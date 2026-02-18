Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una conferencia de prensa en Tokio (Kiyoshi Ota/Pool vía REUTERS)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó el miércoles su esperanza de profundizar su relación con el presidente estadounidense Donald Trump y fortalecer la cooperación entre ambos países en el desarrollo de tierras raras y otras áreas de seguridad económica cuando visite Washington el próximo mes.

Takaichi, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche, expresó sus esperanzas de fortalecer la cooperación con Estados Unidos, especialmente en seguridad económica, ya que las tensiones entre Tokio y Beijing han aumentado en los últimos meses.

Takaichi, elegida como la primera mujer líder de Japón en octubre, fue designada nuevamente por el Parlamento como primera ministra más temprano ese mismo día y formó su segundo gabinete, luego de una aplastante victoria electoral la semana pasada.

Sus objetivos incluyen un aumento del poder militar, más gasto gubernamental y políticas sociales ultraconservadoras.

Takaichi pretende utilizar el mandato que obtuvo en las elecciones para impulsar a su gobernante Partido Liberal Democrático, que busca sacar provecho de una supermayoría de dos tercios en la cámara baja, la más poderosa de las dos cámaras parlamentarias de Japón.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi y miembros de su nuevo gabinete posan para una foto de grupo en la Oficina del premier en Tokio (KAZUHIRO NOGI/Pool vía REUTERS)

El poder de una supermayoría

Tener el control de dos tercios de la cámara baja de 465 escaños permite al partido de Takaichi dominar los puestos más importantes en los comités de la cámara e impulsar proyectos de ley rechazados por la cámara alta, la cámara donde la coalición gobernante liderada por el PLD carece de mayoría.

Takaichi quiere reforzar la capacidad militar y las ventas de armas de Japón, endurecer las políticas de inmigración, impulsar normas de sucesión imperial sólo para hombres y preservar una tradición criticada que presiona a las mujeres a abandonar sus apellidos.

Su ambición de revisar la Constitución pacifista de posguerra redactada por Estados Unidos podría tener que esperar, por ahora, ya que enfrenta presiones para lidiar con el aumento de los precios, la disminución de la población y las preocupaciones sobre la seguridad militar.

Abordar el aumento de precios

Su primera tarea urgente es abordar el aumento de los precios y los salarios bajos y aprobar un proyecto de ley de presupuesto para financiar esas medidas, retrasado por las elecciones.

Takaichi propone una reducción del impuesto sobre las ventas de productos alimenticios durante dos años para aliviar los costos de vida de los hogares.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el centro, es aplaudida por miembros de la cámara baja del parlamento nipón tras ser reelegida como primer ministra durante una sesión especial en Tokio, Japón, el miércoles 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

Los expertos advierten que su política fiscal liberal podría hacer subir los precios y retrasar el progreso en la reducción de la enorme deuda nacional de Japón.

Cortejando a Trump

Takaichi está maniobrando para una cumbre crucial el próximo mes con Trump, quien visitará Beijing en abril.

El presidente de Estados Unidos apoyó a Takaichi antes de las elecciones japonesas, y horas antes de su reelección como primer ministro, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció que Japón proporcionará capital para tres proyectos en el marco de un paquete de inversión de 550.000 millones de dólares que Japón prometió en octubre.

Japón se ha comprometido con el primer lote de proyectos de 36.000 millones de dólares: una planta de gas natural en Ohio, una instalación de exportación de petróleo crudo en la costa del Golfo de Estados Unidos y un sitio de fabricación de diamantes sintéticos.

Takaichi dijo que esperaba “cooperar estrechamente” con Trump en las primeras iniciativas de inversión en las conversaciones programadas para el 19 de marzo.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, asiste a una conferencia de prensa en la oficina de la primera ministra en Tokio (Kiyoshi Ota/Pool vía REUTERS)

Japón también está bajo presión para aumentar el gasto anual en defensa.

“Japón seguirá gastando cada vez más en Estados Unidos... La pregunta es si el público quiere que se pronuncie en contra de Trump o que sea obediente para garantizar la seguridad japonesa”, dijo Masato Kamikubo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Ritsumeikan. “Para China, es simple. Los japoneses quieren que sea firme”.

Un halcón contra China

En noviembre, Takaichi sugirió una posible acción japonesa si China realiza una maniobra militar contra Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como suya. Esto ha provocado represalias diplomáticas y económicas por parte de Pekín.

Muchos japoneses, frustrados por la creciente asertividad de China, acogieron con agrado sus comentarios sobre Taiwán.

Envalentonado por la gran victoria electoral, Takaichi podría adoptar una postura más dura con China, dicen los expertos.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi hace una reverencia mientras recibe aplausos tras ser reelegida en la cámara baja del parlamento en Tokio (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Takaichi, poco después de las elecciones, declaró que está trabajando para conseguir apoyo para una visita al controvertido Santuario Yasukuni de Tokio. Las visitas al santuario son consideradas por los vecinos de Japón como una prueba de la falta de remordimiento por el pasado bélico de Japón.

Un ejército más fuerte que gasta más y vende más

Takaichi se ha comprometido a revisar las políticas de seguridad y defensa para diciembre con el fin de reforzar la capacidad militar de Japón, levantando la prohibición de las exportaciones de armas letales y alejándose aún más de los principios pacifistas de la posguerra. Japón también está considerando el desarrollo de un submarino de propulsión nuclear para aumentar su capacidad ofensiva.

Takaichi quiere mejorar la recopilación de inteligencia y establecer una agencia nacional para trabajar más estrechamente con su aliado Washington y socios de defensa como Australia y Gran Bretaña.

Apoya una controvertida ley antiespionaje que se centra principalmente en los espías chinos. Algunos expertos afirman que podría socavar los derechos civiles japoneses.

Más estricto con la inmigración y los extranjeros

Takaichi ha propuesto políticas más duras sobre inmigración y extranjeros, algo que resuena con una creciente frustración en Japón.

En enero, su gobierno aprobó normas más estrictas sobre la residencia permanente y la naturalización, así como medidas para evitar el impago de impuestos y seguros sociales.

Promoción de los valores familiares tradicionales

Takaichi apoya la sucesión sólo masculina en la familia imperial y se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

También se opone a una revisión de la ley civil del siglo XIX que permitiría apellidos separados para las parejas casadas para que las mujeres no se vean presionadas a abandonar los suyos.

En una medida que los activistas de derechos humanos llaman un intento de bloquear un sistema de apellido dual, Takaichi está pidiendo una ley que permita un mayor uso de los apellidos de soltera como alias.

(con información de AP)