Mundo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

El OIEA denunció que el régimen no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025

Guardar
Centro de Investigación de Tecnología
Centro de Investigación de Tecnología Nuclear de Isfahán, Irán. Maxar Technologies/vía REUTERS

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido sobre la imposibilidad de verificar el destino de más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% en Irán, material que se acerca al umbral necesario para fabricar armas nucleares. Desde los ataques realizados en junio de 2025 por Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, Teherán ha prohibido el acceso de los inspectores a los sitios bombardeados, restringiendo la supervisión internacional y generando una situación que la agencia calificó como “sin precedentes”.

La agencia, dirigida por Rafael Grossi, informó que el monitoreo in situ resulta inviable debido a la falta de permisos de acceso y a la destrucción parcial de las instalaciones. Como consecuencia, el OIEA solo puede observar indirectamente los complejos nucleares mediante imágenes satelitales, detectando “actividad vehicular regular” en la entrada de un sistema de túneles en Isfahán, donde se presume que Irán almacena el material enriquecido. También se ha observado movimiento en las plantas de Fordow y Natanz, aunque la naturaleza de esas actividades permanece indeterminada.

Los informes reservados subrayan que la “pérdida de continuidad del conocimiento” sobre los materiales declarados debe resolverse “con la máxima urgencia”. El OIEA indicó que, en ausencia de inspecciones continuas, no puede garantizar que Irán haya suspendido el enriquecimiento de uranio ni conocer la cantidad actual almacenada. Hasta el último registro confirmado en junio de 2025, Irán disponía de 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad suficiente, según expertos citados en los informes, para la fabricación de varias bombas nucleares si el material alcanzara una pureza del 90%.

El acceso de los inspectores solo ha sido posible en instalaciones nucleares no afectadas, mientras que la cooperación plena con el OIEA permanece suspendida desde el final de la guerra de 12 días desencadenada tras los ataques. Irán argumentó en una carta al organismo que las salvaguardias habituales resultan “legalmente insostenibles y materialmente impracticables” tras lo que describió como actos de agresión.

A pesar de las reiteradas afirmaciones del régimen iraní sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales mantienen la sospecha de que Teherán busca obtener armas nucleares, una acusación que las autoridades iraníes rechazan. El OIEA y países occidentales sostienen que el país mantuvo un programa armamentístico hasta 2003.

El director general del Organismo
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. (AP Foto/Khaled Elfiqi)

En este contexto de incertidumbre, el OIEA participa en negociaciones técnicas en Viena, tras una ronda previa en Ginebra mediada por Omán, para buscar garantías sobre la naturaleza exclusivamente civil del programa nuclear iraní y evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio. La Junta de Gobernadores del OIEA tratará el tema la próxima semana, mientras las conversaciones entre Irán y Estados Unidos continúan sin un acuerdo definitivo.

El organismo internacional ha subrayado en sus informes recientes que la urgencia de reestablecer la verificación es “indispensable”, ya que la acumulación de uranio altamente enriquecido sin supervisión representa un desafío significativo para la seguridad internacional y el régimen global de no proliferación nuclear.

(Con información de AFP, EFE, AP y DPA)

Temas Relacionados

iránestados unidosnuclearprograma nuclearoiearafael grossimedio oriente

Últimas Noticias

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres

Esa pieza desordenada fue polémica pero terminó vendiéndose en casi 3 millones de euros. De la violación, el abuso y el alcohol al reconocimiento institucional: expone en la prestigiosa Tate Modern

Cuando una cama deshecha inspira

El Reino Unido ordenó retirar a todo el personal de su embajada en Irán por "la situación de seguridad"

Estados Unidos concentra cada vez más fuerzas en la región y medita una ofensiva mientras exige a Teherán negociar. El resto de los países toma medidas ante una posible operación militar

El Reino Unido ordenó retirar

La UE denuncia años de represión en Rusia en el undécimo aniversario del asesinato del opositor Boris Nemtsov

Bruselas advierte sobre el agravamiento de la situación para activistas y periodistas rusos, exige la liberación inmediata de presos políticos y resalta el impacto del conflicto en Ucrania

La UE denuncia años de

Nuevo ataque ruso sobre Kharkiv: un mueto en el noreste de Ucrania

El impacto de drones dejó víctimas en Pidseredne. La Fuerza Aérea de Kiev reporta ataques constantes con más de un centenar de aparatos derribados en las últimas horas

Nuevo ataque ruso sobre Kharkiv:

10 escenarios posibles mientras crece la tensión entre EEUU e Irán

Mientras las negociaciones entre Washington y Teherán agotan sus márgenes, el think tank Atlantic Council publicó un análisis inusual que explora las alternativas militares y diplomáticas que baraja la administración de Donald Trump

10 escenarios posibles mientras crece
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Richard Ledezma confirma que América

Richard Ledezma confirma que América lo buscó antes de firmar con Chivas

Sheinbaum mantiene solicitud de información a EEUU sobre detención de El Mayo

Conoce tu local de votación - Elecciones 2026: LINK de la ONPE para saber dónde votar con tu DNI

Condenaron a 18 años de cárcel en Estados Unidos a norteamericano que abusó de una menor en Medellín: la niña resultó en embarazo

Alcalde de un municipio de Caldas fue capturado tras tiroteo en hotel de Manizales: “Me iban a matar con un cuchillo”

INFOBAE AMÉRICA
Bomberos rescatan 400 libros raros

Bomberos rescatan 400 libros raros tras un deslizamiento de tierra en Sicilia

El CICR pide una "reducción inmediata de la violencia" entre Afganistán y Pakistán

Boric denuncia que el Gobierno de Netanyahu "sigue asesinando niños" en Palestina: "Asesinos y criminales"

Noboa afirma que Colombia "es el peor socio comercial" y justifica los aranceles por la inseguridad fronteriza

Previa del Real Oviedo - Atlético de Madrid

ENTRETENIMIENTO

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

Netflix ganó perdiendo: la paradoja de la mayor guerra de ofertas en la historia de Hollywood

Así fue el homenaje a Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, a una semana de su muerte

Jason Momoa reveló cómo adapta su alimentación según cada papel y cuándo prioriza la disciplina

Liam Neeson reveló por qué rechazó una película con Jackie Chan y sorprendió a los fans del cine de acción