El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

El presidente de Estados Unidos evalúa una intervención militar mientras Irán amenaza con represalias y el gobierno israelí advierte sobre una respuesta contundente ante cualquier ofensiva

Soldados israelíes junto a tanques
Soldados israelíes junto a tanques estacionados cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, en Israel, el 19 de mayo de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

Las Fuerzas de Defensa de Israel se encuentran en alerta máxima mientras persisten las amenazas de un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán. Según el portavoz militar, general Effie Defrin, el ejército israelí vigila de forma constante el desarrollo de la situación regional y mantiene “los ojos bien abiertos en todas direcciones”, con el “dedo índice más alerta que nunca” ante cualquier modificación en la realidad operativa.

El general Defrin subrayó que, pese a la tensión generada por el despliegue militar estadounidense y las recientes advertencias de la Casa Blanca, no existen cambios en las directrices de seguridad para la población civil. El portavoz recalcó que los ciudadanos deben informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de las fuerzas armadas y del Comando del Frente Doméstico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que sigue valorando la opción de un “ataque limitado” contra Irán. Consultado por la prensa, afirmó: “Podría decirse que lo estoy considerando”, al tiempo que manifestó su esperanza de alcanzar un acuerdo nuclear con las autoridades iraníes. Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan, pero el despliegue de portaaviones y buques estadounidenses en Oriente Próximo permanece activo como medida de presión.

En respuesta, Irán ha advertido que respondería a cualquier ofensiva bombardeando bases estadounidenses en la región y también a Israel. Ante esta posibilidad, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió el jueves que, si Irán llegara a atacar territorio israelí, “se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar”.

Las autoridades israelíes informaron que, de producirse una escalada, el Comando del Frente Interno modificaría inmediatamente las instrucciones para la ciudadanía, afectando actividades cotidianas como la asistencia al trabajo y a centros educativos. Por el momento, no se han implementado restricciones adicionales, aunque la incertidumbre se mantiene ante la posibilidad de un conflicto.

Agentes de policía hacen guardia
Agentes de policía hacen guardia en el lugar del impacto de un misil iraní contra Israel, en medio del conflicto entre Irán e Israel, en Tel Aviv, Israel, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las reacciones internacionales ante la amenaza de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán han sido diversas y reflejan la preocupación por una posible escalada regional. La Unión Europea manifestó su “profunda preocupación por la confrontación en aumento” e instó tanto a Washington como a Teherán a evitar acciones que puedan desencadenar un conflicto más amplio. Analistas de seguridad de la UE advirtieron sobre el riesgo de una “cascada de proliferación nuclear” en caso de que fracase el diálogo diplomático.

Dentro del bloque europeo, Alemania señaló que la combinación de represión interna en Irán y la presión militar estadounidense “deja un margen de error casi nulo”. Francia llamó a la moderación, subrayando que la región no soportaría un conflicto mayor, especialmente si involucra instalaciones nucleares. El 29 de enero, la UE designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

