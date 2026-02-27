Mundo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

Más de 50 personas murieron tras los enfrentamientos fronterizos entre estos dos países, lo que agudizó la tensión en la región

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó a Pakistán y Afganistán que resuelvan sus diferencias por la vía diplomática tras los recientes enfrentamientos fronterizos que dejaron más de 50 fallecidos.

La petición fue transmitida mediante un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, quien instó a las partes a cumplir con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y a proteger a la población civil.

Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán informaron sobre ataques contra objetivos militares en Pakistán, en respuesta a lo que calificaron como “reiteradas violaciones fronterizas”.

Durante la madrugada siguiente al anuncio de la ofensiva afgana, fuertes explosiones estremecieron Kabul cerca de la 1:50, hora local.

Distintos puntos de la ciudad se vieron afectados por las detonaciones y el sobrevuelo de aviones de combate, según testimonios de residentes recogidos bajo anonimato. Se registraron hasta ocho explosiones, algunas lo suficientemente cercanas para sacudir viviendas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Afganistán informó que las operaciones militares se desplegaron en cinco provincias orientales.

La narrativa del conflicto está marcada por declaraciones cruzadas y versiones opuestas de cada gobierno, lo que dificultó establecer un relato unificado sobre los hechos.

El portavoz afgano, Zabihullah Mujahid, justificó la ofensiva al señalar que respondía a las “repetidas rebeliones e insurrecciones” del ejército paquistaní y explicó que las acciones se centraron en la Línea Durand, la frontera de más de 2.600 kilómetros establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, que sigue siendo foco de conflicto recurrente.

Mientras tanto, el gobierno de Pakistán desmintió la magnitud de los resultados anunciados por Afganistán. Mosharraf Ali Zaidi, portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, rechazó que hubiera soldados paquistaníes capturados o muertos, calificando las declaraciones afganas de “fantasía”.

Asimismo, Pakistán aseguró que su respuesta a los ataques fue inmediata y que logró causar “numerosas bajas en el lado afgano, así como la destrucción de puestos y equipos”, según su Ministerio de Información.

Cabe señalar que la escalada de violencia en la frontera se ha intensificado en los últimos meses. En octubre ocurrieron enfrentamientos armados con decenas de víctimas, tanto entre soldados como entre civiles y presuntos militantes.

Las tensiones aumentaron tras explosiones en Kabul que funcionarios afganos atribuyeron a Pakistán, lo que llevó al ejército paquistaní a ejecutar bombardeos en territorio afgano bajo el argumento de perseguir refugios insurgentes.

El domingo previo a los recientes combates, Pakistán realizó ataques aéreos en la franja limítrofe e informaron la muerte de al menos 70 militantes.

Aseguraron que entre las víctimas había decenas de civiles, incluidas mujeres y niños, y denunciaron daños en zonas residenciales, una escuela religiosa y varias viviendas.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, defendió los ataques previos. Afirmó que se trataba de “ataques de precisión” contra campamentos de entrenamiento del Talibán paquistaní en la frontera afgana, en respuesta a atentados recientes en Pakistán.

Andrabi subrayó que la violencia insurgente se incrementó durante el último año y aseguró que su país no tiene nada contra la población afgana.

(Con información de AP y Europa Press)

