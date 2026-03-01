Mundo

Irán lanzó ataques con drones contra los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái: al menos un muerto y 11 heridos

Las operaciones en ambas terminales fueron suspendidas tras el impacto, mientras las autoridades activaron protocolos de emergencia

Un dron lanzado por Irán impactó en el aeropuerto internacional de Dubái, dejando cuatro heridos (X)

En la madrugada del domingo, un ataque con drones lanzado por Irán provocó la muerte de una persona y dejó 11 heridos en los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái, según información confirmada por las autoridades aeroportuarias.

El Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi informó en su cuenta oficial en la red social X que la acción causó la muerte de una persona de nacionalidad asiática y siete heridos, todos víctimas del impacto de un dron en sus instalaciones.

Un ataque con dron en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi causó la muerte de una persona (X)

La publicación oficial detalló que el ataque activó de inmediato los protocolos de emergencia y llevó a la suspensión total de las operaciones en el principal aeropuerto de la capital emiratí.

El cierre se mantuvo hasta nuevo aviso debido a la amenaza persistente de nuevos ataques.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tráfico internacional en el mundo, confirmó cuatro heridos por daños en una zona anexa a una de sus terminales.

El tráfico aéreo en Dubái fue suspendido tras el ataque nocturno con drones (X)

Los ataques coincidieron con la declaración de un incendio en el puerto de Jebel Ali, también en Dubái, producto de la intercepción de un proyectil aéreo. Según las autoridades locales hasta el momento en ese hecho no se registraron víctimas, ya que los equipos de defensa civil lograron controlar el fuego poco después de que se desatara.

Por otra parte, la fachada del hotel Burj al Arab resultó afectada tras la caída de restos de un dron interceptado, aunque no se reportaron heridos.

Restos de un dron iraní impactaron en el hotel Burj Al Arab en Dubái durante la ofensiva (Captura de video)

A su vez, una explosión sacudió la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos reportaron una columna de humo y la llegada de ambulancias al lugar.

El incidente se produjo mientras el régimen de Irán lanzaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y otros objetivos regionales, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La situación generó un fuerte impacto en la conectividad aérea de Oriente Medio. La suspensión de actividades en los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái provocó la cancelación de cientos de vuelos internacionales y afectó a miles de pasajeros en tránsito.

Miles de pasajeros quedaron varados por la cancelación de vuelos en los principales aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos (Captura de video)

Compañías internacionales como British Airways, Emirates y Qatar Airways interrumpieron todos sus servicios hacia ciudades clave de la región, lo que dejó a numerosos viajeros varados frente al cierre temporal del espacio aéreo.

A su vez, compañías como Virgin Atlantic, Delta, Lufthansa, Cathay Pacific y Turkish Airlines tambien decidieron pausar o modificar sus rutas para evitar el espacio aéreo de la región, lo que también afectó la llegada y salida de vuelos desde Asia y Europa.

Los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi suspendieron todas sus operaciones tras los ataques con drones (Captura de video)

Además, el Ministerio de Aviación de India comunicó la cancelación de más de 400 vuelos internos el sábado, cifra que se esperaba repetir al día siguiente.

(Con información de AFP)

