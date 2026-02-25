Mundo

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Las autoridades británicas recibieron información relevante acerca del ex embajador, quien enfrenta señalamientos vinculados a Jeffrey Epstein y fue liberado bajo fianza luego de ser arrestado en su domicilio en Londres

Guardar
El embajador británico en Estados
El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, habla durante una recepción de bienvenida para el primer ministro británico, Keir Starmer, en la residencia del embajador el 26 de febrero de 2025, en Washington, D.C., EE. UU., Carl Court/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

El presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido dijo el miércoles que avisó a la policía que Peter Mandelson, el ex embajador en Estados Unidos que enfrenta acusaciones de filtrar información al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, existía un posible riesgo de fuga.

Mandelson fue arrestado el lunes en su domicilio del norte de Londres bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Quedó en libertad bajo fianza la madrugada del martes tras más de nueve horas de interrogatorio.

Los abogados de Mandelson, ex ministro de alto rango del gabinete, dijeron que el arresto fue el resultado de una “sugerencia infundada” de que planeaba huir del país y se llevó a cabo a pesar de un acuerdo de que hablaría voluntariamente con la Policía Metropolitana de Londres cuando se le solicitara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Lindsay Hoyle, dijo a los legisladores que pasó información “relevante” a la policía, sin revelar la fuente.

“Para evitar cualquier especulación inexacta, me gustaría confirmar que, tras recibir la información que consideré relevante, la transmito de buena fe a la Policía Metropolitana, como es mi deber y responsabilidad”, declaró Hoyle. “Es lamentable que esto haya desaparecido rápidamente en los medios”.

Reinaldo Avila da Silva, esposo
Reinaldo Avila da Silva, esposo del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, abandona la supuesta residencia de este, tras su liberación tras su arresto por la policía de Londres el lunes bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras la publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en Londres, Reino Unido, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Toby Melville

Hoyle agregó que no sería apropiado que dijera nada más porque la investigación sobre Mandelson estaba en curso.

“La principal prioridad de Peter Mandelson es cooperar con la investigación policial, como lo ha hecho durante todo este proceso, y limpiar su nombre”, dijeron sus abogados del bufete Mishcon De Reya después de su liberación.

El arresto de Mandelson se produjo cuatro días después de que el ex príncipe Andrés fuera arrestado por la misma sospecha de mala conducta en un cargo público vinculado a Epstein.

Ambos hombres enfrentan acusaciones de haberle entregado información confidencial del gobierno al financiero caído en desgracia. Las acusaciones surgieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado un conjunto de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein.

Mandelson, de 72 años, parece haber enviado a Epstein, a quien se refería como su “mejor amigo”, información gubernamental sensible que potencialmente podría influir en los mercados cuando era ministro principal del gobierno británico en 2009 y 2010.

El representante de Reino Unido
El representante de Reino Unido para el comercio, Peter Mandelson, izquierda, posa con Andrew Mountbatten-Windsor, en su visita a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, el jueves 7 de junio de 2007. (AP Foto/Yves Logghe, Archivo)

Un informe interno del gobierno abordó la posible venta de activos gubernamentales para recaudar fondos para el Reino Unido tras la crisis financiera mundial de 2008. También pareció decirle a Epstein —quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019— que presionaría a otros miembros del gobierno para que redujeran un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

Los registros de pago sugieren que Epstein entregó a Mandelson o a su esposo, Reinaldo Ávila da Silva, 75.000 dólares en 2003 y 2004. Mandelson afirmó no recordar haber recibido ese dinero y cuestionó la autenticidad de los extractos bancarios. Ha negado haber actuado mal.

Mandelson no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, también ha negado cualquier irregularidad en sus vínculos con el delincuente sexual convicto Epstein, pero no ha respondido directamente a las últimas acusaciones derivadas de los llamados Archivos Epstein.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Peter MandelsonarrestoEpstein

Últimas Noticias

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

Tommy Schaefer cumplió la pena por asesinar a la madre de su entonces novia en un hotel de lujo. Antes de partir, ofreció disculpas a la familia de la víctima. Su cómplice, Heather Mack, sigue presa en EEUU

Luego de 11 años preso

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

Marco Rubio viajó al Caribe

Caos en Siria: se confirmó una fuga masiva del mayor campamento de yihadistas tras el retiro de las fuerzas kurdas

Tras la toma del control por parte de Damasco, el gobierno admitió que el sitio fue abierto de forma desordenada. Mientras algunos residentes fueron reubicados, el destino de miles de mujeres y niños extranjeros es desconocido

Caos en Siria: se confirmó

¿Última oportunidad? Partió el equipo negociador de Irán a Ginebra para las conversaciones nucleares con EEUU

Washington ha desplegado una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica

¿Última oportunidad? Partió el equipo

Suiza pagará 56.000 dólares a cada víctima del incendio en la fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana

Además de los pagos directos, el Gobierno convocará una mesa redonda con aseguradoras para alcanzar acuerdos extrajudiciales y evitar largas batallas legales tras la tragedia que conmocionó a la estación de esquí

Suiza pagará 56.000 dólares a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El Chikis” masacró a su

“El Chikis” masacró a su familia bajo efectos de drogas: mató a sus padres y hermana en Zacatecas

Gobernación de Antioquia condicionó el pago salarial a la asistencia laboral durante el paro de maestros

Centro Democrático respondió a la renuncia de José Félix Lafaurie: “Se le han respondido más de 8 derechos de petición”

Primera condena por apuestas ilegales en CABA: sentenciaron a una mujer a tres años de prisión en suspenso

La ‘Barbie colombiana’ reaccionó a la polémica entre la hermana de Karol G y su expareja por la custodia de su hija: “No romanticemos la maternidad”

INFOBAE AMÉRICA
Sonsoles Ónega se emociona hasta

Sonsoles Ónega se emociona hasta las lágrimas en la presentación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'

Álvaro García presume de felicidad en su segunda oportunidad con Gloria Camila y se desmarca de Manuel Cortés

Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico

ENTRETENIMIENTO

Las tragedias en la vida

Las tragedias en la vida de Martin Short: perdió a su esposa, su hermano, sus padres y ahora enfrenta el aparente suicidio de su hija mayor

La lucha diaria de Christina Applegate contra la esclerosis múltiple: “Solo salgo de la cama para llevar a mi hija a la escuela”

Halle Berry confiesa que dejar de fingir orgasmos cambió su vida amorosa: “Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera”

“Bridgerton”: a qué hora se estrena la parte 2 de la cuarta temporada

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez