Crece el conflicto comercial entre Japón y China: nuevos controles sobre artículos de doble uso

Tokio declaró el martes que las restricciones a la exportación impuestas por China a 40 empresas japonesas eran “absolutamente inaceptables y profundamente lamentables”.

“Hemos protestado enérgicamente contra estas medidas y exigido su retirada”, dijo el portavoz del gobierno, Kei Sato.

La disputa entre las dos principales economías de Asia se desató por comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi en noviembre, que afirmaba que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán, que es autónomo.

Las medidas anunciadas por China el martes abarcan exportaciones de artículos de “doble uso” —que pueden tener usos civiles y militares— a 20 entidades japonesas, incluidas filiales de Mitsubishi Heavy Industries y la agencia espacial japonesa.

El ministerio de comercio añadió otras 20 organizaciones japonesas, incluido el fabricante de automóviles Subaru, a una “lista de vigilancia” que exige revisiones más estrictas de los artículos exportados que pudieran usarse con fines militares.

“Las medidas anteriores están destinadas a frenar la ‘remilitarización’ y las ambiciones nucleares de Japón y son completamente legítimas, razonables y legales”, afirmó un comunicado del ministerio de comercio.

“Las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen nada de qué preocuparse”, añadió.

Un funcionario del ministerio de comercio japonés dijo a AFP que Tokio “tomaría las medidas adecuadas” tras analizar el impacto de las nuevas refrenadas.

Los comentarios de Takaichi sobre Taiwán, que China considera su territorio y no descarta la toma por la fuerza, han enfurecido a Pekín.

La consecuencia más visible es una fuerte caída en el número de visitantes chinos a Japón —un 61 por ciento en enero— después de que Pekín advirtiera a sus ciudadanos que no fueran allí.

En diciembre, aviones J-15 del portaaviones chino Liaoning bloquearon dos veces el radar en aviones japoneses en aguas internacionales cerca de Okinawa, según Japón.

Según se informa, China ha suspendido las importaciones de marisco japonés. Los dos últimos pandas japoneses también fueron devueltos a China el mes pasado.

China anunció en enero un endurecimiento de los controles sobre las exportaciones a Japón para artículos con posibles usos militares.

Esto alimentó la preocupación de que Pekín pueda asfixiar los suministros de minerales vitales de tierras raras, algunos de los cuales están incluidos en la lista de bienes de “doble uso” de China.

Las empresas japonesas que tratan con China ya sufrían retrasos en la obtención de aprobaciones, dijo Noriyuki Kawamura, profesor emérito de relaciones Japón-China en la Universidad de Estudios Extranjeros de Nagoya.

“Con el anuncio de hoy, podemos esperar que el proceso sea aún más estricto. Creo que esto supondrá un duro golpe para las empresas implicadas”, dijo.

