Mundo

Irán renueva sus bombardeos con drones sobre Israel mientras el IDF extrema sus esfuerzos para bloquearlos

El despliegue militar impulsa mecanismos inéditos de aviso y autoprotección entre la población civil ante una emergencia sin precedentes

Guardar
El IDF publicó imágenes de las acciones que evitan el impacto de los aviones no tripulados iraníes en su territorio

Las fuerzas de defensa israelíes han lanzado un operativo sin precedentes para detener múltiples ataques con drones y misiles lanzados desde Irán. La Fuerza Aérea y la Marina actúan de forma coordinada, intensificando la vigilancia, tras interceptar decenas de vehículos aéreos no tripulados y difundir nuevas instrucciones de autoprotección a la población civil.

Israel implementa un sistema de defensa aérea reforzado, utilizando tecnología avanzada para detectar e interceptar amenazas, tanto en el norte como en el sur del país. Como parte de este esfuerzo, los equipos militares emiten alertas directas a teléfonos móviles en las áreas bajo riesgo y mantienen protocolos estrictos para responder ante lanzamientos repentinos de proyectiles.

Desde el inicio de la operación, la Fuerza Aérea de Israel y la Marina han trabajado en conjunto para interceptar repetidos drones provenientes de Irán. Se ha logrado obstaculizar que estos dispositivos accedan a territorio israelí, especialmente en zonas estratégicas cercanas a las fronteras norte y sur.

La Marina también ha contribuido al derribo de al menos un dron antes de que cruzara los límites nacionales. Si bien no se han proporcionado cifras exactas sobre daños o víctimas, se ha confirmado el abatimiento de decenas de drones como parte de las acciones de defensa actuales.

Hasta el momento se han reportado nueve muertes por estos ataques del régimen cuando un misil cayó sobre Beit Shemesh, mienras que una persona natural de Filipinas murió en Tel Aviv el sábado previo.

Escombros se encuentran en el
Escombros se encuentran en el sitio de un letal ataque con misiles iraníes, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Beit Shemesh, Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Sistema de defensa aérea y alertas en tiempo real

La reciente escalada incluyó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia Israel. Para enfrentar este desafío, las unidades de defensa antiaérea trabajan en la identificación y neutralización inmediata de estas amenazas.

En los minutos previos, se activaron alertas directas enviadas a dispositivos móviles en las áreas consideradas en peligro. Este mecanismo permite que la ciudadanía reciba avisos en tiempo real y adopte medidas de protección ante la inminencia de un ataque.

Personas se refugian en un
Personas se refugian en un estacionamiento durante un ataque iraní, después de que Irán lanzara andanadas de misiles en Tel Aviv, Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Protocolos de autoprotección para la población civil

Frente a la persistencia del riesgo, las autoridades solicitan a la población que cumpla cada directriz de manera disciplinada. Tras recibir una alerta, la instrucción es ingresar a los espacios protegidos y permanecer allí hasta recibir nuevas órdenes oficiales.

Las salidas solo serán posibles después de que las autoridades transmitan una indicación explícita. Las directrices enfatizan la importancia de seguir cada recomendación para garantizar la integridad individual y colectiva.

La continuidad y el rigor en la aplicación de estas recomendaciones pueden determinar la capacidad de la sociedad para evitar consecuencias graves en caso de emergencia.

Temas Relacionados

Fuerzas De Defensa IsraelíesIsraelIránFuerza Aérea De IsraelDefensa Aérea ReforzadaSeguridad Ciudadana

Últimas Noticias

Israel eliminó a los líderes del Ministerio de Inteligencia iraní en el ataque inicial contra Teherán

Las FDI dijeron haber abatido al viceministro para Asuntos de Israel y al jefe de la División de Espionaje, además de otros altos funcionarios del principal organismo de inteligencia del régimen. La Fuerza Aérea también atacó la sede del ministerio en la capital iraní

Israel eliminó a los líderes

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Los mercados europeos vienen de cotizar a precios récord, pero la ofensiva en Medio Oriente impacta este lunes igual que lo hizo en Asia, donde todas las bolsas cerraron con índices negativos

Las bolsas europeas tocan mínimos

Se registraron explosiones en ciudades de Israel y el Golfo Pérsico tras el lanzamiento de drones y misiles desde Irán

La reacción del régimen de Teherán ante el operativo que resultó en la muerte del ayatolá Ali Khamenei ha incluido amenazas constantes hacia los países vecinos, quienes han advertido que están dispuestos a responder en defensa de su territorio

Se registraron explosiones en ciudades

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Los futuros del Dow Jones también registran caídas. El temor a un corte en el suministro de crudo y el cierre del estrecho de Ormuz genera volatilidad en los principales índices y en las divisas mundiales

Cayeron las bolsas en Asia

EN VIVO: Irán dijo que lanzó un ataque contra la oficina de Netanyahu

La Guardia Revolucionaria afirmó haber usado misiles Kheibar contra la sede del primer ministro israelí y la sede del comandante de la fuerza aérea. Explosiones resonaron sobre Jerusalem, Dubai, Abu Dhabi, Doha y Manama mientras Teherán atacaba a los aliados de Washington en el Golfo por tercer día consecutivo

EN VIVO: Irán dijo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jugo de pepino con jengibre

Jugo de pepino con jengibre en ayunas: cómo desinflamar el estómago y eliminar líquidos rápido

Francesca Montenegro explicó por qué se cortó el cabello y terminó con Adrián Villar tras tragedia de Lizeth Marzano: ¿Qué dijo?

Exalumna de José María Balcázar visitó su despacho y luego obtuvo orden de servicio por S/16 mil, revela Panorama

Francesca Montenegro revela versión inicial de Adrián Villar y asegura que le mintió: “Me dijo que fue un accidente con un scooter”

Francesca Montenegro revela que Adrián Villar volvió en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano: “Me dijo que no vio nada”

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Revolucionaria de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber lanzado un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel

IU exige más firmeza al Gobierno tras la ofensiva en Irán: romper relaciones con Israel y salir de la OTAN

Pezeshkian ordena al Gobierno dar servicio "ininterrumpido" a la población en medio de "la guerra impuesta" a Irán

Cristina Bucsa sube al puesto 31 del ranking WTA y se convierte en la número uno española

EEUU alerta de que "grupos terroristas" planean atentados en Bahréin en plena ofensiva contra Irán

ENTRETENIMIENTO

“No tienen nada”: Khloé Kardashian

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

Una cena privada, 3 íconos del rock y un disco soñado: el encuentro entre los Van Halen y Ozzy Osbourne que se convirtió en leyenda

La historia íntima detrás del himno de Crowded House

Catherine O’Hara gana el premio del gremio de actores tras su muerte: “Era la persona más graciosa del mundo”

Zendaya y Tom Holland se habrían casado, y el estilista Law Roach lo confirma: “¡Os lo habéis perdido!"