Agencias

Un dron se estrella cerca de un pueblo rumano a tres kilómetros de la frontera con Ucrania

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Bucarest, 26 mar (EFE).- Un dron ha violado este jueves el espacio aéreo de Rumanía, un país de la OTAN y de la UE, y se ha estrellado cerca de la aldea de Parcheș, a unos tres kilómetros de la frontera con Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa, que lo vinculó con la oleada de ataques rusos de la pasada noche.

Aunque el Ministerio no ha indicado el origen del aparato, sí señaló que fue desviado por las defensas ucranianas. Son frecuentes las entradas en el espacio aéreo rumano de drones rusos que se emplean para atacar instalaciones en Ucrania.EFE

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