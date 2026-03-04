América Latina

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

La Guardia Revolucionaria del régimen avanzó en su estrategias contra los países aliados de Estados Unidos en la región

Durante la madrugada del miércoles, distintos países del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y objetivos de respuestas del régimen iraní sufrieron nuevos ataques con misiles y drones.

Desde Riad, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó la interceptación de drones en su espacio aéreo. La cartera también informó que dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en el distrito de Al-Kharj, al sur de la capital.

En un comunicado, el ministerio precisó que los sistemas antiaéreos lograron neutralizar ambos misiles. Por otra parte, la Agencia de Prensa Saudí reportó el ataque con drones fue frustrado, con la interceptación y destrucción de nueve vehículos no tripulados tras ingresar al espacio aéreo saudí.

En Kuwait, las autoridades informaron la destrucción de varios “objetivos hostiles”, cuyos fragmentos terminaron en zonas residenciales y causaron la muerte de una niña, de acuerdo con los servicios sanitarios locales.

El Gobierno de Qatar notificó que la base militar de Al Udeid, donde operan tropas estadounidenses, fue atacada con dos misiles lanzados desde el país persa: uno fue derribado, mientras que el segundo impactó en las instalaciones.

El Ministerio de Defensa saudí afirmó que dos misiles de crucero fueron interceptados sobre Al-Kharj

A lo largo de la noche, la Guardia Revolucionaria iraní solo reconoció haber atacado un buque destructor estadounidense en el océano Índico.

“En el transcurso de esta operación de alto perfil, un destructor estadounidense fue alcanzado por los misiles ‘Qadr 380’ y ‘Talaieh’ de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (CGRI) mientras repostaba combustible de un buque cisterna estadounidense a 650 kilómetros de la costa de Irán en el océano Índico”, sostuvo una nota recogida por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Desde la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la respuesta de Teherán incluyó ataques continuos con drones y misiles dirigidos tanto a Israel como a los países aliados de Washington en la zona, con especial foco en bases militares y sedes diplomáticas.

El Ejército israelí anunció en la madrugada de este miércoles el inicio de una nueva ofensiva de gran envergadura contra objetivos en Irán, en el marco de la campaña de bombardeos que Israel y Estados Unidos lanzaron hace cinco días.

Un portavoz militar comunicó en Telegram que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una amplia ola de ataques en Irán”, dirigidos a “bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras del régimen iraní”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una amplia ola de ataques contra Irán el miércoles

Minutos antes, el ejército israelí había reportado la detección de un lanzamiento de misiles desde Irán, por lo que sus sistemas defensivos se encuentran activos para interceptar la amenaza.

El Comando del Frente Interior activó alertas anticipadas en los teléfonos móviles de las zonas afectadas y solicitó a los residentes que permanezcan en áreas protegidas y sigan estrictamente las instrucciones de seguridad.

A su vez, el martes se observó humo elevándose cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y el secretario de Estado Marco Rubio dijo a los periodistas que un estacionamiento fue alcanzado en medio del conflicto. 

(Con información de EFE)

