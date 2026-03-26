Irán advierte de un plan de EEUU e Israel para ocupar una isla iraní "con apoyo de un país de la región"

Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, anunció que si se concreta un ataque contra alguna isla iraní con la colaboración de un país del Golfo, la infraestructura esencial de esa nación será objeto de represalias directas y sin restricciones. Además, Qalibaf advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes han intensificado su vigilancia de todos los movimientos considerados hostiles. El dirigente realizó estas declaraciones en un contexto de tensión regional marcado por operaciones recientes y negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

Según publicó Europa Press, las autoridades iraníes aseguraron haber detectado planes conjuntos de Estados Unidos e Israel —supuestamente apoyados por un país de la región— para ocupar una isla situada en el sur iraní. Qalibaf no mencionó el nombre exacto de la isla ni del país colaborador, pero citó datos sobre una posible incursión y insinuó ubicaciones en disputa con Emiratos Árabes Unidos, como Jark, Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor.

En sus declaraciones ante medios locales, Qalibaf afirmó: “Todos los movimientos enemigos están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas”. El medio Europa Press también informó que el presidente del Parlamento remarcó que la respuesta iraní, en caso de una acción militar, apuntaría de inmediato a infraestructura clave del eventual aliado regional.

Los señalamientos surgieron poco después de que fuentes del Pentágono confirmaran a Europa Press el despliegue de tropas estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo elementos de una división aerotransportada y unidades de brigada de combate. Esta maniobra militar de Washington se produce mientras medios estadounidenses informaron sobre posibles preparativos para invadir la isla de Jark, de alto valor estratégico para la navegación que atraviesa el golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

La disputa sobre la soberanía de las mencionadas islas entre Irán y Emiratos Árabes Unidos se ha perpetuado durante décadas. Estas zonas insulares contribuyen a la importancia geopolítica y económica de la región debido a su localización en rutas marítimas vitales para el comercio internacional del petróleo. De acuerdo con Europa Press, este recrudecimiento verbal de las autoridades iraníes se produjo durante una fase delicada de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, orientadas a negociar un nuevo pacto nuclear.

Mientras tanto, la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero y desarrollada en el contexto de dichas negociaciones ha generado numerosas víctimas. El balance ofrecido por el gobierno iraní superó los 1.500 fallecidos como consecuencia de acciones israelíes y estadounidenses. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, incrementó la cifra reportada hasta más de 3.000 personas muertas, según consignó Europa Press. Las víctimas incluyeron a varias figuras destacadas del entramado político y militar de Irán: entre ellas, el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Además, se suman efectivos de alto rango de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad estatal.

La acusación iraní sobre este presunto complot coincide con el aumento del despliegue militar estadounidense en la región y la persistente tensión en el golfo Pérsico. Según Europa Press, las autoridades de Irán repiten con frecuencia su determinación de defender la integridad de sus territorios insulares y advierten sobre las consecuencias que toda operación militar extranjera tendría sobre la seguridad y la infraestructura de los países involucrados.

La referencia de Qalibaf a que las Fuerzas Armadas de Irán mantienen una vigilancia constante apunta a disuadir eventuales operaciones en las islas disputadas. La advertencia de acciones “implacables y sin restricciones” contra infraestructura vital del presunto país colaborador generó diversas reacciones en la región y contribuyó a la volatilidad de la situación geoestratégica.

El medio Europa Press detalló que la isla de Jark, objetivo de la supuesta operación, posee importancia estratégica por su papel en la navegación marítima, en especial para el tránsito de hidrocarburos, lo que intensifica el interés de potencias extranjeras y regionales en ese territorio. Las islas Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor han sido motivo de largos desacuerdos entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que las coloca en el centro de la disputa mencionada por Qalibaf.

En este escenario, las amenazas de Irán se suman a una cadena de acontecimientos recientes con impacto militar, diplomático y humanitario en la zona. Reportó Europa Press que la intervención militar de Israel y Estados Unidos ha provocado un número significativo de víctimas, entre ellas mandos y altos funcionarios del Estado iraní. La suma de tensiones militares y la posibilidad de represalias directas en caso de un ataque elevan el riesgo de una escalada en la confrontación regional.