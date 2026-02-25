El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, habla durante una recepción de bienvenida para el primer ministro británico, Keir Starmer, en la residencia del embajador el 26 de febrero de 2025, en Washington, D.C., EE. UU., Carl Court/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

El presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido dijo el miércoles que avisó a la policía que Peter Mandelson, el ex embajador en Estados Unidos que enfrenta acusaciones de filtrar información al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, existía un posible riesgo de fuga.

Mandelson fue arrestado el lunes en su domicilio del norte de Londres bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Quedó en libertad bajo fianza la madrugada del martes tras más de nueve horas de interrogatorio.

Los abogados de Mandelson, ex ministro de alto rango del gabinete, dijeron que el arresto fue el resultado de una “sugerencia infundada” de que planeaba huir del país y se llevó a cabo a pesar de un acuerdo de que hablaría voluntariamente con la Policía Metropolitana de Londres cuando se le solicitara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Lindsay Hoyle, dijo a los legisladores que pasó información “relevante” a la policía, sin revelar la fuente.

“Para evitar cualquier especulación inexacta, me gustaría confirmar que, tras recibir la información que consideré relevante, la transmito de buena fe a la Policía Metropolitana, como es mi deber y responsabilidad”, declaró Hoyle. “Es lamentable que esto haya desaparecido rápidamente en los medios”.

Reinaldo Avila da Silva, esposo del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, abandona la supuesta residencia de este, tras su liberación tras su arresto por la policía de Londres el lunes bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras la publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en Londres, Reino Unido, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Toby Melville

Hoyle agregó que no sería apropiado que dijera nada más porque la investigación sobre Mandelson estaba en curso.

“La principal prioridad de Peter Mandelson es cooperar con la investigación policial, como lo ha hecho durante todo este proceso, y limpiar su nombre”, dijeron sus abogados del bufete Mishcon De Reya después de su liberación.

El arresto de Mandelson se produjo cuatro días después de que el ex príncipe Andrés fuera arrestado por la misma sospecha de mala conducta en un cargo público vinculado a Epstein.

Ambos hombres enfrentan acusaciones de haberle entregado información confidencial del gobierno al financiero caído en desgracia. Las acusaciones surgieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado un conjunto de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein.

Mandelson, de 72 años, parece haber enviado a Epstein, a quien se refería como su “mejor amigo”, información gubernamental sensible que potencialmente podría influir en los mercados cuando era ministro principal del gobierno británico en 2009 y 2010.

El representante de Reino Unido para el comercio, Peter Mandelson, izquierda, posa con Andrew Mountbatten-Windsor, en su visita a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, el jueves 7 de junio de 2007. (AP Foto/Yves Logghe, Archivo)

Un informe interno del gobierno abordó la posible venta de activos gubernamentales para recaudar fondos para el Reino Unido tras la crisis financiera mundial de 2008. También pareció decirle a Epstein —quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019— que presionaría a otros miembros del gobierno para que redujeran un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

Los registros de pago sugieren que Epstein entregó a Mandelson o a su esposo, Reinaldo Ávila da Silva, 75.000 dólares en 2003 y 2004. Mandelson afirmó no recordar haber recibido ese dinero y cuestionó la autenticidad de los extractos bancarios. Ha negado haber actuado mal.

Mandelson no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, también ha negado cualquier irregularidad en sus vínculos con el delincuente sexual convicto Epstein, pero no ha respondido directamente a las últimas acusaciones derivadas de los llamados Archivos Epstein.

(con información de AP)