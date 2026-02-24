Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Ejército Popular de Liberación observa cómo el grupo de ataque estratégico muestra misiles nucleares DF-5C durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025 REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

Estados Unidos acusó el lunes a China de aumentar drásticamente su arsenal nuclear y redobló las afirmaciones de que Beijing había realizado pruebas nucleares secretas, exigiendo nuevamente que sea parte de cualquier futuro tratado de control de armas.

Washington afirmó que la expiración a principios de este mes del New START —el último tratado entre las principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia— presentaba la posibilidad de lograr un “mejor acuerdo” que incluyera a Beijing.

Christopher Yeaw, subsecretario de Estado de EEUU para el control de armas y la no proliferación, dijo ante la Conferencia de Desarme en Ginebra que el New START había tenido graves defectos y “no contabilizaba la acumulación de armas nucleares de China, la cual es opaca, rápida, deliberada y sin precedentes”.

“A pesar de sus afirmaciones en sentido contrario, China ha expandido masivamente su arsenal nuclear de manera deliberada y sin restricciones, sin transparencia ni ninguna indicación de la intención o el punto final de China”, acusó.

El embajador chino, Shen Jian, dijo en la conferencia que su país “se opone firmemente a la constante distorsión y difamación de su política nuclear por parte de ciertos países”, insistiendo en que Beijing no se “involucraría en ninguna carrera de armas nucleares con ningún país”.

Paridad

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos militares que transportan misiles balísticos intercontinentales DF-41 pasan frente a la Plaza de Tiananmen durante el desfile militar que marca el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, en su Día Nacional en Beijing, China, 1 de octubre de 2019

Pero Yeaw dijo que los funcionarios estadounidenses “creen que China puede alcanzar la paridad dentro de los próximos cuatro o cinco años”, sin dar más detalles sobre lo que quería decir con paridad.

Tanto Rusia como Estados Unidos tienen más de 5.000 armas nucleares, según el grupo de campaña ICAN, ganador del Premio Nobel de la Paz.

Pero el New START, que expiró el 5 de febrero, restringía a Estados Unidos y Rusia a 1.550 ojivas nucleares desplegadas cada uno, una cifra que Washington acusa a Rusia de haber superado y a la que China se está acercando rápidamente.

“Beijing está en camino de tener el fisionable necesario para más de 1.000 ojivas nucleares para 2030”, dijo Yeaw.

Shen, de China, insistió en que “el arsenal nuclear de China no está en la misma liga que los países que poseen los arsenales nucleares más grandes”.

“No es justo, razonable ni realista esperar que China participe en las llamadas conversaciones trilaterales”.

Los misiles Trident II D5LE, capaces de transportar ocho ojivas nucleares cada uno, fueron sometidos a pruebas para revisar su fiabilidad y precisión técnica

Sin embargo, algunas discusiones están en marcha, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU, quien pidió no ser identificado.

Una reunión “preparatoria” tuvo lugar con una delegación china en Washington el día después de que expiró el New START, y una reunión más “sustantiva” estaba programada en Ginebra el martes, dijo el funcionario a los periodistas.

La expiración del New START marca la primera vez en décadas que no hay un tratado para limitar el posicionamiento de las armas más destructivas del planeta, lo que despierta temores de una nueva carrera armamentista.

Yeaw acogió con satisfacción la caducidad del tratado, insistiendo en que sus límites numéricos sobre ojivas y lanzadores “ya no eran relevantes”, dada la supuesta violación del tratado por parte de Rusia.

También acusó a Moscú de ayudar a “impulsar la capacidad de Beijing para aumentar el tamaño de su arsenal”.

Prueba nuclear china

Christopher Yeaw, subsecretario de Estado de EEUU para el control de armas y la no proliferación

Estados Unidos no está “alejándose ni ignorando el control de armas”, dijo Yeaw, insistiendo: “Todo lo contrario es cierto”.

“Nuestro objetivo es un mejor acuerdo hacia un mundo con menos armas nucleares”.

Sin embargo, Trump dijo en octubre pasado que Estados Unidos planeaba reanudar las pruebas nucleares para igualar las supuestas explosiones secretas de China y Rusia.

Yeaw, quien la semana pasada indicó que Trump hablaba en serio sobre volver a las pruebas en una “base de igualdad”, redobló el lunes las acusaciones de EEUU sobre las pruebas nucleares secretas de China.

Proporcionó más detalles sobre una prueba de bajo rendimiento que Washington dice que Beijing realizó en 2020 y acusó a China de preparar más explosiones con mayores rendimientos.

Yeaw dijo a la conferencia que los datos recopilados en el cercano Kazajistán mostraron que China realizó una explosión subterránea de magnitud 2.75 el 22 de junio de 2020 a las 09:18 GMT.

El bombardero estratégico chino H6 con capacidad nuclear vuela desde el Mar de China Oriental sobre el estrecho de Miyako hacia el Pacífico occidental, en esta imagen tomada por las Fuerzas de Autodefensa de Japón el 9 de diciembre de 2025

“El rendimiento estimado del evento fue una explosión nuclear de 10 toneladas, o el equivalente convencional de cinco toneladas, lo que supone que la explosión estuvo totalmente acoplada en roca dura debajo del nivel freático”, dijo.

Y “ha habido otras”, dijo el alto funcionario de EEUU, denunciando que “China ha planeado realizar pruebas con rendimientos designados en los cientos de toneladas”.

En un informe reciente, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales no encontró evidencia concluyente de una explosión, diciendo que las imágenes de satélite no mostraban actividad inusual en Lop Nur, el sitio histórico de pruebas de China en la región occidental de Xinjiang.

Shen arremetió contra las “acusaciones (estadounidenses) sin fundamento de que China ha realizado una prueba nuclear”, acusando a Washington de usar sus afirmaciones “como un pretexto para reanudar él mismo las pruebas nucleares”.

(Con información de AP)