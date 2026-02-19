Tensión en la ONU: el canciller de Israel respondió críticas del Reino Unido con una referencia a la soberanía de las Islas Malvinas

El canciller de Israel habló sobre las Islas Malvinas en una reunión de la ONU

Gideon Sa’ar, canciller de Israel, protagonizó un cruce diplomático con el Reino Unido durante la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que se realizó ayer en Nueva York. En su intervención, el funcionario evocó el conflicto de las Islas Malvinas como punto de comparación en el debate sobre soberanía y derechos históricos.

“¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización? La antigua Jerusalén, que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El. Señora presidenta, es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, advirtió el canciller de Israel.

Gideon Sa’ar, canciller de Israel, durante su exposición en la ONU (REUTERS/Jeenah Moon)

El debate, bajo presidencia británica del Consejo, estuvo marcado por críticas formuladas por Yvette Cooper, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido. Cooper objetó políticas israelíes en Cisjordania y cuestionó el derecho histórico judío sobre determinados territorios. Sa’ar replicó en la ONU: “Ochenta y cinco países se pararon aquí y negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los mismos lugares reconocidos como pertenecientes a un hogar nacional judío”.

Antecedentes

Milei se reunió con Netanyahu en Estados Unidos. Foto de Archivo

No es la primera vez que el canciller israelí hace referencia a las Islas Malvinas. En diciembre del año pasado, aclaró la posición del gobierno frente a la participación de una empresa vinculada a capitales israelíes en un proyecto de explotación petrolera en el Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía reclama la Argentina y administra de facto el Reino Unido. La aclaración pública, vía una publicación en X, tuvo lugar tras la protesta formal presentada por la Casa Rosada.

“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló Sa’ar en aquel momento. Y subrayó: “Se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna”. “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”, completó.

El canciller israelí, además, remarcó que Israel espera que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos, una formulación clásica del lenguaje diplomático internacional en controversias territoriales, y destacó el vínculo especial, sólido y estrecho que Israel mantiene con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

Por su lado, el canciller Pablo Quirno agradeció la aclaración de Sa’ar. “Valoro las declaraciones del canciller del Estado de Israel en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, indicó.

El funcionario argentino, además, recordó en aquel momento que “las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa” y advirtió que Argentina continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedirlo.

Por otro lado, tanto Quirno como Sa’ar participarán este jueves en Washington de la primera sesión de la Junta de Paz, el foro multilateral creado por Donald Trump, que tendrá como finalidad diseñar una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, tras años de conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas. El canciller argentino integra la comitiva oficial que encabeza Milei.