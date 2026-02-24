El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo

El departamento de guerra de Estados unidos interceptó un buque que intentó evadir el bloqueo impuesto a buques sancionado en el Mar Caribe

Las fuerzas estadounidenses interceptaron este martes un buque identificado como Bertha, el cual intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto a embarcaciones sancionadas en el Mar Caribe. Según un comunicado del Departamento de Guerra de Estados Unidos difundido en X, la operación consistió en un derecho de visita, interdicción y abordaje sin incidentes, realizados en la zona de responsabilidad de INDOPACOM. El buque navegaba desafiando la cuarentena decretada por el presidente Donald Trump para embarcaciones vinculadas al comercio de crudo venezolano e iraní.

El comunicado subrayó que, desde el Caribe hasta el océano índico, las fuerzas estadounidenses rastrearon y detuvieron la embarcación. Las autoridades aseguraron: “Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones a esta distancia”. Añadieron que las aguas internacionales “no son refugio para actores sancionados” y advirtieron que el país negará la libertad de maniobra a quienes desafíen las medidas en el ámbito marítimo.

Este episodio se enmarca en la llamada “Operación Lanza del Sur” (Operation Southern Spear), una campaña militar lanzada en diciembre de 2025 que ha intensificado la presión sobre los envíos de petróleo venezolano e iraní. El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense elevó el nivel de sanciones a la categoría de “incautación armada”, estableciendo una cuarentena sobre buques sospechosos en la región. Ese mismo día, fuerzas estadounidenses capturaron el VLCC Skipper, un súper petrolero con cerca de dos millones de barriles de crudo, al noreste de Trinidad y Tobago tras un asalto con helicópteros. Días después, la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó el buque Centuries, de bandera panameña, bajo la acusación de pertenecer a la denominada “flota en la sombra” de la estatal PDVSA.

La Operación Lanza del Sur intensificó desde diciembre de 2025 las acciones militares contra el transporte marítimo de petróleo venezolano e iraní.

En enero de 2026, la presión sobre las rutas marítimas del Caribe se tradujo en persecuciones transoceánicas. El día 7, se anunció la captura simultánea de dos embarcaciones: el M.T. Sophia, interceptado en el Caribe antes del amanecer, y el Bella 1 (rebautizado Marinera), abordado tras una persecución desde el Caribe hasta el Atlántico Norte por la Guardia Costera estadounidense. Este último incidente provocó tensiones diplomáticas con Rusia, que reclamaba la propiedad del buque. El 29 de enero, el petrolero Olina fue interceptado en el Caribe; imágenes oficiales mostraron equipos tácticos descendiendo desde helicópteros hacia la cubierta.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que el Bertha desafió la cuarentena impuesta a buques vinculados al comercio de crudo venezolano e iraní

Tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, la flota petrolera asociada a su administración dispersó sus operaciones. El 15 de febrero, el petrolero Veronica III fue capturado en el océano índico, tras una persecución que se originó en el Caribe semanas antes. El abordaje del Bertha representa el tercer caso reportado de captura en aguas lejanas desde la intensificación del bloqueo. Según datos de TankerTrackers, al menos 16 buques intentaron escapar del Caribe tras el cambio de gobierno en Venezuela.

Las acciones de Estados Unidos se fundamentan en la designación del gobierno de Maduro y grupos asociados, como el Cartel de los Soles, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, habilitando a las Fuerzas Armadas para atacar o confiscar activos vinculados con la finalidad de restringir el financiamiento de la administración venezolana.