Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

La agenda del primer ministro contempla también encuentros con el presidente Isaac Herzog y buscará ampliar la relación económica bilateral, en un contexto marcado por cambios en las relaciones internacionales de la región

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escribe un mensaje en el libro de visitas mientras su esposa Sara y su homólogo indio, Narendra Modi, observan durante su visita al Gandhi Ashram en Ahmedabad, India, el 17 de enero de 2018 (REUTERS/Amit Dave/Archivo)

El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó este miércoles a Israel para una visita de dos días centrada en el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad, economía y tecnología entre ambos países. Durante su estadía, Modi tiene previsto mantener reuniones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Isaac Herzog, además de pronunciar un discurso ante el parlamento israelí por la noche.

Nuestras naciones comparten una Asociación Estratégica sólida y multifacética”, escribió Modi en X, al mismo tiempo que destacó el fortalecimiento de los lazos bilaterales en los últimos años.

Netanyahu, al anunciar la visita, se refirió a sí mismo y a Modi como “amigos personales”, y expresó que la presencia del líder indio podría aportar un respaldo internacional a Israel, en un contexto de deterioro de relaciones con varios aliados tras el ataque del grupo terrorista Hamas en octubre de 2023.

India es el segundo socio comercial más importante de Israel en Asia, con un intercambio total valorado en 3.620 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025, según datos del Ministerio de Comercio e Industria indio.

Modi fue el primer jefe de Gobierno indio en visitar Israel en 2017, y Netanyahu realizó una visita recíproca a la India al año siguiente. En una reciente reunión de gabinete, Netanyahu anticipó que los temas económicos y de seguridad, así como el intercambio tecnológico en áreas como inteligencia artificial y computación cuántica, serán centrales en la agenda.

Somos socios en innovación, seguridad y una visión estratégica compartida”, declaró Netanyahu en X antes de la llegada de Modi. “Juntos, construimos un eje de naciones comprometidas con la estabilidad y el progreso”.

El primer ministro indio, Narendra Modi (izq.), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), firman el libro de visitas en el Cementerio del Ejército Indio de la Primera Guerra Mundial para honrar a los soldados indios caídos, en la ciudad costera israelí de Haifa, el 6 de julio de 2017 (REUTERS/Jack Guez/Archivo)

La relación de Modi con Israel marca un giro en la política exterior india. Tradicionalmente, la India apoyó a los palestinos y no estableció relaciones diplomáticas plenas con Israel hasta 1992. Modi, líder nacionalista hindú, fue uno de los primeros mandatarios en expresar solidaridad con Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas.

No obstante, India también estuvo entre más de 100 países que, a comienzos de este mes, condenaron las recientes medidas adoptadas por Israel para ampliar su control sobre Cisjordania y restringir aún más las competencias de la Autoridad Palestina.

El lunes comenzaron en Nueva Delhi las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre India e Israel, según informó el gobierno indio en un comunicado. El comercio total de mercancías entre ambos países alcanzó los 3.620 millones de dólares en el periodo 2024-2025.

El primer ministro indio, Narendra Modi, indicó que mantendrá conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para “discutir formas de fortalecer la cooperación”.

El presidente israelí, Isaac Herzog (Europa Press)

Uno de los conglomerados más grandes de la India, Adani Group, gestiona el puerto mediterráneo de Haifa, mientras que la tecnología de drones militares desarrollada en Israel fue clave durante el enfrentamiento de mayo de 2025 entre India y Pakistán.

Paralelamente, India mantiene sólidos vínculos con los países del Golfo y con Irán, destacándose su participación en el desarrollo del puerto iraní de Chabahar, considerado una puerta de entrada comercial hacia Afganistán. En ese contexto, Nueva Delhi ha establecido contactos y relaciones con las autoridades talibanes afganas.

(Con información de AFP)

