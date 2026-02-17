A horas de una reunión clave para avanzar hacia un cese del fuego, Putin lanzó 400 drones contra Ucrania: al menos tres muertos

Un bombero ucraniano, silueteado contra las llamas, combate un incendio provocado por uno de los 400 drones lanzados por Rusia sobre Ucrania, horas antes de una reunión clave. (@ZelenskyyUa)

Rusia lanzó contra Ucrania horas antes de una nueva ronda de negociaciones de paz entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington en la ciudad suiza de Ginebra un total de 29 misiles y 396 drones, según informó este martes en su parte matutino la Fuerza Aérea ucraniana.

El grueso de los misiles, 20 en total, eran de crucero Kh-101. Rusia también empleó cuatro misiles de crucero Iskander-K, cuatro misiles balísticos Iskander-M y un misil guiado de aviación.

Del total de los drones, cerca de 250 eran aparatos no tripulados de ataque ruso-iraníes Shahed.

La ofensiva rusa incluyó misiles de crucero Kh-101, Iskander-K e Iskander-M, así como drones de ataque Shahed de fabricación ruso-iraní. (@ZelenskyyUa)

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar los 24 misiles de crucero y el misil aéreo de aviación, pero los cuatro misiles balísticos no pudieron ser interceptados, según el parte de la Fuerza Aérea, que informa de impactos de misiles o drones en 13 localizaciones distintas de Ucrania.

De los drones lanzados por Rusia, 367 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Según las autoridades ucranianas, este nuevo bombardeo masivo ha vuelto a tener entre sus objetivos principales el sistema energético de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 24 misiles de crucero, el misil aéreo y 367 drones, pero no lograron interceptar los cuatro misiles balísticos. (@ZelenskyyUa)

El ataque mató a tres trabajadores energéticos cerca de la ciudad industrial de Sloviansk, según Kiev.

“Por la mañana, un UAV ruso atacó un vehículo que transportaba empleados de la TPP de Sloviansk. Lamentablemente, tres de ellos murieron”, declaró el Primer Viceministro de Energía de Ucrania, Artem Nekrasov, en una publicación en redes sociales.

A medida que avanzan los operativos de rescate y reparación en distintas áreas, el presidente Volodímir Zelensky advirtió sobre la magnitud de la última ofensiva: “Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el mayor daño posible a nuestro sector energético”.

El ataque masivo ruso impactó 13 localidades diferentes de Ucrania y tuvo como principal objetivo el sistema energético del país. (@ZelenskyyUa)

En el caso de Odesa, decenas de miles de personas se encuentran ahora sin calefacción ni agua tras los golpes recibidos por drones, mientras los servicios de emergencia trabajan intensamente para restablecer las condiciones mínimas.

Zelensky detalló el saldo de la ofensiva, indicando que “en total, se atacaron 12 regiones y, lamentablemente, se han reportado 9 personas heridas, incluidos niños”. Además, la arremetida impactó directamente a más de diez edificios residenciales y afectó a infraestructuras ferroviarias.

La respuesta, sostuvo el mandatario, requiere que los aliados respondan con firmeza a estos “golpes contra la vida”. Exigió que Rusia sea responsabilizada por la agresión y enfatizó el papel de la diplomacia y la justicia, declarando: “Nuestra diplomacia será más eficaz si hay justicia y fortaleza”.

El presidente Zelensky pidió sanciones y apoyo militar inmediato para Ucrania, señalando a Rusia como única responsable y abogando por una paz justa. (@ZelenskyyUa)

Según Zelensky, la presión debe concentrarse en la Federación Rusa a través de sanciones y la provisión rápida de apoyo militar, con la meta final de alcanzar una “paz real y justa” mediante acciones dirigidas hacia Moscú, a quien señaló como “la única fuente de esta agresión”.

(con información de EFE)