allison Hart, utilizando el nombre oficial de Turquía. Nuestra postura de disuasión y defensa se mantiene firme en todos los ámbitos, incluyendo la defensa aérea y antimisiles.
Estrategia equivocada
Turquía, miembro de la OTAN con mayoría musulmana sunita, comparte una frontera de 500 kilómetros (315 millas) con Irán.
El presidente Recep Tayyip Erdogan, quien mantiene buenas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump a pesar de sus frecuentes críticas a Israel, ha insistido en que los ataques estadounidenses e israelíes del sábado, que desencadenaron la guerra y provocaron las represalias de Teherán, fueron “ilegales”.
En una entrevista a última hora del martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, también criticó los ataques indiscriminados de represalia de Irán contra los países del Golfo, calificándolos de “estrategia equivocada”.
“La estrategia subyacente parece ser: ‘Si me hundo, me llevaré a la región conmigo’”, añadió Fidan.
Tras el incidente del misil, Ankara advirtió a Teherán contra medidas que pudieran agravar el conflicto. Fidan comunicó telefónicamente a su homólogo iraní que “debe evitarse cualquier medida que pueda provocar la propagación del conflicto”, según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los analistas afirman que la trayectoria del misil iraní y su destrucción por los sistemas de la OTAN aumentan aún más el riesgo de una guerra regional que se extienda, incluso si no hay pruebas claras de que Irán pretendiera atacar a Turquía.
“Turquía no querrá verse envuelta en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha criticado, pero si Irán lanza más misiles claramente dirigidos a objetivos en territorio turco, Ankara considerará su propia represalia directa”, declaró Hamish Kinnear, de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.
El Ministerio de Defensa afirmó que “se tomarán con decisión y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo”.
“Reiteramos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país”, añadió.
