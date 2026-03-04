Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el ejercicio al aire libre durante los días de mayor concentración de polvo sahariano. (Derechos de autor AP Photo Manu Fernandez)

Una masa de polvo mineral procedente del Sáhara recorre estos días el Mediterráneo y cubre grandes áreas de España, Portugal y Francia. El fenómeno, que deja cielos anaranjados y una fina capa de arena sobre superficies y vehículos, genera preocupación por el impacto en la calidad del aire y la salud pública. Las previsiones indican que la nube se desplazará hacia el norte, afectando progresivamente a más regiones de Europa occidental.

Según el medio de noticias Euronews, el Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) prevé que el episodio se prolongue varios días y llegue incluso al Reino Unido y Escandinavia. Estas partículas, conocidas como PM10 por su diámetro inferior a diez micrómetros, se elevan desde el desierto y recorren miles de kilómetros por la atmósfera antes de depositarse en suelo europeo. Los servicios meteorológicos nacionales han emitido avisos por la degradación del aire, mientras que expertos subrayan la conexión atmosférica global que une continentes a través del polvo mineral.

En este contexto, la presencia de PM10 preocupa por su capacidad para penetrar las vías respiratorias y agravar afecciones como el asma, la bronquitis o la irritación ocular. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el ejercicio intenso al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias previas.

Riesgos para la salud y diferencias con otras partículas contaminantes

El episodio de calima deja paisajes anaranjados y una capa de arena sobre vehículos y superficies en varias ciudades europeas. (Foto archivo BBC)

En primer lugar, el portal de noticias explicó que el polvo sahariano aporta partículas relativamente gruesas, pero lo bastante pequeñas como para ingresar en los pulmones y causar molestias. Los episodios de calima pueden elevar los niveles de PM10 muy por encima de los límites de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La exposición prolongada incrementa el riesgo de síntomas respiratorios, especialmente en poblaciones sensibles.

Además, en las ciudades europeas la contaminación habitual proviene de partículas PM2.5, mucho más finas y peligrosas, que surgen de los gases de escape, la combustión de madera y procesos industriales. Las PM2.5 atraviesan con facilidad los tejidos pulmonares y pueden alcanzar el torrente sanguíneo, generando problemas cardiovasculares y sistémicos. Aunque el polvo del desierto contiene sobre todo PM10, la alta concentración durante estos episodios multiplica el riesgo sanitario.

Por otro lado, la interacción del polvo con la lluvia produce la característica capa terrosa sobre coches, paneles solares y otras superficies. Los expertos advierten que este fenómeno, aunque espectacular desde el punto de vista visual, exige precaución ante la posible caída de la calidad del aire y la visibilidad reducida en carreteras.

Relación con el cambio climático y perspectivas para la semana

Las partículas PM10 pueden ingresar en los pulmones y agravar afecciones respiratorias, especialmente en niños y personas mayores. EFE/Yoan Valat

Asimismo, la comunidad científica aún debate hasta qué punto el cambio climático influye en la frecuencia y la intensidad de las tormentas de polvo sahariano que llegan a Europa. Según el servicio Copernicus y expertos citados por Euronews, la desertificación, la deforestación y la mala gestión del suelo pueden favorecer la formación de tormentas más intensas, pero no existen aún datos concluyentes que permitan establecer una relación directa con el calentamiento global.

Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas y la reducción de la humedad en el suelo, asociados a la sequía, crean condiciones propicias para que el viento levante el polvo y lo transporte a largas distancias. Zonas como la depresión de Bodélé, en Chad, figuran entre las principales fuentes de polvo mineral que viaja hacia el norte bajo determinadas condiciones atmosféricas.

Por último, los pronósticos indican que la nube persistirá durante varios días en la península ibérica y avanzará hacia el norte. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones y evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en los momentos de mayor concentración del polvo.

El episodio de polvo sahariano deja cielos espectaculares en tonos rojizos y anaranjados, pero también plantea desafíos para la salud pública y la gestión de la calidad del aire. La vigilancia meteorológica y la coordinación entre países resultan esenciales para mitigar los riesgos y proteger a los grupos más vulnerables ante este fenómeno natural recurrente.