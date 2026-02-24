Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos

El príncipe heredero iraní Reza Pahlavi (L) y su esposa Yasmine Pahlavi (R) hacen gestos a los simpatizantes durante una concentración para denunciar la represión del gobierno iraní a las recientes protestas y pidiendo un cambio de régimen en Irán, en Múnich, Alemania, 14 de febrero de 2026 EFE/EPA/FARIHA FAROOQUI

Reza Pahlaví, hijo mayor del sah Mohammad Reza Pahlaví derrocado en 1979, dirigió este lunes un llamamiento directo a los altos mandos del ejército y las fuerzas de seguridad de Irán para que rompan con la República Islámica y el liderazgo del ayatolá Alí Khamenei. En un comunicado difundido desde su exilio en Estados Unidos, el aspirante al trono persa enmarcó su mensaje en la amenaza de una intervención militar estadounidense, que consideró más probable que en ningún momento anterior, y lo presentó como una “ventana de oportunidad” para los oficiales que, según sus palabras, no han participado en la represión de civiles.

El comunicado planteó a los comandantes militares una disyuntiva explícita: sumarse al pueblo y preservar a sus familias o quedar ligados al hundimiento del régimen. “Unirse al pueblo, protegerse ustedes y sus familias y compartir la victoria de la nación, o unir su destino al hundimiento de la República Islámica y caer con Khamenei y su régimen”, señaló Pahlaví según el texto difundido por su equipo. La declaración no obtuvo respuesta oficial de ningún mando castrense iraní.

El llamamiento se produce en un momento de tensión regional elevada. Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunió a su cúpula de seguridad en Jerusalén en medio de las especulaciones sobre un posible ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes, según informó la agencia Europa Press. Simultáneamente, el Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial de la embajada estadounidense en Beirut, citando el deterioro del entorno de seguridad en Medio Oriente. En ese mismo contexto, las protestas estudiantiles se extendieron este lunes a nueve universidades iraníes, con quema de banderas de la República Islámica y consignas contra el gobierno.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del IRGC en la zona de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, 19 de octubre de 2022 IRGC/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout via REUTERS

El comunicado de Pahlaví también anunció el lanzamiento de Iran National Revolution TV, un canal de televisión con transmisión en directo desde el que promete mantener informada a la población iraní y recibir contactos a través de lo que describió como un “equipo especial”. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de visibilidad mediática que el exiliado ha intensificado en las últimas semanas.

Pahlaví abandonó Irán en 1979, con 17 años, mientras recibía entrenamiento militar en Estados Unidos. Desde entonces ha reivindicado su condición de heredero del trono y ha abogado de forma recurrente por el cambio de régimen en Teherán. Su postura ha evolucionado de forma notable en los últimos meses: en octubre de 2025 declaraba que la intervención militar extranjera “no era la dirección en la que querían ir”, pero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el pasado fin de semana, defendió abiertamente una acción armada de Washington.

La República Islámica atraviesa una crisis económica severa que ha alimentado oleadas de protestas desde enero. Las movilizaciones, que se saldaron con miles de víctimas mortales, han dado a Pahlaví una plataforma renovada para reclamar protagonismo en el debate sobre el futuro del país.

Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, con rondas recientes en Omán y una nueva sesión prevista en Ginebra. Pahlaví se ha declarado abiertamente contrario a esas negociaciones, a las que considera inútiles y un salvavidas para el régimen.