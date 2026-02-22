Mundo

Al menos un muerto y 15 heridos en un ataque terrorista al oeste de Ucrania

Según datos preliminares, una agente de policía de 23 años falleció como resultado de las explosiones ocurridas el sábado por la noche en Lviv. Los médicos están proporcionando toda la asistencia necesaria a los afectados

Dos explosiones registradas durante la noche en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, causaron la muerte de una policía de 23 años y dejaron al menos 15 personas heridas, en lo que las autoridades calificaron como un “ataque terrorista”.

Según la oficina del fiscal regional de Lviv, las detonaciones ocurrieron poco después de que la policía acudiera a un reporte de robo en una tienda del centro de la ciudad, en la céntrica calle Danilishina, alrededor de las 12:30 am.

La primera explosión se produjo a la llegada de la patrulla inicial, seguida de una segunda detonación cuando otro equipo policial llegó al lugar.

Un coche patrulla y un vehículo civil resultaron dañados. “Se está determinando el número de víctimas. Se han enviado ambulancias al lugar y un grupo de investigación y operativo está trabajando”, informó la Fiscalía regional de Lviv.

El alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, informó que “15 personas recibieron asistencia médica, algunas de ellas en estado muy grave”, y transmitió sus condolencias a la familia y allegados de la fallecida.

Los médicos están proporcionando toda la asistencia necesaria a los heridos. Las fuerzas del orden y todos los servicios pertinentes continúan trabajando en el lugar del ataque.

Al menos un muerto y 15 heridos en un atentado terrorista al oeste de Ucrania (Créditos: Telegram de Andriy Sadovy)

Lviv, situada cerca de la frontera con Polonia y lejos de la línea del frente, experimentó ataques esporádicos desde el inicio de la invasión rusa en 2022, aunque las explosiones mortales en el centro de la ciudad son poco frecuentes. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la motivación y la autoría del ataque.

La información sobre las explosiones en la localidad fue incorporada en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares (ERDR) conforme a la Parte 2 del Artículo 258 del Código Penal de Ucrania, que tipifica el hecho como un acto terrorista que causó graves consecuencias.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que cometió el atentado terrorista durante la noche del sábado (horario local).

En paralelo, la invasión rusa no da descanso a Ucrania: por la madrugada de este domingo (horario local), la Fuerza Aérea ucraniana declaró una alerta aérea en toda Ucrania tras registrarse el despegue de un MiG-31K en Rusia.

Un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal transportado por un Mikoyan MiG-31K

El despegue del MiG-31K supone un peligro de misiles para todo el territorio ucraniano”, señaló el comunicado. Este tipo de aeronave puede portar misiles aerobalísticos Kinzhal, que representan una amenaza para todas las regiones del país. La Fuerza Aérea también informó de “objetivos de alta velocidad” apuntando hacia Kiev .

Previamente, se había emitido una alerta aérea en la capital, Kiev, y en numerosas regiones por la amenaza de drones y armas balísticas rusas. También se reportaron explosiones en Kiev, atribuidas a ataques con misiles balísticos y drones.

(Con información de AFP)

