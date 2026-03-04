Qué es un gemelo digital y por qué puede marcar el futuro de la atención médica personalizada

Un gemelo digital crea una réplica virtual del paciente, permitiendo anticipar enfermedades y personalizar tratamientos en tiempo real (Freepik)

En el horizonte de la medicina contemporánea asoma un cambio de paradigma: la llegada de los gemelos digitales. Esta innovación, impulsada por la inteligencia artificial, ya se perfila como una revolución comparable a la secuenciación del genoma.

Los expertos anticipan un futuro donde la prevención y el tratamiento de enfermedades serán más precisos, seguros y personalizados, superando el antiguo modelo del “ensayo y error”.

La medicina digital se apoya en una idea tan poderosa como disruptiva: construir un “avatar” virtual de cada persona, un clon matemático y biológico capaz de imitar los procesos del cuerpo humano y predecir su evolución ante amenazas, intervenciones y estilos de vida.

El gemelo digital funciona como un laboratorio personalizado donde los profesionales pueden anticipar riesgos, ensayar terapias y afinar estrategias antes de intervenir en el paciente real. Así, la ciencia busca transformar la atención médica en un proceso más eficiente, humano y adaptado a las particularidades de cada individuo.

La inteligencia artificial potencia los gemelos digitales, simulando la respuesta del cuerpo ante diferentes amenazas y terapias médicas (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué es un gemelo digital?

El concepto de gemelo digital surgió en el ámbito de la ingeniería. Michael Grieves lo describió por primera vez en 2002, al plantear la integración entre un sistema físico y su representación virtual, conectados por un flujo de información bidireccional. Esta idea permitió que industrias como la aeroespacial o la manufactura optimizaran el rendimiento de máquinas, anticiparan fallas y mejoraran la toma de decisiones.

Con la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cognitiva y los sensores avanzados, el gemelo digital dio un salto a campos tan diversos como la energía, la movilidad y, más recientemente, la medicina.

En el mundo de la salud, un gemelo digital se define como “una representación digital de un paciente que se actualiza continuamente con datos reales, provenientes de fuentes que van desde exámenes de laboratorio y resultados de imagenología, hasta dispositivos de monitoreo portátil y perfiles genéticos”. Esta definición, adoptada por Stanford Medicine y la National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), subraya la capacidad predictiva y la actualización dinámica como elementos esenciales que diferencian a un verdadero gemelo digital de simples modelos computacionales o “sombras digitales”.

La medicina de precisión se apoya en el análisis de datos clínicos, genéticos y de hábitos para construir modelos predictivos individualizados (Freepik)

El avance de la biotecnología, la inteligencia artificial y el manejo masivo de datos permitió que la medicina digital deje de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible. Laboratorios, hospitales y centros de investigación desarrollan hoy avatares médicos que integran información genética, hábitos, antecedentes clínicos e imágenes biomédicas para simular en tiempo real la evolución de la salud y la respuesta a intervenciones.

Según un artículo publicado en The Lancet Digital Health, los gemelos digitales médicos “no son solo modelos computacionales, sino un sistema que integra cinco pilares esenciales: el paciente real, la conexión y fusión de datos, el paciente in silico, la interfaz que permite la interacción con médicos y pacientes, y la sincronización continua de datos”.

Esta estructura convierte al gemelo digital en una herramienta capaz de fundamentar decisiones clínicas con respaldo analítico y predictivo. Su valor radica en la personalización: cada avatar se ajusta a los detalles únicos de la persona, proporcionando simulaciones de alto realismo sobre la respuesta a medicamentos, cirugías o cambios de hábitos. De este modo, la medicina se vuelve individualizada y preventiva, abriendo la puerta a intervenciones más seguras y menos invasivas.

Gemelos digitales permiten probar cientos de tratamientos antes de aplicarlos al paciente, reduciendo el margen de error y riesgos asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de gemelos digitales humanos llevó el modelado a órganos, tejidos y sistemas completos. En oncología, por ejemplo, los profesionales pueden crear un clon digital del paciente y someterlo a infinidad de simulaciones computarizadas para determinar qué terapia tiene más probabilidad de éxito antes de iniciar el tratamiento real.

El gemelo digital se diferencia de un simple modelo digital gracias a la interacción bidireccional entre lo físico y lo virtual. Mientras que una “sombra digital” solo recopila datos en un sentido, el gemelo digital actualiza y retroalimenta la información, permitiendo una evolución dinámica y continua. La NASEM enfatiza que un gemelo digital debe “imitar la estructura, el contexto y el comportamiento de un sistema natural, artificial o social, actualizarse dinámicamente y fundamentar decisiones que generen valor”.

El desafío para la salud humana radica en la complejidad de integrar datos en tiempo real y garantizar la privacidad y seguridad de la información. Según la especialista Tina Hernandez Boussard, “los pacientes necesitan la seguridad de que sus datos médicos personales se manejen de forma responsable”. La ética, la transparencia y el consentimiento informado aparecen como aspectos centrales en el diseño y uso de estas tecnologías.

La IA permite anticipar el riesgo de enfermedades

El Instituto Weizmann desarrolló un modelo capaz de calcular la edad biológica y anticipar enfermedades como la prediabetes en personas sanas

La convergencia entre inteligencia artificial y medicina digital abrió la posibilidad de anticipar enfermedades y seleccionar el tratamiento ideal incluso antes de que el paciente enferme. Los gemelos digitales, como réplicas virtuales de personas, simulan el comportamiento biológico ante amenazas, terapias y cambios ambientales, permitiendo prever cómo evolucionaría la salud de cada individuo en distintos escenarios.

En los últimos años, equipos de investigación internacionales demostraron que estos modelos pueden calcular la edad biológica, predecir el riesgo de desarrollar enfermedades y simular la eficacia de dietas y tratamientos antes de aplicarlos.

El Instituto Weizmann de Ciencias de Israel desarrolló un gemelo digital personalizado capaz de anticipar el envejecimiento y detectar afecciones como la prediabetes en personas que se consideraban sanas. El profesor Eran Segal, líder del proyecto, explicó: “El modelo asigna puntuaciones a cada sistema corporal y compara estos valores con los esperados para la edad cronológica, el sexo y el índice de masa corporal del participante”.

Siemens Healthineers apuesta por gemelos digitales para transformar la oncología, brindando mayor precisión y seguridad en las terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Proyecto Fenotipo Humano, base de este avance, reúne datos de más de 30.000 participantes y permite analizar patrones de envejecimiento diferenciados por género, así como predecir trayectorias de salud individualizadas. El objetivo es que, en un futuro cercano, cada persona cuente con una “trayectoria de salud” personalizada y que la medicina logre adelantarse años a posibles enfermedades, reduciendo el ensayo y error en la elección de tratamientos.

Segal lo sintetizó así: “Vivimos en una era de cambios increíblemente rápidos. Los ámbitos de la salud y la medicina experimentarán transformaciones drásticas en los próximos años, cada vez más impulsados por la IA. Nuestro proyecto está llamado a ser una fuente líder mundial de información e innovación, y todo esto gracias a nuestros participantes”.

El uso de gemelos digitales en medicina oncológica marca una diferencia significativa. Los nuevos modelos permiten simular cómo respondería un paciente a diferentes combinaciones de fármacos o intervenciones, identificando la estrategia más eficaz y menos invasiva. Antes de avanzar en un tratamiento, los médicos pueden someter al avatar digital a cientos de pruebas, logrando así una aproximación más previsible y segura para el paciente real.

La convergencia de inteligencia artificial y biotecnología impulsa la evolución de la medicina hacia una atención personalizada y preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración del gemelo digital con tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial también revolucionó los procedimientos quirúrgicos. Los quirófanos inteligentes, equipados con sistemas de modelado 3D y navegación de alta precisión, permiten a los cirujanos interactuar con el avatar superpuesto sobre el paciente físico, planificar incisiones y maniobras con un nivel de detalle sin precedentes. La radioterapia de última generación, sincronizada con el movimiento corporal, maximiza la eficacia del tratamiento mientras protege los órganos sanos.

La necesidad de democratizar el acceso a la salud de alta complejidad en regiones con escasez de especialistas impulsó el desarrollo de sistemas basados en gemelos digitales y monitorización remota. Estos avances permitirán que el conocimiento de expertos llegue a hospitales distantes, optimizando recursos y salvando vidas.

Siemens Healthineers, compañía líder en innovación médica, incorporó la tecnología de gemelos digitales en sus soluciones clínicas. El objetivo es transformar la medicina en un proceso más previsible y preciso, donde el “clon” digital actúe como aliado estratégico de médicos y pacientes.

El Proyecto Fenotipo Humano recopila datos de más de 30 mil personas, permitiendo predecir trayectorias de salud y envejecimiento (Freepik)

Desde la compañia destacaron la importancia de esta frontera tecnológica: “El Gemelo Digital es la frontera más avanzada de la oncología: permitirá que el médico, además de ver el presente del paciente, pueda ver cómo evolucionará su salud ante distintas decisiones clínicas futuras. Es una nueva era en donde el paciente se convierte en el beneficiario de un plan ya probado, que tiene una mayor probabilidad de éxito por su precisión”.

El futuro de la medicina digital depende de la validación rigurosa de estos sistemas, la protección de los datos personales y la colaboración entre científicos, médicos, pacientes y empresas tecnológicas.

La confianza y la ética serán claves para que el gemelo digital se consolide como una herramienta cotidiana que permita anticipar problemas, personalizar terapias y, en última instancia, mejorar la vida de millones de personas.