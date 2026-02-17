Mundo

Las exportaciones de crudo de Irán cayeron a su nivel más bajo en dos años

El volumen de envíos petroleros previstos para enero preocupa a analistas internacionales, ya que marca una reducción significativa respecto a meses anteriores y ocurre mientras las negociaciones con Estados Unidos persisten en Ginebra

Imagen de una refinería de
Imagen de una refinería de petróleo. EFE/ALAA AL-SHEMAREE

Las exportaciones de crudo de Irán han caído a su punto más bajo en dos años, según datos de la firma de inteligencia de materias primas Kpler, en la semana en que comenzaron las negociaciones clave con Estados Unidos en Ginebra, Suiza.

Durante enero, el volumen de cargamentos iraníes con destino a China disminuyó de forma abrupta, informó Amena Bakr, jefa de Energía de Medio Oriente y análisis OPEP+ en Kpler, al medio CNN.

La presión diplomática y económica sobre Irán tiene raíces profundas. Desde la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018, Washington intensificó las sanciones, centrando sus esfuerzos en el sector petrolero persa. Beijing, como principal comprador del crudo iraní, se convirtió en el último sostén relevante para la economía sancionada por Occidente.

El endurecimiento reciente de las restricciones estadounidenses busca incrementar el costo para Irán de continuar con su programa nuclear. Esta ofensiva coincide con un momento delicado: Teherán negocia en busca de un acuerdo que podría levantar todas las sanciones y revitalizar su economía, golpeada y dependiente de los ingresos petroleros.

Una refinería de petróleo en
Una refinería de petróleo en Irán (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó su expectativa de que Teherán y Washington logren dejar atrás años de hostilidad y confrontación para llegar a un entendimiento. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo un encuentro con el responsable del organismo de control atómico de las Naciones Unidas, donde evaluó las iniciativas que tiene previsto llevar a las conversaciones indirectas con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en Suiza, según informó la televisión estatal iraní.

“El mercado sigue inestable debido a las incertidumbres geopolíticas”, declararon en una nota los analistas de ANZ Group Holdings Ltd., Brian Martin y Daniel Hynes. “Si la tensión en Oriente Medio disminuye o se logran avances significativos en la guerra de Ucrania, la prima de riesgo que actualmente pesa sobre los precios del petróleo podría reducirse rápidamente”.

El estancamiento de las ventas a China

El efecto de las sanciones sobre el flujo petrolero hacia China resultó inmediato, según el seguimiento de Kpler. Amena Bakr detalló a CNN que “las tensiones geopolíticas crecientes y el endurecimiento de las sanciones occidentales ralentizaron las cargas de crudo iraní al cierre de mes”.

Agregó que las exportaciones “probablemente caigan en enero por debajo de 1,35 millones de barriles diarios, un nivel no visto desde enero de 2024″. Este recorte marca un retroceso sensible para el comercio persa, que enfrentó ya durante dos años una lenta recuperación bajo sanciones multilaterales.

Un petrolero VLCC se ve
Un petrolero VLCC se ve en una terminal de petróleo crudo en el puerto de Ningbo Zhoushan, provincia de Zhejiang, China. REUTERS/Stringer

China, como único gran comprador, ha navegado con cautela el riesgo de depender de un suministro tan vulnerable. Pekín ha sabido aprovechar los descuentos que Irán debe ofrecer, mientras calcula costos y ventajas en su propio juego geopolítico con Washington.

