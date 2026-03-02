La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

Rafael Grossi, del OIEA, observa antes del inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

No hay “indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares, incluida la central de Bushehr, el reactor de investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo del combustible nuclear, hayan resultado dañadas o haya sido alcanzadas”, dijo el diplomático argentino al inicio de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

En todo caso, reconoció que el OIEA está tratando de contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, “sin que hasta el momento haya habido respuesta”.

El embajador de la República Islámica de Irán en Indonesia, Mohammad Boroujerdi, pronuncia su discurso durante una conferencia de prensa en la residencia del embajador iraní, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Yakarta, Indonesia, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

“Esperamos que este canal indispensable de comunicación pueda restablecerse lo antes posible”, dijo Grossi al subrayar que “la situación actual es muy preocupante”.

“No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves, incluida la necesidad de evacuar zonas tan grandes o mayores que las de grandes ciudades”, agregó el director general del OIEA.

Grossi explicó ante los delegados de los países miembros del organismo que el ‘Centro de Incidentes y Emergencias’ (IEC) del OIEA está en funcionamiento.

Por otra parte, el director general expresó su “frustración” por el fracaso de las negociaciones e hizo un “llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada”.

“El uso de la fuerza ha estado presente en las relaciones internacionales desde tiempos inmemoriales. Esta es una realidad. Pero siempre es la opción menos deseable”, dijo.

Asimismo, recordó la dimensión regional de la crisis, con varios países con importantes programas nucleares afectados por las hostilidades, como los Emiratos Árabes Unidos, atacados por Irán y que dispone de cuatro reactores nucleares en operación.

En esta imagen satelital proporcionada por Vantor, se ven edificios dañados en la residencia oficial del ayatolá Alí Jamenei el domingo 1 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

“Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí también han sido atacados. Todos utilizan aplicaciones nucleares de una u otra índole. Por eso, instamos a la máxima contención en todas las operaciones militares”, destacó Grossi.

Eso sí, agregó, “para lograr la garantía a largo plazo de que Irán no adquirirá armas nucleares y para mantener la eficacia continua del régimen mundial de no proliferación, debemos volver a la diplomacia y a las negociaciones”.

“La diplomacia es difícil, pero nunca es imposible. La diplomacia nuclear es aún más difícil, pero nunca es imposible. Solo es cuestión de cuándo volveremos a reunirnos en esa mesa diplomática; simplemente debemos hacerlo lo antes posible”, concluyó Grossi, según el texto de su intervención distribuido por el OIEA.

(con información de EFE)