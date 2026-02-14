Mundo

Von der Leyen apuntó contra Putin por el asesinato de Navalny: “Es un acto cobarde de un líder atemorizado”

La presidenta de la Comisión Europea acusó al Kremlin de “recurrir a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, e invadiendo a vecinos pacíficos”

Ursula von der Leyen participó
Ursula von der Leyen participó de la Conferencia de Seguridad en Múnich (REUTERS/Liesa Johannssen)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el asesinato de Alexei Navalny como “un acto cobarde de un líder atemorizado”, luego de que cinco países europeos confirmaran que el opositor ruso fue envenenado.

La declaración fue emitida en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la funcionaria alemana señaló que el gobierno de Vladimir Putin recurre sistemáticamente a métodos violentos para silenciar a sus críticos.

La líder europea afirmó: “Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos”.

La causa de la muerte de Navalny fue confirmada mediante un comunicado conjunto de algunos países de Europa, como Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, publicado por los ministerios de exteriores de esos países.

Alexei Navalni murió a los
Alexei Navalni murió a los 47 años en una prisión de Siberia (Reuters)

Las autoridades europeas informaron que las muestras tomadas de los restos del opositor ruso evidenciaron la presencia de epibatidina, una toxina originaria de ranas venenosas sudamericanas, ajena al territorio ruso.

La declaración de los gobiernos occidentales remarcó que la utilización de este compuesto sugiere la intervención directa de agentes estatales rusos, contradiciendo la versión oficial que sostenía que la muerte se debió a causas naturales en prisión.

Según el informe reproducido por The New York Times, Navalny falleció mientras permanecía detenido en una prisión rusa, lo que implica que las autoridades del país tenían el control absoluto sobre su entorno y las condiciones para haberle suministrado el veneno.

Navalni era el principal opositor
Navalni era el principal opositor político del Kremlin y crítico de Vladimir Putin (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, archivo)

La reacción del gobierno ruso no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, calificó el informe como una maniobra para desviar la atención de problemas internos en Occidente.

Por su parte, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Yulia Navalnaya, viuda de Navalni, respaldó la acusación de los países europeos y reiteró que el presidente ruso fue responsable directo de la muerte de su esposo. “Quiero repetir: Vladimir Putin mató a mi esposo, Alexei Navalny, usando un arma química”.

Yulia Navalnaya acusó públicamente a
Yulia Navalnaya acusó públicamente a Vladimir Putin por la muerte de su esposo (EFE)

La viuda también relató que el día del deceso, una fotografía de la celda mostraba vómito en el suelo y que varios funcionarios penitenciarios reportaron episodios de convulsiones y vómitos intensos previos al fallecimiento.

La muerte de Navalny fue anunciada oficialmente el 16 de febrero de 2024, coincidiendo con la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde su esposa realizó un llamado a la comunidad internacional para que los responsables rindan cuentas.

Navalni era el principal opositor
Navalni era el principal opositor político del Kremlin y crítico de Vladimir Putin (Europa Press)

El historial de ataques contra Navalny ya había generado preocupación internacional en 2020, cuando el opositor sobrevivió a un intento de envenenamiento con un agente nervioso. Tras recuperarse, el propio Navalni responsabilizó a agentes de inteligencia rusos por el atentado.

Tras su regreso a Rusia, fue arrestado y, desde 2021, permaneció encarcelado en condiciones catalogadas como hostiles por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Navalni ya había sobrevivido a
Navalni ya había sobrevivido a un intento de envenenamiento en 2020 (Reuters)

“Este es el verdadero rostro de la Rusia actual”, remarcó Von der Leyen, en base a la teoria de que el estado ruso tuvo relación con la muerte este hombre.

(Con información de Europa Press)

