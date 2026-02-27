Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Centro de Investigación de Tecnología Nuclear de Isfahán, Irán. Maxar Technologies/vía REUTERS

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido sobre la imposibilidad de verificar el destino de más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% en Irán, material que se acerca al umbral necesario para fabricar armas nucleares. Desde los ataques realizados en junio de 2025 por Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, Teherán ha prohibido el acceso de los inspectores a los sitios bombardeados, restringiendo la supervisión internacional y generando una situación que la agencia calificó como “sin precedentes”.

La agencia, dirigida por Rafael Grossi, informó que el monitoreo in situ resulta inviable debido a la falta de permisos de acceso y a la destrucción parcial de las instalaciones. Como consecuencia, el OIEA solo puede observar indirectamente los complejos nucleares mediante imágenes satelitales, detectando “actividad vehicular regular” en la entrada de un sistema de túneles en Isfahán, donde se presume que Irán almacena el material enriquecido. También se ha observado movimiento en las plantas de Fordow y Natanz, aunque la naturaleza de esas actividades permanece indeterminada.

Los informes reservados subrayan que la “pérdida de continuidad del conocimiento” sobre los materiales declarados debe resolverse “con la máxima urgencia”. El OIEA indicó que, en ausencia de inspecciones continuas, no puede garantizar que Irán haya suspendido el enriquecimiento de uranio ni conocer la cantidad actual almacenada. Hasta el último registro confirmado en junio de 2025, Irán disponía de 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad suficiente, según expertos citados en los informes, para la fabricación de varias bombas nucleares si el material alcanzara una pureza del 90%.

El acceso de los inspectores solo ha sido posible en instalaciones nucleares no afectadas, mientras que la cooperación plena con el OIEA permanece suspendida desde el final de la guerra de 12 días desencadenada tras los ataques. Irán argumentó en una carta al organismo que las salvaguardias habituales resultan “legalmente insostenibles y materialmente impracticables” tras lo que describió como actos de agresión.

A pesar de las reiteradas afirmaciones del régimen iraní sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales mantienen la sospecha de que Teherán busca obtener armas nucleares, una acusación que las autoridades iraníes rechazan. El OIEA y países occidentales sostienen que el país mantuvo un programa armamentístico hasta 2003.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. (AP Foto/Khaled Elfiqi)

En este contexto de incertidumbre, el OIEA participa en negociaciones técnicas en Viena, tras una ronda previa en Ginebra mediada por Omán, para buscar garantías sobre la naturaleza exclusivamente civil del programa nuclear iraní y evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio. La Junta de Gobernadores del OIEA tratará el tema la próxima semana, mientras las conversaciones entre Irán y Estados Unidos continúan sin un acuerdo definitivo.

El organismo internacional ha subrayado en sus informes recientes que la urgencia de reestablecer la verificación es “indispensable”, ya que la acumulación de uranio altamente enriquecido sin supervisión representa un desafío significativo para la seguridad internacional y el régimen global de no proliferación nuclear.

(Con información de AFP, EFE, AP y DPA)