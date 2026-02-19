Mundo

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

La diplomacia estadounidense colocó a Riley Barnes como coordinador para asuntos tibetanos, una acción que generó malestar en Beijing ya que fue interpretada como intromisión en su soberanía sobre el territorio

El subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes (Captura de Youtube)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció la designación de un nuevo enviado encargado de promover la protección de los tibetanos, medida que provocó una fuerte reacción de China, que calificó la decisión como una “injerencia en sus asuntos internos”.

El secretario de Estado de la administración del presidente Donald Trump comunicó que Riley Barnes, adjunto encargado de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, asumirá el cargo de coordinador especial para las cuestiones relacionadas con el Tíbet, un territorio que Beijing considera parte integral de China.

“Estados Unidos sigue comprometido con el apoyo a los derechos inalienables de los tibetanos y a su patrimonio lingüístico, cultural y religioso propio”, señaló Rubio en un mensaje publicado con motivo del Año Nuevo tibetano.

El puesto de coordinador especial para las cuestiones tibetanas existe por ley en Estados Unidos desde 2002.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó la creación de este cargo, afirmando que constituye una intromisión en los asuntos internos del país y reiteró que “los asuntos del Tíbet son asuntos internos de China y no toleran ninguna injerencia de ninguna fuerza externa”.

Tenzin Gyatso, el actual Dalái Lama de 90 años (Europa Press)

Estados Unidos expresó su preocupación por la posible injerencia de China en la elección del sucesor del actual Dalái Lama, de 90 años, quien fue criticado por Beijing y es considerado por China como un líder separatista. El Dalái Lama lideró durante décadas una campaña por una mayor autonomía para el Tíbet.

En agosto de 2025, el régimen chino anunció la suspensión de relaciones oficiales con el presidente de la República Checa, Petr Pavel, tras su reunión en julio con el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, en India. Beijing considera al Dalai Lama un “separatista” y sostiene que cualquier encuentro con él constituye una afrenta directa a su soberanía.

“A pesar de las reiteradas protestas y la firme oposición de China, el presidente checo, Petr Pavel, viajó a India para reunirse con el Dalai Lama”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian. Según las autoridades del régimen, el encuentro “contraviene gravemente el compromiso político asumido por República Checa” y “atenta contra la soberanía e integridad territorial” del país.

La reunión se celebró en Leh, capital de Ladakh, en el norte del terrotorio indio, con motivo del 90º cumpleaños del líder espiritual. Pavel asistió acompañado de la embajadora checa en India, Eliska Zigova, en lo que el gobierno checo describió como un viaje de carácter “privado”.

El presidente de República Checa, Petr Pavel, y el Dalai Lama en India

El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, inició en julio del año pasado una visita de 45 días a la región de Ladakh, en el Himalaya indio, tras cumplir 90 años y en un contexto de tensión geopolítica con China por su futura sucesión.

El líder espiritual tibetano partió desde Dharamsala, donde reside en el exilio desde 1959, acompañado por monjes y en una caravana de vehículos de seguridad. Un avión de la Fuerza Aérea India lo trasladó hasta Leh, capital regional, donde las autoridades desplegaron el protocolo de protección “Z-plus”, el nivel más alto de seguridad en India, que incluye escoltas armados y vigilancia reforzada.

A su llegada, miles de devotos, monjes budistas y habitantes locales lo recibieron en el trayecto desde el aeropuerto hasta su residencia en Shewatsel Phodrang, donde permaneció durante su estancia.

(Con información de AFP)

