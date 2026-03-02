Mundo

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

La organización internacional señaló que, a pesar de la calma en las instalaciones atómicas, la situación en Oriente Medio requiere acciones diplomáticas urgentes y cooperación para evitar riesgos mayores en la región

Guardar
Rafael Grossi, del OIEA, observa
Rafael Grossi, del OIEA, observa antes del inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

No hay “indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares, incluida la central de Bushehr, el reactor de investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo del combustible nuclear, hayan resultado dañadas o haya sido alcanzadas”, dijo el diplomático argentino al inicio de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

En todo caso, reconoció que el OIEA está tratando de contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, “sin que hasta el momento haya habido respuesta”.

El embajador de la República
El embajador de la República Islámica de Irán en Indonesia, Mohammad Boroujerdi, pronuncia su discurso durante una conferencia de prensa en la residencia del embajador iraní, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Yakarta, Indonesia, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

“Esperamos que este canal indispensable de comunicación pueda restablecerse lo antes posible”, dijo Grossi al subrayar que “la situación actual es muy preocupante”.

“No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves, incluida la necesidad de evacuar zonas tan grandes o mayores que las de grandes ciudades”, agregó el director general del OIEA.

Grossi explicó ante los delegados de los países miembros del organismo que el ‘Centro de Incidentes y Emergencias’ (IEC) del OIEA está en funcionamiento.

Por otra parte, el director general expresó su “frustración” por el fracaso de las negociaciones e hizo un “llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada”.

“El uso de la fuerza ha estado presente en las relaciones internacionales desde tiempos inmemoriales. Esta es una realidad. Pero siempre es la opción menos deseable”, dijo.

Asimismo, recordó la dimensión regional de la crisis, con varios países con importantes programas nucleares afectados por las hostilidades, como los Emiratos Árabes Unidos, atacados por Irán y que dispone de cuatro reactores nucleares en operación.

En esta imagen satelital proporcionada
En esta imagen satelital proporcionada por Vantor, se ven edificios dañados en la residencia oficial del ayatolá Alí Jamenei el domingo 1 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí también han sido atacados. Todos utilizan aplicaciones nucleares de una u otra índole. Por eso, instamos a la máxima contención en todas las operaciones militares”, destacó Grossi.

Eso sí, agregó, “para lograr la garantía a largo plazo de que Irán no adquirirá armas nucleares y para mantener la eficacia continua del régimen mundial de no proliferación, debemos volver a la diplomacia y a las negociaciones”.

“La diplomacia es difícil, pero nunca es imposible. La diplomacia nuclear es aún más difícil, pero nunca es imposible. Solo es cuestión de cuándo volveremos a reunirnos en esa mesa diplomática; simplemente debemos hacerlo lo antes posible”, concluyó Grossi, según el texto de su intervención distribuido por el OIEA.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

OIEAIránataqueradiaciónnuclear

Últimas Noticias

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La autoridad marítima local reporta que una agresión en aguas estratégicas provocó lesiones a cuatro tripulantes, cuya nacionalidad incluye ciudadanos indios e iraníes, y obligó a evacuar al resto de la dotación

El petrolero Skylight resultó dañado

Kuwait derribó por error tres aviones de combate de Estados Unidos que repelían un ataque iraní

En medio de una jornada de intensos combates en la zona, los pilotos estadounidenses recibieron fuego amigo en sus aeronaves, pero lograron eyectarse

Kuwait derribó por error tres

Irán bombardeó una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita

Drones iraníes golpearon la planta de Aramco en Ras Tanura, una de las más grandes del planeta, y un bote bomba hundió un petrolero en el golfo de Omán. La escalada dispara los precios del crudo y sacude los mercados globales

Irán bombardeó una refinería de

El portavoz israelí debió resguardarse en un búnker durante una entrevista en vivo tras activarse las sirenas de alerta

La conversación con Infobae en Vivo se desarrollaba con normalidad hasta que una señal de alerta obligó al funcionario a interrumpir el diálogo y trasladarse a un refugio subterráneo, en medio de un nuevo episodio de tensión regional

El portavoz israelí debió resguardarse

Irán renueva sus bombardeos con drones sobre Israel mientras el IDF extrema sus esfuerzos para bloquearlos

El despliegue militar impulsa mecanismos inéditos de aviso y autoprotección entre la población civil ante una emergencia sin precedentes

Irán renueva sus bombardeos con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Familia de Lizeth Marzano pide

Familia de Lizeth Marzano pide prisión preventiva para Adrián Villar y otros involucrados: “Buscaremos la pena mayor”

Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

Desaparecieron una mujer colombiana y su pareja en España: familiares pidieron a las autoridades activar operativos de búsqueda

Jordi Cruz, chef Michelin: “Para unas alitas de pollo más crujientes, las paso por una capa de maicena y las cocino en airfryer”

Con drones atentarían contra Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón: los gobernantes antioqueños explicaron por qué cancelaron su visita a Hidroituango

INFOBAE AMÉRICA
Quirónsalud Málaga, mejor hospital privado

Quirónsalud Málaga, mejor hospital privado de Andalucía según el ranking 'World Best Hospitals 2026'

Luis Tabuenca Fernández gana el XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical con 'Rémanence'

Hansi Flick: "Tenemos que hacer lo imposible, posible; no nos rendiremos"

AMD lleva a los equipos de escritorio los procesadores de la serie Ryzen AI 400

CaixaBank impulsa un programa de talento femenino en el sector de la banca de inversión y mercados

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber celebró su cumpleaños

Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

Una cena privada, 3 íconos del rock y un disco soñado: el encuentro entre los Van Halen y Ozzy Osbourne que se convirtió en leyenda

La historia íntima detrás del himno de Crowded House

Catherine O’Hara gana el premio del gremio de actores tras su muerte: “Era la persona más graciosa del mundo”