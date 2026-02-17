Mundo

A horas de una reunión clave para avanzar hacia un cese del fuego, Putin lanzó 400 drones contra Ucrania: al menos tres muertos

Kiev confirmó que el bombardeo apuntó a la infraestructura energética en 12 regiones y provocó víctimas civiles antes de las negociaciones en Ginebra. Mientras los servicios de emergencia atienden daños, Zelensky acusó a Rusia y dijo que hay niños heridos

Guardar
Un bombero ucraniano, silueteado contra
Un bombero ucraniano, silueteado contra las llamas, combate un incendio provocado por uno de los 400 drones lanzados por Rusia sobre Ucrania, horas antes de una reunión clave. (@ZelenskyyUa)

Rusia lanzó contra Ucrania horas antes de una nueva ronda de negociaciones de paz entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington en la ciudad suiza de Ginebra un total de 29 misiles y 396 drones, según informó este martes en su parte matutino la Fuerza Aérea ucraniana.

El grueso de los misiles, 20 en total, eran de crucero Kh-101. Rusia también empleó cuatro misiles de crucero Iskander-K, cuatro misiles balísticos Iskander-M y un misil guiado de aviación.

Del total de los drones, cerca de 250 eran aparatos no tripulados de ataque ruso-iraníes Shahed.

La ofensiva rusa incluyó misiles
La ofensiva rusa incluyó misiles de crucero Kh-101, Iskander-K e Iskander-M, así como drones de ataque Shahed de fabricación ruso-iraní. (@ZelenskyyUa)

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar los 24 misiles de crucero y el misil aéreo de aviación, pero los cuatro misiles balísticos no pudieron ser interceptados, según el parte de la Fuerza Aérea, que informa de impactos de misiles o drones en 13 localizaciones distintas de Ucrania.

De los drones lanzados por Rusia, 367 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Según las autoridades ucranianas, este nuevo bombardeo masivo ha vuelto a tener entre sus objetivos principales el sistema energético de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron
Las defensas aéreas ucranianas derribaron 24 misiles de crucero, el misil aéreo y 367 drones, pero no lograron interceptar los cuatro misiles balísticos. (@ZelenskyyUa)

El ataque mató a tres trabajadores energéticos cerca de la ciudad industrial de Sloviansk, según Kiev.

“Por la mañana, un UAV ruso atacó un vehículo que transportaba empleados de la TPP de Sloviansk. Lamentablemente, tres de ellos murieron”, declaró el Primer Viceministro de Energía de Ucrania, Artem Nekrasov, en una publicación en redes sociales.

A medida que avanzan los operativos de rescate y reparación en distintas áreas, el presidente Volodímir Zelensky advirtió sobre la magnitud de la última ofensiva: “Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el mayor daño posible a nuestro sector energético”.

El ataque masivo ruso impactó
El ataque masivo ruso impactó 13 localidades diferentes de Ucrania y tuvo como principal objetivo el sistema energético del país. (@ZelenskyyUa)

En el caso de Odesa, decenas de miles de personas se encuentran ahora sin calefacción ni agua tras los golpes recibidos por drones, mientras los servicios de emergencia trabajan intensamente para restablecer las condiciones mínimas.

Zelensky detalló el saldo de la ofensiva, indicando que “en total, se atacaron 12 regiones y, lamentablemente, se han reportado 9 personas heridas, incluidos niños”. Además, la arremetida impactó directamente a más de diez edificios residenciales y afectó a infraestructuras ferroviarias.

La respuesta, sostuvo el mandatario, requiere que los aliados respondan con firmeza a estos “golpes contra la vida”. Exigió que Rusia sea responsabilizada por la agresión y enfatizó el papel de la diplomacia y la justicia, declarando: “Nuestra diplomacia será más eficaz si hay justicia y fortaleza”.

El presidente Zelensky pidió sanciones
El presidente Zelensky pidió sanciones y apoyo militar inmediato para Ucrania, señalando a Rusia como única responsable y abogando por una paz justa. (@ZelenskyyUa)

Según Zelensky, la presión debe concentrarse en la Federación Rusa a través de sanciones y la provisión rápida de apoyo militar, con la meta final de alcanzar una “paz real y justa” mediante acciones dirigidas hacia Moscú, a quien señaló como “la única fuente de esta agresión”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ataquedronesmisilesGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra para una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

En esta nueva instancia, mediada por Omán, las autoridades iraníes mantienen su postura de limitar las conversaciones a la cuestión atómica, mientras Washington exige también restricciones sobre el programa de misiles balísticos iraní y el cese del apoyo a grupos armados en la región

Estados Unidos e Irán se

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia antes de las conversaciones en Ginebra

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró: “Va a ser muy fácil”. “Eso es todo lo que le digo. Estamos en posición de hacerlo”, agregó

EEUU instó a Ucrania a

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto”, señaló el presidente Donald Trump al referirse al líder del régimen chino

Estados Unidos decidirá “pronto” si

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Los proyectiles impactaron el recinto mientras cientos de civiles realizaban compras

Al menos 28 muertos y

India interceptó tres petroleros sancionados por Estados Unidos vinculados a la flota fantasma iraní

Nueva Delhi intensifica la vigilancia marítima tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluye el compromiso de abandonar las compras de crudo ruso

India interceptó tres petroleros sancionados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 6 claves para tener

Las 6 claves para tener una relación sana y próspera, según un psicoterapeuta

Un hombre es arrestado en Suecia después de prostituir a su mujer con más de 100 hombres

El rey Juan Carlos I reforma su exclusivo palacio en Abu Dabi para adaptarlo a sus necesidades de movilidad: su propiedad valorada en 11 millones

Vía a El Aro en Ituango avanza tras destrabarse permiso ambiental para intervenir 9,75 hectáreas

Impuesto vehicular 2026 en Bogotá: así puede pagarlo por cuotas y fechas con descuento del 10%

INFOBAE AMÉRICA
El agente de Klopp afirma

El agente de Klopp afirma que Manchester United y Chelsea "se interesaron" por el alemán como entrenador

BFF Bank cae en Bolsa tras confirmar una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Milán

Android permitirá hacer una copia de seguridad de la carpeta de archivos descargados

España es el segundo trampolín a nivel mundial de inversiones latinoamericanas hacia terceros países

Toño Sanchís atiza a Belén Esteban por su participación en 'Top Chef': "No sabía cocinar nada"

ENTRETENIMIENTO

El director ganador del último

El director ganador del último Oscar ya tiene película lista para rodar: una carta de amor a la comedia sexual italiana

Cómo Sean Bean llevó a Boromir al final en El Señor de los Anillos

Estética retro, aventura y grandes estrellas: He-Man regresa al cine para cautivar a nostálgicos y a nuevas generaciones

“No se trata de encender o apagar el personaje, durante el rodaje vivo las 24 horas para la película”, confesó Jacob Elordi

El nombre que falta en Springfield: por qué una superestrella pop aún no se unió al universo de Los Simpson