Rusia lanzó un ataque con drones Shahed sobre varias regiones en Ucrania: dos muertos y 10 heridos

Durante la noche del 15 de febrero, Rusia lanzó un ataque con 83 drones a Ucrania. Según la Fuerza Aérea, 55 drones fueron derribados y “alrededor de 50” correspondían al modelo Shaheed de fabricación iraní. La ofensiva provocó la muerte de dos personas y otras 10 resultaron heridas

El ejército ruso bombardeo Zaporizhzhia y generó un incendio que dejó tres personas heridas en una vivienda particular. Según informó el jefe de la región, Ivan Fedorov, un edificio residencial privado resultó dañado: “Tres personas resultaron heridas: un hombre de 75 años, una mujer de 73 y otra de 55 años. Se les está proporcionando toda la asistencia médica necesaria”, indicó el mandatario local.

Dos bomberos en medio del sofocante incendio de este domingo en Odesa, Ucrania (Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El jefe regional de Dnipro, Oleksandr Ganzha, detalló que Moscú atacó dos distritos más de diez veces utilizando artillería, drones y bombas aéreas guiadas. En el distrito de Nikopol, los ataques alcanzaron el centro del distrito y las comunidades de Pokrovska y Marhanets, donde se reportaron vehículos dañados. Un hombre de 40 años resultó herido. En Pokrovska varias viviendas sufrieron daños. Una niña de 13 años fue herida y recibió atención médica.

Por su parte, el jefe de la región de Kherson, Oleksandr Prokudin, señaló que otros 20 asentamientos estuvieron bajo ataques de drones, bombardeos aéreos y de artillería. “El ejército ruso atacó infraestructuras críticas y sociales, especialmente zonas residenciales; en particular, dañó dos edificios y seis viviendas particulares. Los ocupantes también dañaron un gasoducto y vehículos particulares”, detalló Prokudin.

Los bomberos apagaron el incendio generado por el ataque ruso en la madrugada de este domingo (Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Rusia no dejó de lado el daño hacia la red energética ucraniana y bombardeó durante la noche la región de Odesa, en busca de una nueva ofensiva que ponga en jaque a los residentes de la región.

Los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania intervinieron en condiciones difíciles para controlar los incendios tras el ataque a la infraestructura ferroviaria y atendieron las consecuencias de varios impactos. Un tanque de combustible resultó afectado, lo que causó un derrame y la confiscación de productos petrolíferos.

Además, los equipos de emergencia extinguieron el incendio en el techo de un edificio abandonado de un piso, también afectado por el ataque. No se registraron muertos ni heridos en Odessa. Más de 100 rescatistas participaron en las tareas para mitigar los daños.

Un bombero en la zona del impacto en la región de Odesa (Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El sábado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, rechazó la propuesta de Rusia de entregar la parte del Donbás, la cual abarca las regiones de Lugansk y Donetsk (situadas en el este de Ucrania) y calificó esa exigencia del Kremlin como “una locura” a días de una nueva reunión trilateral con delegaciones de Washington, Kiev y Moscú en busca de la paz.

Zelensky se pronunció en estos términos durante una rueda de prensa en Múnich, tras participar en la Conferencia de Seguridad. “No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, subrayó que la propuesta resulta inaceptable porque afecta la soberanía nacional y la memoria de quienes murieron defendiendo ese territorio desde la invasión rusa. Actualmente, Moscú controla casi toda Lugansk y más de tres cuartos de Donetsk, mientras el resto permanece en manos ucranianas.

Zelensky volvió a rechazar la posibilidad de entregar el Donbás para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia (Europa Press)

Paralelamente, surgieron detalles sobre una iniciativa de Estados Unidos que contempla la creación de una zona franca en el Donbás. El objetivo es establecer un corredor de libre comercio que funcione como área de amortiguamiento entre los sectores en disputa. Este esquema busca facilitar el comercio, aliviar la situación de la población local y contribuir a la reducción de tensiones.

La propuesta de la zona franca será uno de los principales temas en la próxima ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la inminencia de estos contactos y mencionó que “hay un cierto entendimiento” sobre la organización de las conversaciones, aunque sin precisar el lugar de la cita.