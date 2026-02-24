Mundo

La oscura historia detrás de esta paradisíaca isla australiana

Rottnest Island despliega un escenario de belleza natural y vida silvestre única. Pero detrás de sus postales idílicas, encierra acontecimientos que han marcado a generaciones

Guardar
Rottnest Island, conocida como Wadjemup,
Rottnest Island, conocida como Wadjemup, esconde una trágica historia aborigen bajo su fachada paradisíaca y turística (Autoridad de la isla Russell Ord)

Desde las costas de Perth, en el suroeste de Australia, surge en el horizonte una colina azul que parece cambiar de ánimo: algunos días se muestra cercana, otros se oculta tras la niebla. “A veces quiere ser vista y a veces quiere esconderse en las sombras”, afirmó en diálogo con CNN Travel Glen Stasiuk, profesor en la Universidad de Murdoch y director del documental Wadjemup: Black Prison — White Playground.

Así comienza la historia de Rottnest Island, conocida en la lengua de los aborígenes Noongar como Wadjemup, un lugar paradisíaco que esconde una de las historias más oscuras del continente.

La morada de los espíritus

Para los Noongar, Wadjemup trasciende la belleza de sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Es un sitio de profundo significado espiritual: “En la historia Noongar, cuando una persona muere, su espíritu abandona el cuerpo y viaja al oeste, a las islas, al lugar de los fantasmas”, explicó Len Collard, profesor emérito de la Universidad de Australia Occidental y anciano Noongar.

Wadjemup era, y sigue siendo, la morada de los espíritus; pero su energía se intensificó tras la colonización, cuando se convirtió en el escenario del mayor número de muertes de aborígenes bajo custodia en Australia.

La llegada de los británicos en 1788 inició un periodo de enfrentamientos violentos con los pueblos originarios, custodios del “Country” australiano desde hace al menos 65 mil años. En 1838, Wadjemup fue transformada en prisión para niños y hombres aborígenes. Los primeros prisioneros arribaron en bote, durmiendo en cuevas costeras mientras extraían piedra caliza y construían la propia cárcel.

Muchos prisioneros de Wadjemup fueron
Muchos prisioneros de Wadjemup fueron condenados por delitos menores y forzados a construir la propia infraestructura de la isla (Biblioteca Estatal de Australia Occidental)

La mayoría de los reclusos eran acusados de delitos menores, como el robo de ganado o raciones de harina, en un sistema judicial completamente ajeno a su cultura y en un idioma que no comprendían. Stasiuk destaca que muchos provenían de regiones tan remotas como Kimberley, a más de 2.000 kilómetros, y que varios nunca habían visto el mar antes de ser encadenados y transportados a la isla.

Una vez allí, fueron forzados a trabajos agotadores: “El muelle, las cabañas, la prisión, la casa del gobernador… todo esto fue construido por prisioneros aborígenes”, detalló Stasiuk. Collard añadió que este trabajo justificó el gasto colonial y permitió usar a los aborígenes como mano de obra barata en futuros proyectos.

La vida en la prisión era cruel y las condiciones insalubres. La superpoblación y las enfermedades eran moneda corriente, agravadas por la brutalidad de Henry Vincent, un alcaide de origen napoleónico descrito por Stasiuk como “particularmente bárbaro”. Según los relatos, Vincent encadenaba a los hombres en sus celdas, los golpeaba y hasta disparaba contra ellos, sin que nunca fuera procesado por estos crímenes. Una calle de la isla llevó su nombre hasta 2022.

Al finalizar el siglo XIX, la presión para cerrar la prisión creció. Finalmente, en 1902, tras 93 años de funcionamiento, la prisión fue clausurada. Casi 4.000 hombres y niños aborígenes fueron encarcelados en Wadjemup; 373 murieron allí y la mayoría yace en tumbas sin nombre.

Durante 90 años, cientos de
Durante 90 años, cientos de turistas acamparon en Tentland, sin saber que dormían sobre la mayor fosa común indígena de Australia (Wikipedia)

Del dolor al turismo: la reinvención de Rottnest

A pesar de este pasado, CNN Travel detalla que más de 800.000 turistas visitan cada año Rottnest Island para disfrutar de sus playas y conocer al simpático quokka, el marsupial que se ha vuelto famoso en redes sociales. Lo que muchos desconocen es la sombría historia sobre la que caminan.

Tras el cierre de la prisión, el edificio principal fue convertido en alojamiento vacacional en 1911. Collard señala que, al instalarse plomería y electricidad y demolerse muros, se destruyó buena parte del patrimonio original: “Los turistas ahora pagan por una habitación, se acuestan en una cama y hacen el amor donde estos hombres murieron”, afirmó.

Peor aún, el terreno donde descansan los restos de los prisioneros se transformó en un camping llamado Tentland, donde durante 90 años los veraneantes durmieron apenas a 60 centímetros sobre una de las mayores fosas comunes indígenas de Australia.

Stasiuk recuerda haber enfermado de forma inexplicable tras acampar en Tentland en la década de 1970, hasta que su abuela le aclaró la causa: “Es warra, es malo”. Aunque en 1970 se hallaron restos óseos, el camping no fue cerrado hasta 2007, y recién en 2018 el antiguo presidio dejó de funcionar como resort turístico. Actualmente, existen otras opciones de alojamiento en la isla, alejadas del sitio original de Tentland.

Hoy en día, visitantes pueden
Hoy en día, visitantes pueden conocer la historia Noongar a través de tours, museos y rituales de respeto (Wikipedia)

La actualidad: memoria, ritual y reconciliación

A pesar de la transformación turística, para los Noongar Wadjemup sigue siendo un faro espiritual. “Es como un centinela, un faro que arroja luz para mostrar que algo está allí”, reflexiona Collard. Stasiuk subraya la importancia de recordar la historia aborigen de la isla.

La Rottnest Island Authority inició en 2020 el Proyecto Wadjemup, destinado a reconocer formalmente los hechos ocurridos en la isla mediante ceremonias, memoriales y narrativas históricas. El proyecto incluye la dignificación del cementerio, la conservación del edificio original de la prisión y la organización de ceremonias culturales para facilitar la sanación.

En 2024 se celebró el Wadjemup Wirin Bidi (Sendero del Espíritu), una ceremonia privada en la que unos 200 aborígenes de todo el país se reunieron para despedir a sus ancestros y liberar sus espíritus. Esta compleja historia se integra hoy en la oferta turística a través de recorridos culturales organizados por guías aborígenes.

Casey Kickett, guía local Noongar y directora de Koordas Crew, describe su labor como un puente entre la belleza de la isla y su tragedia. Mediante talleres y caminatas, busca acercar a los niños a la cultura Noongar, preparándolos para conocer la historia oculta de Wadjemup cuando sean mayores. Collard insiste en que, pese al horror vivido, sigue disfrutando de visitar Wadjemup: “Mis ancestros están enterrados allí y me alegra ir a saludarlos”.

Hoy, los visitantes pueden recorrer el Museo Wadjemup o sumarse a tours culturales liderados por guías aborígenes. Kickett recomienda a los viajeros un sencillo ritual de respeto: “Al bajar del muelle, arrojen un poco de arena al agua. Preséntense al Country, a nuestros ancestros”. “La próxima vez que crucen, salúdenlos. Díganles que conocen lo que ocurrió y que harán lo posible para reparar el pasado en nuestro presente”, coincidió Collard.

Temas Relacionados

Aborígenes AustralianosRottnest IslandPueblo NoongarRottnest Island AuthorityReconocimiento HistóricoIdentidad IndígenaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Imágenes satelitales muestran cómo Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca de Irán

Las operaciones recientes indican que fuerzas enviadas por Trump reforzaron su presencia en Europa y Medio Oriente mientras se estancaba el diálogo nuclear, en uno de los movimientos militares más relevantes en dos décadas

Imágenes satelitales muestran cómo Estados

Por qué Putin no deja de atacar a Ucrania y no se llega a un acuerdo de paz

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos se estancan en torno al destino de Donetsk, mientras Moscú exige lo que Kiev se niega a entregar

Por qué Putin no deja

Putin quiere más: Rusia admitió que no logró los principales objetivos de la invasión a Ucrania y que la guerra continuará

A cuatro años del inicio de los ataques y en pleno desarrollo de un nuevo intento por lograr la paz, el Kremlin confirmó que su campaña se prolongará. Hasta el momento han muerto más de medio millón de personas

Putin quiere más: Rusia admitió

Crece el conflicto comercial entre Japón y China: nuevos controles sobre artículos de doble uso

Beijing aplicó más aranceles y profundizó la tensión bilateral, después de declaraciones por parte de funcionarios japoneses sobre Taiwán y una reducción significativa en el intercambio turístico

Crece el conflicto comercial entre

Un helicóptero militar iraní cayó sobre un mercado y dejó cuatro muertos

La aeronave se precipitó en Khomeynishahr, en la provincia de Isfahán. Las investigaciones oficiales no ofrecieron precisiones sobre el origen del accidente

Un helicóptero militar iraní cayó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de febrero:

Jorge Macri: “La Ciudad de Buenos Aires no es una zona liberada, no vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

Por qué las caídas aumentan con la edad: un estudio encontró pistas en un tipo de neuronas

‘La Mañanera’ de hoy martes 24 de febrero | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
El FC Barcelona prevé aumentar

El FC Barcelona prevé aumentar en 350 millones los ingresos de asientos VIP del Spotify Camp Nou

Apple ya prueba la encritpación de extremo a extremo en los mensajes RCS entre iOS y Android

La Reina Letizia visita la sede de Fundación Ibercaja en Huesca y preside la segunda jornada del Tour del talento

Mueren dos personas en un ataque de un dron de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Mueren seis policías en un ataque perpetrado contra su vehículo cerca de la frontera con Afganistán

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert sorprendió en redes

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores