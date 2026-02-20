El régimen de Irán advirtió ante la ONU que responderá “decisivamente” si Estados Unidos decide atacar su país (REUTERS)

El régimen de Irán advirtió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considerará “objetivos legítimos” las bases, instalaciones y activos de Estados Unidos en la región si Washington concreta sus amenazas militares, según una carta enviada al secretario general António Guterres y al Consejo de Seguridad.

El documento, firmado por el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, señala que Teherán responderá “decisivamente” si se ve sometido a una agresión militar. La misión permanente iraní afirmó que la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, “señala un riesgo real de agresión militar”, aunque remarcó que Irán no busca iniciar una guerra.

La carta advierte que, si Irán enfrenta un ataque, “todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán”. El texto sostiene además que esas amenazas “constituirían una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Iravani pidió al Consejo de Seguridad —el principal órgano de decisión de la ONU, donde Estados Unidos tiene poder de veto— que “garantice que Estados Unidos cese inmediatamente sus amenazas ilegales de uso de la fuerza”. Al mismo tiempo, el diplomático afirmó que Irán mantiene su compromiso “con soluciones diplomáticas” y con abordar “sobre una base recíproca” las ambigüedades sobre su programa nuclear pacífico.

La misiva cita una publicación en redes sociales de Trump en la que señaló que Estados Unidos podría utilizar bases militares británicas, incluida una situada en una isla del océano Índico, “si Irán decide no hacer un acuerdo”. Teherán calificó esa declaración como “beligerante”.

Trump ordenó el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y otros equipos militares en Medio Oriente con el objetivo de impedir que el régimen de Irán desarrolle una bomba nuclear, algo que el gobierno iraní niega. La advertencia iraní se produce en medio de tensiones crecientes y de la falta de un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear.

El jueves, el presidente estadounidense instó a Irán a alcanzar un “acuerdo significativo” con Estados Unidos. “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

Trump aún no anunció una decisión final sobre el alcance de un eventual ataque, ya sea para debilitar el programa nuclear de Irán, destruir su arsenal de misiles o intentar derrocar al régimen de Teherán. Funcionarios estadounidenses citados indican que se analizan tanto operaciones orientadas a asesinar líderes clave y dejar al régimen incapacitado como campañas aéreas limitadas a blancos nucleares y de misiles.

La administración estadounidense permanece dividida respecto a la viabilidad de una solución negociada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció: “Aún estamos muy distanciados en algunos temas” y subrayó que la diplomacia es la primera opción del presidente, aunque advirtió consecuencias severas si Irán no acepta el abandono inmediato del enriquecimiento de uranio.

(Con información de AFP y EFE)