Mundo

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia

Dos hombres fueron detenidos esta semana tras intentar arrebatar criaturas a sus madres en establecimientos comerciales de Bergamo y Caivano. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, sacudieron a la opinión pública

Guardar
Un hombre intentó secuestrar a una niña en un supermercado de Bérgamo, en Italia

El 15 de febrero, la normalidad de una familia en un supermercado Esselunga de Bérgamo se rompió en apenas 20 segundos. Las cámaras de seguridad registraron cómo un hombre se abalanza sobre una niña de año y medio que caminaba de la mano de su madre hacia la salida e intenta llevársela a rastras.

Todo ocurrió en un instante. El padre empujaba el carrito con las compras; la madre sostenía a la pequeña. El agresor —un ciudadano rumano de 47 años, sin domicilio fijo— se aproximó desde las puertas de entrada, agarró a la niña por la pierna derecha y tiró de ella hacia el interior del local. La madre no soltó a su hija y cayó al suelo arrastrada por la fuerza del hombre. El padre reaccionó de inmediato, golpeando al agresor hasta derribarlo. Un guardia de seguridad y varios clientes inmovilizaron al individuo hasta la llegada de la policía.

La niña ingresó en el hospital Papa Giovanni con el fémur fracturado. Su madre no sufrió heridas físicas, pero quedó en estado de shock tras el ataque.

Las cámaras de seguridad de
Las cámaras de seguridad de un supermercado en Bérgamo, Italia, capturan el momento en que una madre frustra el intento de secuestro de su hija por parte de un hombre. (Captura de video)

El detenido no tenía antecedentes penales ni diagnósticos psiquiátricos conocidos, y los investigadores descartan que conociera a la familia. Según las primeras pesquisas, el hombre llevaba tiempo deambulando por distintas ciudades italianas sin destino fijo.

Su abogada, Erica Pasinetti, reveló este miércoles que el hombre afirma no haber distinguido si lo que tenía delante era una niña o un muñeco de peluche. “Llevaba chanclas, no tenía teléfono ni equipaje; fue un gesto irreflexivo”, declaró la letrada, quien ha solicitado una pericia psiquiátrica.

La fiscalía, por su parte, mantiene los cargos de tentativa de secuestro agravado y lesiones graves.

Caivano: “Este no es tu hijo, dámelo”

Intento de secuestro de un niño de 5 años en Caivano, Nápoles

Apenas tres días después, el martes 18 de febrero, el aviso de la propietaria de un supermercado en Caivano (Nápoles) a los Carabinieri fue directo: “Ha intentado raptar a un niño”.

La reconstrucción de los hechos muestra una secuencia difícil de explicar. Dos mujeres salían de comprar con sus hijos de 5 y 8 años cuando un hombre de 45 años, de nacionalidad ghanesa, se acercó a una de ellas. Tras espetarle: “Este no es tu hijo, dámelo”, intentó tomar al menor en brazos. Una cajera del establecimiento actuó como escudo entre el agresor y el niño, permitiendo que la madre se refugiara en su coche.

Según el comunicado oficial de los Carabinieri de Nápoles, la mujer estaba tan conmocionada que no fue capaz de articular palabra durante el trayecto a casa. Solo cuando los agentes llamaron a su puerta, tras haber revisado ya las grabaciones, rompió a llorar y relató lo sucedido. El sospechoso fue localizado poco después en las inmediaciones del supermercado y arrestado.

El antecedente en Roma: un malentendido que desató la psicosis

Días antes de que estos ataques reales sacudieran al país, un malentendido en el barrio romano de Monteverde ya había empezado a gestar un clima de sospecha. El 11 de febrero, una mujer se presentó en un jardín de infantes con fotografías de dos niños en su teléfono móvil. La portera creyó reconocer a una de las alumnas del centro; una maestra, al no recibir autorización alguna, le impidió llevarse a la niña. Los padres de la pequeña presentaron denuncia ante la policía. La noticia de un “intento de secuestro” circuló masivamente por grupos de WhatsApp durante horas.

Las cámaras de seguridad ofrecieron la versión real de los hechos: la mujer era una niñera que, en su primer día de trabajo, se había equivocado de edificio. Tras ser rechazada en el primer centro, se dirigió a la escuela contigua y recogió a los menores que legalmente tenía asignados. La psicosis vecinal se disipó. Hasta que, días después, los casos de Bergamo y Caivano demostraron que el temor, esta vez, no era infundado.

Temas Relacionados

ItaliaSecuestro de menoresInseguridadBérgamoCaivanoRomaultimas noticias américa

Últimas Noticias

Cómo es Mjøstårnet, el edificio de madera más alto del mundo

La estructura escandinava de 18 pisos marcó un quiebre en la construcción ecológica, despertando el interés de arquitectos y urbanistas

Cómo es Mjøstårnet, el edificio

Un ciberataque dejó fuera de servicio los sistemas de información y reserva de la red ferroviaria de Alemania

El incidente fue causado por un ataque DDoS que saturó la web y provocó la caída temporal de los servicios

Un ciberataque dejó fuera de

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

La medida también limita el uso de teléfonos oficiales en los sistemas de entretenimiento de autos procedentes de Beijing

Polonia prohibió el ingreso de

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones en sitios nucleares y bases de misiles del régimen iraní

Las obras incluyen el camuflaje de estructuras, refuerzos subterráneos y reparaciones en complejos estratégicos dañados, mientras el gobierno de Teherán niega que tengan planes de acumular un arsenal atómico

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

Las controversias vinculadas a antiguos miembros y procesos poco transparentes han motivado el impulso de nuevas regulaciones y demandas sociales para revisar la legitimidad del sistema de designación en la cámara alta

Los archivos Epstein sacuden a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro volvió a convocar marchas

Petro volvió a convocar marchas contra la suspensión del incremento del salario mínimo de 2026: “Se defiende con dignidad”

Iván Cepeda prometió mantener los beneficios salariales y pensionales del Gobierno Petro para militares y policías

Lista completa de concursantes de ‘Supervivientes 2026’ confirmados: de Paola Olmedo a Alberto Ávila, primer participante con discapacidad de la historia

‘Rata’ reveló cuánto dinero le dará a Valentina tras conseguir el segundo lugar en ‘El Desafío’: es menos de lo que esperaba

Mercados: los bonos y las acciones argentinas negocian en positivo con el empuje de Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Rusia reclama a EEUU "sentido

Rusia reclama a EEUU "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba

El gestor ferroviario español finaliza la reparación de la vía tras el accidente de trenes

Víctor Font daría a Planchart, Cos y Puig la dirección deportiva del Barça

El Equipo Paralímpico Español acude ilusionado y con "la vista puesta en el futuro" a los Juegos de Milán-Cortina

Los San Francisco 49ers jugarán en México en 2026

ENTRETENIMIENTO

Matt Groening versus los productores:

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

La exesposa de Eminem es investigada tras doble choque vehicular

El héroe anónimo: Kunal Nayyar, estrella de ‘The Big Bang Theory’, paga en secreto las facturas médicas de desconocidos

Robert Duvall: dónde ver las películas del actor en streaming