Directora iraní Mohammadi muestra los horrores de la prisión de Evin con “Roya” en la Berlinale

La cinta, desarrollada en secreto y con un enfoque personal, ofrece una representación de la vida bajo custodia, los efectos del encarcelamiento y el uso sistemático de la violencia en el sistema penitenciario iraní

Trailer "Roya"

La documentalista iraní y activista por los derechos de las mujeres Mahnaz Mohammadi dijo que debió recurrir a la ficción para poder afrontar y compartir sus propias experiencias de tortura en la famosa prisión de Evin, en Teherán.

Su película “Roya”, que se estrenará el miércoles en el Festival de Cine de Berlín, cuenta la historia de una profesora ficticia detenida en Evin, pero también es una película profundamente personal para Mohammadi, que ha sido arrestada en múltiples ocasiones en Irán acusada de poner en peligro la seguridad nacional y de difundir propaganda.

“Si quisiera contar mi historia personal, no podría mostrarla. Censuré mucho (para la película) para que fuera un poco más soportable de ver”, dijo a Reuters en una entrevista.

“No podía recurrir a una narración totalmente clásica. Tengo que encontrar un lenguaje para esta película que cuente la historia, porque quería dar al público la oportunidad de experimentarla”, comentó en inglés.

A Mohammadi no se le ha permitido rodar películas en Irán desde su primer largometraje de ficción, “Son-Mother”, en 2019, y rodó “Roya” de forma clandestina.

La película comienza con una perspectiva en primera persona de lo que supone estar recluida allí —las luces parpadeantes, los gritos de otros prisioneros, las tácticas de los interrogadores, la celda estrecha— antes de pasar a la mujer que da nombre al título, interpretada por Melisa Sözen.

Como en un sueño, “Roya” se sumerge en sus experiencias pasadas y presentes, que han adquirido un carácter distorsionado e inquietante al revivirlas fuera de lugar y de tiempo.

Evin, donde se encuentran recluidos muchos presos políticos, intelectuales, personas con doble nacionalidad y otros, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la intolerancia de la República Islámica hacia la disidencia, y las organizaciones de derechos humanos han condenado lo que consideran un uso sistemático de la tortura.

“Doloroso”

Mohammadi dijo que le resultó difícil volver a hacer películas después de sus experiencias en prisión, pero que se obligó a hacerlo para dar voz a “los silenciados”.

“En realidad, para mí estar delante de la cámara es una de las cosas más dolorosas porque, cuando te torturan, te sientas delante de la cámara”, dijo Mohammadi.

Mohammadi se negó a dar detalles sobre su propio encarcelamiento, en parte porque “Roya” no pretende ser un testimonio personal, sino que refleja una “experiencia compartida” más amplia.

Su película se proyecta en un momento en el que Irán vuelve a ser el centro de la atención internacional después de que las autoridades clericales enfrentaron las protestas nacionales con la represión más sangrienta desde la Revolución Islámica de 1979.

Mohammadi dijo que la última campaña de detenciones masivas e intimidación demostraba lo insoportables que se habían vuelto las condiciones de vida en Irán.

A pesar de la incertidumbre que se cierne ahora sobre su país, Mohammadi dijo que esperaba regresar después de terminar su trabajo en un proyecto.

“Mi hogar es Irán, pero ahora... no tengo hogar. Soy una especie de nómada que viaja hasta terminar mi proyecto”, afirmó.

(con información de Reuters)

