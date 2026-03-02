Irán renueva sus bombardeos con drones sobre Israel mientras el IDF extrema sus esfuerzos para bloquearlos

El IDF publicó imágenes de las acciones que evitan el impacto de los aviones no tripulados iraníes en su territorio

Las fuerzas de defensa israelíes han lanzado un operativo sin precedentes para detener múltiples ataques con drones y misiles lanzados desde Irán. La Fuerza Aérea y la Marina actúan de forma coordinada, intensificando la vigilancia, tras interceptar decenas de vehículos aéreos no tripulados y difundir nuevas instrucciones de autoprotección a la población civil.

Israel implementa un sistema de defensa aérea reforzado, utilizando tecnología avanzada para detectar e interceptar amenazas, tanto en el norte como en el sur del país. Como parte de este esfuerzo, los equipos militares emiten alertas directas a teléfonos móviles en las áreas bajo riesgo y mantienen protocolos estrictos para responder ante lanzamientos repentinos de proyectiles.

Desde el inicio de la operación, la Fuerza Aérea de Israel y la Marina han trabajado en conjunto para interceptar repetidos drones provenientes de Irán. Se ha logrado obstaculizar que estos dispositivos accedan a territorio israelí, especialmente en zonas estratégicas cercanas a las fronteras norte y sur.

La Marina también ha contribuido al derribo de al menos un dron antes de que cruzara los límites nacionales. Si bien no se han proporcionado cifras exactas sobre daños o víctimas, se ha confirmado el abatimiento de decenas de drones como parte de las acciones de defensa actuales.

Hasta el momento se han reportado nueve muertes por estos ataques del régimen cuando un misil cayó sobre Beit Shemesh, mienras que una persona natural de Filipinas murió en Tel Aviv el sábado previo.

Escombros se encuentran en el sitio de un letal ataque con misiles iraníes, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Beit Shemesh, Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Sistema de defensa aérea y alertas en tiempo real

La reciente escalada incluyó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia Israel. Para enfrentar este desafío, las unidades de defensa antiaérea trabajan en la identificación y neutralización inmediata de estas amenazas.

En los minutos previos, se activaron alertas directas enviadas a dispositivos móviles en las áreas consideradas en peligro. Este mecanismo permite que la ciudadanía reciba avisos en tiempo real y adopte medidas de protección ante la inminencia de un ataque.

Personas se refugian en un estacionamiento durante un ataque iraní, después de que Irán lanzara andanadas de misiles en Tel Aviv, Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Protocolos de autoprotección para la población civil

Frente a la persistencia del riesgo, las autoridades solicitan a la población que cumpla cada directriz de manera disciplinada. Tras recibir una alerta, la instrucción es ingresar a los espacios protegidos y permanecer allí hasta recibir nuevas órdenes oficiales.

Las salidas solo serán posibles después de que las autoridades transmitan una indicación explícita. Las directrices enfatizan la importancia de seguir cada recomendación para garantizar la integridad individual y colectiva.

La continuidad y el rigor en la aplicación de estas recomendaciones pueden determinar la capacidad de la sociedad para evitar consecuencias graves en caso de emergencia.