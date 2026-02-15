Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un dron impacta un edificio de apartamentos durante un ataque con misiles y drones rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

La ofensiva rusa contra la infraestructura energética ucraniana alcanza su momento más crítico desde el inicio de la invasión. Unos 1.676 edificios residenciales en Kiev permanecían sin calefacción este domingo tras un ataque con misiles y drones ejecutado por las fuerzas rusas a principios de la semana, según declaró el alcalde Vitali Klitschko.

Los ataques se producen mientras las temperaturas en la capital ucraniana se desploman a doble dígito bajo cero, exponiendo a la población civil a condiciones de riesgo extremo durante el invierno más severo de la guerra.

Desde que invadió Ucrania en febrero de 2022, Moscú ha intensificado drásticamente los bombardeos contra el sistema energético ucraniano, pero la campaña invernal de 2026 representa un salto cualitativo tanto en escala como en sistematicidad. Los ataques buscan destruir la capacidad de generación eléctrica y de calefacción centralizada que abastece a millones de personas en las principales ciudades del país.

Una mujer observa desde la ventana de su apartamento tras un ataque ruso (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El sábado, Rusia lanzó un vasto ataque que sacudió Kiev con explosiones durante la noche y dejó a 1,2 millones de viviendas sin electricidad en todo el país, según informaron las autoridades ucranianas.

El presidente Volodimir Zelensky denunció este domingo que los principales objetivos de Rusia son el sector energético, la infraestructura crítica y los edificios residenciales. En un mensaje en la red social X, precisó que solo en la última semana el régimen de Vladimir Putin lanzó más de 1.700 drones de ataque, más de 1.380 bombas aéreas guiadas y 69 misiles contra territorio ucraniano.

Unas niñas juegan en un trineo cerca de un campamento de tiendas de campaña de emergencia en un barrio residencial sin luz por los bombardeos rusos a las instalaciones eléctricas ucranianas, en Kiev, el 8 de febrero de 2026 (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Zelensky advirtió que cualquier ataque masivo de Rusia podría tener un impacto devastador sobre la ya maltratada red energética del país. Las autoridades ucranianas estiman que desde octubre de 2025, los bombardeos rusos han dañado 8,5 gigavatios de capacidad de generación eléctrica, incluyendo centrales térmicas e hidroeléctricas.

Gran parte de esta capacidad fue restaurada y posteriormente atacada y destruida de nuevo, en un ciclo que ha llevado al sistema energético ucraniano al borde del colapso. El Ministerio de Economía reconoció que proteger la infraestructura energética sería más económico que reconstruirla, pero Ucrania carece de suficientes sistemas de defensa aérea para detener las oleadas combinadas de misiles y drones.

El contexto geopolítico de los ataques adquiere relieve con la visita de Zelensky a Vilna este domingo, donde se reunió con los presidentes de Lituania y Polonia en el formato del Triángulo de Lublin. Durante la cumbre, el mandatario ucraniano subrayó la necesidad urgente de fortalecer la defensa aérea y el sistema eléctrico nacional con apoyo europeo.

Trabajadores limpian daños en la central eléctrica térmica de Darnytsia tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de febrero de 2026 (AP Foto/Sergei Grits)

La reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos de Kiev para obtener garantías de seguridad y asistencia técnica mientras enfrenta la cuarta campaña invernal desde el inicio de la invasión rusa.

Zelensky insistió en que todos los líderes deben comprender claramente la amenaza que representa Rusia. La estrategia de Moscú combina presión militar en el frente con ataques sistemáticos a infraestructuras civiles diseñados para minar la moral y debilitar la capacidad de resistencia de la población.

Las temperaturas gélidas agravan la crisis humanitaria en Kiev y otras ciudades, donde millones de personas han estado durante días sin luz, calefacción y agua corriente debido a estos bombardeos.

Yuliia Dolotova recibe comida caliente en un centro de distribución en Kiev, el 2 de febrero del 2026 (AP foto/Sergey Grits)

La situación energética ha obligado a extender los cortes de electricidad programados que se introducen a diario en todo el país para racionar la energía ante el déficit provocado por los ataques. El operador de la red estatal Ukrenergo ha ordenado en varias ocasiones el cierre temporal del sistema eléctrico de ciudades completas para evitar daños mayores en la infraestructura, dejando sin suministro de calefacción, agua y transporte público electrificado a zonas enteras de la capital.

Las autoridades de Kiev han instalado cientos de tiendas de campaña por toda la ciudad donde la población puede calentarse y conseguir comida y bebida caliente. El alcalde Klitschko instó a quienes tengan un lugar cálido donde ir a que abandonen temporalmente la ciudad, reconociendo que el sistema de calefacción urbana centralizado ha sufrido daños de consideración y que la recuperación resulta compleja ante la continuidad de las hostilidades. Polonia y otros países europeos han enviado generadores eléctricos y equipos de calefacción para paliar la emergencia, pero la asistencia resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío.