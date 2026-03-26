Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 26 de marzo

La actualización de los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos a las 13:30 horas figura entre los principales informes programados para este jueves, según detalló EpData. Este conjunto de reportes incluye también nuevos gráficos y bases de datos sobre cuestiones energéticas, el turismo nacional y diversos indicadores económicos y sanitarios, previstos para su publicación el 26 de marzo.

EpData, medio especializado en el procesamiento y divulgación de datos estadísticos, informó que los suscriptores tendrán acceso a material visual y datos relacionados con la evolución del precio del barril Brent, elemento clave para seguir el comportamiento del mercado energético. El seguimiento de los precios del crudo cobra relevancia por su impacto sobre la economía global y los costes de producción e importación de combustibles.

A partir de las 9:00 horas, la agenda de EpData contempla la divulgación de la Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondiente al cuarto trimestre de 2025, información que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), conforme publicó EpData. Este reporte detalla cifras sobre el producto interior bruto (PIB), ofreciendo una panorámica sobre el desempeño económico nacional al cierre del año anterior. Junto a este indicador, se encuentra la Encuesta de turismo de residentes, también del INE y correspondiente a diciembre de 2025, que incluye datos sobre los movimientos turísticos internos y constituye un insumo esencial para el análisis de las tendencias en el sector.

Entre los contenidos internacionales, EpData precisó que a las 13:30 horas estarán disponibles los más recientes datos referidos a las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Estos indicadores permiten monitorear la evolución del mercado laboral en el país norteamericano y constituyen un parámetro de referencia para analistas e inversores de todo el mundo.

El ámbito de la salud también figura en la agenda de informes destacados. A las 11:00 horas, según el sitio de EpData, se contempla la publicación de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria correspondiente al año 2024. Este conjunto de datos incluye estadísticas sobre el volumen y las características de los pacientes atendidos en los hospitales españoles, facilitando un análisis detallado de la carga asistencial, las causas más frecuentes de ingreso y la incidencia de distintas patologías.

Los recursos que difunde EpData incluyen enlaces que permiten la consulta directa de los conjuntos de datos y sus correspondientes representaciones gráficas, orientados a investigadores, analistas y medios de comunicación que requieren información actualizada y verificada. Para consultas adicionales o solicitudes de información, EpData facilita un canal de contacto directo a través de su correo electrónico, manteniendo así la comunicación con sus usuarios y abonados.

La oferta del día suma material clave para el seguimiento de la evolución de la economía española, la coyuntura internacional, la migración de flujos turísticos y el desempeño del sistema hospitalario, tal como puntulizó EpData. Estos informes buscan proporcionar una base estadística amplia para la elaboración de análisis en medios, organismos y sectores vinculados a la toma de decisiones públicas y privadas.