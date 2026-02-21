Mundo

Un helicóptero interviene y frena el ataque de un tiburón blanco de 4,5 metros contra dos buceadores en Australia

Un rescate desde el cielo intervino a tiempo y permitió que los nadadores escaparan ilesos del peligroso depredador marino


Un helicóptero de rescate alertó a los bañistas que disfrutaban del mar; en minutos, la adrenalina y las motos de agua se convirtieron en su salvación (Instagram: @SLSWA)

Un encuentro cercano con un depredador marino de gran tamaño alteró la rutina de vigilancia en la costa de Cape Naturaliste, al sur de Australia Occidental.

Dos personas, dedicadas al buceo recreativo, lograron escapar con apenas unos segundos de ventaja de un tiburón blanco de 4,5 metros, en un hecho registrado el 17 de febrero de 2026 durante el verano austral.

Según informó News, la intervención del equipo aéreo de Surf Life Saving Western Australia (SLSWA) resultó decisiva para que ambos buzos salieran ilesos de la situación. El suceso ganó amplia repercusión en medios internacionales, con difusión de imágenes y testimonios que detallan la secuencia del rescate.

La vigilancia aérea, clave en el rescate

El episodio comenzó cuando la pareja exploraba las aguas cercanas a la península sin advertir la proximidad del animal. El equipo de SLSWA, que patrullaba la zona en helicóptero, avistó al tiburón y activó la sirena de advertencia.

De acuerdo con News, los buzos se dirigieron de inmediato hacia una moto acuática, logrando abandonar el área mientras el tiburón giraba a unos 10 metros de distancia. El piloto y el observador del helicóptero captaron el momento en video, imágenes que más tarde se publicaron en las redes sociales del organismo.

Las imágenes obtuvieron gran repercusión: el video difundido en la página de Instagram de SLSWA reunió casi 10.000 “me gusta” en menos de 12 horas, según reportó News. La publicación generó una oleada de comentarios que destacaron la rapidez y profesionalismo de la operación de rescate.

El helicóptero de rescate de
El helicóptero de rescate de Surf Life Saving Western Australia evitó un ataque de un tiburón blanco de 4,5 metros a dos buzos en Cape Naturaliste

Aumento de avistamientos de tiburones y debate social

El incidente se inscribe en un contexto de incremento en los avistamientos de tiburones en Australia, especialmente en la costa este y en la región de Sídney. De acuerdo con datos de News, operadores de drones de Surf Life Saving detectaron 125 tiburones en lo que va de este mes, una cifra que representa un promedio superior a 10 avistamientos diarios. Esta tendencia ha generado inquietud entre bañistas y motivó la instalación de nuevas señales de advertencia en varias playas populares.

Las cifras alimentaron el debate sobre la precisión de los datos oficiales en relación al estado real de las poblaciones de tiburones. Las autoridades estatales sostienen que los registros no reflejan un aumento en la cantidad de animales, sino una mejora en la tecnología de monitoreo y en la capacidad de detección.

El jefe de mitigación de tiburones, citado por News, afirmó que la situación “se mantiene bajo vigilancia” y que los protocolos de seguridad se cumplen estrictamente.

Reacciones y repercusión internacional

La difusión del video despertó reacciones inmediatas en redes sociales y foros especializados. Usuarios elogiaron la acción del equipo de SLSWA y remarcaron el riesgo que enfrentaron los buzos. Algunos comentarios recordaron la importancia de la vigilancia aérea para prevenir tragedias, mientras otros expresaron dudas sobre la fiabilidad de la tecnología en todos los casos. “No siempre se puede confiar en que la suerte y la tecnología estén presentes en el próximo encuentro”, advirtió un usuario citado por News.

El caso reavivó el debate
El caso reavivó el debate público sobre la efectividad de la tecnología y la necesidad de mantener protocolos de seguridad en las costas australianas

Según PerthNow, este tipo de episodios refuerza la necesidad de mantener protocolos estrictos y una vigilancia constante en zonas donde la presencia de tiburones es habitual.

La situación en Cape Naturaliste refleja los retos de gestionar riesgos en zonas marinas y el equilibrio entre seguridad y aventura. Las autoridades sostienen que la vigilancia tecnológica y la capacitación de los rescatistas ayudan a reducir peligros, aunque la percepción pública sobre los encuentros con tiburones sigue generando debate.

Según Surf Life Saving Western Australia, los sistemas de monitoreo y alerta temprana buscan proteger a quienes visitan las playas más concurridas del país.

