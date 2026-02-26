Mundo

El régimen chino utiliza ChatGPT para coordinar campañas de represión internacional

La investigación evidenció la participación de agentes relacionados con Beijing en el uso de inteligencia artificial para documentar y organizar acciones contra opositores políticos en el extranjero

ARCHIVO: El jefe del régimen
ARCHIVO: El jefe del régimen chino, Xi Jinping, durante un encuentro en Beijing con el primer ministro británico Keir Starmer, el 29 de enero pasado (Reuters)

Una operación global de influencia liderada por el régimen autocrático chino ha quedado expuesta tras un inusual error: un funcionario policial de ese país utilizó ChatGPT como diario personal para documentar una campaña de intimidación contra disidentes radicados en el extranjero, según un informe presentado por OpenAI.

El caso, revelado en detalle por CNN, muestra cómo funcionarios chinos emplearon inteligencia artificial para sistematizar prácticas de represión transnacional, abarcando desde el empleo de identidades falsas hasta la circulación de documentos fraudulentos, en un escenario de rivalidad tecnológica cada vez más agudo entre Estados Unidos y China.

Entre las acciones descritas, destaca que centenas de operativos chinos, operando bajo directrices del Partido Comunista Chino (CCP), gestionaron miles de cuentas falsas en redes sociales y foros para hostigar a opositores e impulsar narrativas oficiales.

El informe de OpenAI detalla que, en uno de los episodios más llamativos, estos operadores se hicieron pasar por autoridades migratorias estadounidenses para advertir a un disidente residente en Estados Unidos que sus declaraciones públicas supuestamente constituían una violación legal. En otra instancia, la red intentó hacer que una cuenta de redes sociales de un opositor fuera suspendida, valiéndose para ello de documentos judiciales estadounidenses falsificados.

Estos hallazgos aportan una de las ilustraciones más contundentes sobre la manera en que los regímenes autoritarios emplean herramientas de IA para planificar, coordinar y hasta archivar información referente a campañas de censura.

De acuerdo con Ben Nimmo, investigador principal de OpenAI, lo expuesto representa la nueva cara de la represión transnacional china: “No se limita a lo digital. No se trata solo de trolear. Es una operación industrializada, pensada para atacar a los críticos del Partido Comunista Chino con todos los recursos disponibles, en todos los frentes, de manera simultánea”, afirmó Nimmo al medio CNN previo a la publicación del informe.

El uso de ChatGPT como bitácora operativa de la represión china

La investigación reveló que la persona detrás de estas actividades restringidas recurría a ChatGPT para registrar avances, diseñar acciones y coordinar la red clandestina, mientras que el grueso de los contenidos era generado mediante otras herramientas antes de propagarse en plataformas digitales y sitios web. OpenAI precisó que, tras detectar estos usos, bloqueó la cuenta del usuario responsable.

(Composición Infobae: Imagen ilustrativa /
(Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Dado Ruvic)

Uno de los eventos documentados involucró la creación de una campaña para simular la muerte de un disidente mediante un obituario falso y fotos manipuladas de una lápida, que luego se difundieron en internet. El efecto de esta iniciativa puede medirse en hechos tangibles: rumores infundados sobre el fallecimiento del opositor circularon efectivamente en 2023, según un artículo publicado por la edición en chino de Voice of America.

En un caso adicional, el usuario solicitó a ChatGPT la elaboración de un plan compuesto por varias etapas para desprestigiar a la entonces recién nombrada primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. El plan incluía incentivar el descontento público en torno a los aranceles estadounidenses sobre bienes japoneses. Como respuesta, ChatGPT rechazó la instrucción.

Sin embargo, en octubre, coincidiendo con la llegada de Takaichi al poder, se popularizaron en foros japoneses etiquetas destinadas a atacarla y a manifestar quejas sobre las tarifas impuestas por Estados Unidos, según la investigación de OpenAI.

La competencia Beijing-Washington

Este informe se publica en el contexto de la escalada por la supremacía en inteligencia artificial, un terreno que ambos gobiernos consideran estratégico tanto en lo militar como en los negocios. Según el medio CNN, la situación involucra también a otras empresas tecnológicas clave: el Pentágono mantiene un enfrentamiento con Anthropic, otra desarrolladora de IA, debido a que el secretario de Defensa Pete Hegseth ha exigido al director ejecutivo Dario Amodei levantar ciertas barreras de seguridad del modelo de IA de la compañía, bajo la advertencia de perder un importante contrato con el Departamento de Defensa si no acata estas exigencias.

La dimensión del fenómeno es interpretada por especialistas como una prueba del grado de sofisticación e integración de la IA en las estrategias de información de China. Michael Horowitz, antiguo funcionario del Pentágono experto en tecnologías emergentes y actual profesor en la Universidad de Pennsylvania, subrayó al medio CNN: “El reporte de OpenAI demuestra con claridad cómo China emplea activamente herramientas de inteligencia artificial para potenciar sus operaciones informativas“.

