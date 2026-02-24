Mundo

Crece el conflicto comercial entre Japón y China: nuevos controles sobre artículos de doble uso

Beijing aplicó más aranceles y profundizó la tensión bilateral, después de declaraciones por parte de funcionarios japoneses sobre Taiwán y una reducción significativa en el intercambio turístico

Guardar
Tokio rechaza las restricciones a
Tokio rechaza las restricciones a la exportación impuestas por China a 40 empresas japonesas, considerándolas absolutamente inaceptables y lamentables. (Foto: Shutterstock)

Tokio declaró el martes que las restricciones a la exportación impuestas por China a 40 empresas japonesas eran “absolutamente inaceptables y profundamente lamentables”.

“Hemos protestado enérgicamente contra estas medidas y exigido su retirada”, dijo el portavoz del gobierno, Kei Sato.

La disputa entre las dos principales economías de Asia se desató por comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi en noviembre, que afirmaba que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán, que es autónomo.

Las medidas anunciadas por China el martes abarcan exportaciones de artículos de “doble uso” —que pueden tener usos civiles y militares— a 20 entidades japonesas, incluidas filiales de Mitsubishi Heavy Industries y la agencia espacial japonesa.

El ministerio de comercio añadió otras 20 organizaciones japonesas, incluido el fabricante de automóviles Subaru, a una “lista de vigilancia” que exige revisiones más estrictas de los artículos exportados que pudieran usarse con fines militares.

Sanae Takaichi, primer ministro de
Sanae Takaichi, primer ministro de Japón, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Tokio, Japón, el miércoles 18 de febrero de 2026. Kiyoshi Ota/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

“Las medidas anteriores están destinadas a frenar la ‘remilitarización’ y las ambiciones nucleares de Japón y son completamente legítimas, razonables y legales”, afirmó un comunicado del ministerio de comercio.

“Las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen nada de qué preocuparse”, añadió.

Un funcionario del ministerio de comercio japonés dijo a AFP que Tokio “tomaría las medidas adecuadas” tras analizar el impacto de las nuevas refrenadas.

Tokio había protestado enérgicamente por las medidas y exigido que se revocaran, según Sato, quien calificó la medida de Pekín como “absolutamente intolerable y extremadamente lamentable”.

Los comentarios de Takaichi sobre Taiwán, que China considera su territorio y no descarta la toma por la fuerza, han enfurecido a Pekín.

En esta imagen, tomada en
En esta imagen, tomada en la madrugada del 28 de enero de 2026 y distribuida por el Centro de Conservación e Investigación de Pandas Gigantes de China, el panda Lei Lei, recién devuelto por Japón, se pasea por su recinto en el centro, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. (Centro de Conservación e Investigación de Pandas Gigantes de China vía AP)

La consecuencia más visible es una fuerte caída en el número de visitantes chinos a Japón —un 61 por ciento en enero— después de que Pekín advirtiera a sus ciudadanos que no fueran allí.

En diciembre, aviones J-15 del portaaviones chino Liaoning bloquearon dos veces el radar en aviones japoneses en aguas internacionales cerca de Okinawa, según Japón.

Según se informa, China ha suspendido las importaciones de marisco japonés. Los dos últimos pandas japoneses también fueron devueltos a China el mes pasado.

China anunció en enero un endurecimiento de los controles sobre las exportaciones a Japón para artículos con posibles usos militares.

Esto alimentó la preocupación de que Pekín pueda asfixiar los suministros de minerales vitales de tierras raras, algunos de los cuales están incluidos en la lista de bienes de “doble uso” de China.

China amplía su lista de
China amplía su lista de vigilancia de exportaciones, incluyendo a importantes firmas japonesas como Subaru y filiales de Mitsubishi Heavy Industries. (Cortesía: Hermes Register)

Las empresas japonesas que tratan con China ya sufrían retrasos en la obtención de aprobaciones, dijo Noriyuki Kawamura, profesor emérito de relaciones Japón-China en la Universidad de Estudios Extranjeros de Nagoya.

“Con el anuncio de hoy, podemos esperar que el proceso sea aún más estricto. Creo que esto supondrá un duro golpe para las empresas implicadas”, dijo.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

JapónChinaconflictocomercioproductos

Últimas Noticias

Un helicóptero militar iraní cayó sobre un mercado y dejó cuatro muertos

La aeronave se precipitó en Khomeynishahr, en la provincia de Isfahán. Las investigaciones oficiales no ofrecieron precisiones sobre el origen del accidente

Un helicóptero militar iraní cayó

La Unión Europea reafirmó su apoyo a Ucrania a cuatro años del inicio de la invasión rusa: “Putin no ha logrado sus objetivos”

Las autoridades comunitarias se desplazaron a la capital ucraniana junto a mandatarios nórdicos y bálticos, destacando el respaldo continuado en materia financiera, militar y política para el país

La Unión Europea reafirmó su

Zelensky habló a cuatro años de la invasión en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”

El mandatario pidió por una paz sólida, digna y duradera al cumplirse 4 años del conflicto. A su vez, aseguró que “‘el segundo mejor ejército del mundo’ (Rusia) lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”

Zelensky habló a cuatro años

El circuito más largo del mundo en mountain bike: cómo la Great Divide se ha convertido en una leyenda del ciclismo de aventura

Atravesando Canadá y Estados Unidos, desafía a ciclistas con 2.700 kilómetros de paisajes extremos, rutas sin asfaltar y un espíritu de comunidad único que transforma cada travesía

El circuito más largo del

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

Considerado uno de los más antiguos del mundo, se ha transformado en la casa del Olympiacos y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo por su legado e innovación

Georgios Karaiskakis: el estadio construido
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Ertzaintza elimina su centro

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

Nuevas sombras sobre el expríncipe Andrés: pagó “servicios de masajes” con dinero público

Un influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con dos pacientes muertas

El Congreso decide si tramita la ley de Sumar que prohíbe los despidos a las empresas que lleven su actividad fuera de la UE: Zara y H&M en el foco

‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’: la forma perfecta de visitar gratis los rincones más exclusivos de Toledo en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Discord aclara que no trabaja

Discord aclara que no trabaja con el proveedor de verificación de edad Persona, ante críticas por su falta de privacidad

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania

Zelenski pide ante la Eurocámara una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la UE

Orbán acusa a Ucrania de provocar una "emergencia energética" en Hungría: "Es una situación absurda"

Cae al 38,4% los jóvenes que se declaran feministas y para el 49,2% es "herramienta de manipulación" según Fad Juventud

ENTRETENIMIENTO

La segunda parte de Bridgerton

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores

Winona Ryder y Eva Green se suman a la nueva temporada de Merlina que ya rueda en Irlanda

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

De estrella infantil en “iCarly” a fenómeno editorial: cómo Jennette McCurdy encontró en la escritura su libertad tras la fama