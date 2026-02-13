Mundo

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El primer ministro sueco resaltó que el país “tiene la responsabilidad de contribuir a la seguridad de todo el territorio de la Alianza”

Guardar
El caza Saab JAS 39
El caza Saab JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea de Suecia en pleno despegue (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

Suecia anunció que desplegará aviones de combate, cazas Saab 39 Gripen, para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia, el territorio autónomo danés, como parte de la nueva misión de la OTAN en el Ártico.

“Aportaremos competencia, capacidad y recursos para reforzar la disuasión y proteger la infraestructura crítica. Así es como asumimos la responsabilidad sobre nuestra seguridad y la unión de la Alianza”, señaló en un comunicado el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, explicó que “Suecia tiene la responsabilidad de contribuir a la seguridad de todo el territorio de la Alianza”, y subrayó la creciente importancia estratégica del Ártico. Según las fuerzas armadas suecas, los aviones de combate Gripen encargados de la misión operarán desde bases en Islandia.

Esta operación, denominada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), busca reforzar la presencia aliada en la región y responde a la reciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a lanzazr una advertencia sobre el uso de la fuerza de Estados Unidos para controlar Groenlandia y propuso imponer aranceles a los países que se opusieran a sus planes sobre la isla.

Las declaraciones del mandatario republicano generaron una de las crisis más serias en la historia de la OTAN desde su creación en 1949, hasta que, junto con el secretario general de la organización Mark Rutte, anunciaron haber alcanzado un acuerdo sobre la situación que alertó a Europa.

Los países europeos de la
Los países europeos de la OTAN toman el mando de la nueva misión 'Centinela del Ártico' (Europa Press)

La alianza internacional activó el miércoles la operación, una misión militar regional que, por primera vez, centraliza bajo un mando único todas las actividades aliadas en el Alto Norte.

El lanzamiento fue anunciado por el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE) en Bruselas, en vísperas de una reunión de ministros de Defensa de los 32 países miembros. La operación está dirigida por el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk, en Virginia, cuya jurisdicción se amplió en diciembre de 2024 para abarcar toda la región ártica y el polo norte.

Rutte destacó que la novedad no radica en el despliegue de nuevas tropas, sino en la coordinación de ejercicios ya realizados por países como Dinamarca y Noruega, donde participan decenas de miles de efectivos en condiciones extremas. La operación integra maniobras como ‘Arctic Endurance’ danesa, ejercicios multidominio en Groenlandia, y ‘Cold Response’ noruega, que ya cuenta con la presencia de contingentes de toda la Alianza.

Ejército de Reino Unido en
Ejército de Reino Unido en el Ártico (Créditos: Royal Navy)

El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus Grynkewich, presentó ‘Centinela del Ártico’ como un compromiso a largo plazo para proteger a los miembros de la Alianza y mantener la estabilidad en una región estratégica y ambientalmente desafiante. Grynkewich tiene el mando de los 32 aliados para impulsar este tipo de iniciativas sin requerir aprobación ministerial previa.

La activación de la misión se da en un contexto de mayor militarización del Ártico. Rusia incrementó su presencia desde 2019, desplegando sistemas antiaéreos S-400 y abriendo bases de radar en archipiélagos como Novaya Zemlya y Franz Josef Land.

En 2021, Moscú inauguró una pista capaz de recibir bombarderos nucleares en Franz Josef Land y, en la península de Kola, mantiene arsenales nucleares y basa su Flota del Norte, que realizó ejercicios con tropas y submarinos nucleares en septiembre de 2025.

Fuentes de la OTAN advierten que Rusia convirtió el Ártico en un “campo de pruebas” para armamento avanzado, como el torpedo nuclear Poseidón. Moscú también impulsa la Ruta Marítima del Norte como corredor estratégico para sus exportaciones energéticas hacia Asia, en medio de sanciones occidentales. En 2025, por esa vía circularon 37 millones de toneladas de mercancías, aunque la cifra cayó un 2,3% respecto al año anterior.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Ulf KristerssonSueciaOTANEstados UnidosDonald TrumpMark RutteGroenlandia

Últimas Noticias

Marco Rubio llega a Alemania con el objetivo de mantener la presión sobre Europa en defensa y seguridad transatlántica

El jefe de la diplomacia estadounidense encabezará la delegación de su país en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La guerra en Ucrania, la relación con Moscú y el futuro de la alianza entre Washington y el bloque europeo también forman parte de la agenda del encuentro

Marco Rubio llega a Alemania

Tensión en el mar Oriental: Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección

El procedimiento fue llevado a cabo por la agencia pesquera japonesa durante tareas regulares de control en aguas bajo jurisdicción nacional

Tensión en el mar Oriental:

El régimen de Kim Jong-un amenazó con una “respuesta terrible” si se repite la incursión de drones desde Corea del Sur

Kim Yo Jong, hermana del dictador norcoreano, exigió a las autoridades surcoreanas evitar nuevas “provocaciones” en su espacio aéreo

El régimen de Kim Jong-un

Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

El presidente estadounidense aseguró que, si fracasan las negociaciones con el régimen de Teherán, Washington activará una “fase dos” de presión y medidas más duras

Donald Trump advirtió a Irán

La UE prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos

Organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión interna de ese país ha dejado miles de muertos en medio de protestas

La UE prohibió el sobrevuelo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El vídeo viral de Tom

El vídeo viral de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha hecho saltar las alarmas en Hollywood

Última hora de la borrasca Oriana, en directo | Muere una mujer en Barcelona por la caída de un techo

Influencer Mr. Doctor denuncia ser víctima de estafa por 600 mil pesos: “No te vas a salir con la tuya”

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre supuesto ataque en su rancho de Zacatecas: “Mi familia está bien”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de febrero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
La policía de Francia detuvo

La policía de Francia detuvo a 9 personas por un presunto fraude con entradas del Louvre: habrían generado más de USD 11 millones

La filial brasileña de Iberdrola gana 971 millones de dólares en 2025, un 38 % más

Científicos chinos avanzan hacia redes cuánticas ultraseguras y escalables larga distancia

Ecuador refuerza atención de la hemofilia con apoyo internacional y nuevas guías clínicas

Rusia denuncia bloqueo del Consejo Ártico por parte de Occidente tras nueva misión de OTAN

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg apoya a la

Steven Spielberg apoya a la familia de James Van del Beek tras su muerte con una gran suma de dinero: el personaje de Dawson era fan de su cine

Top 10 K-dramas y shows de Netflix en Corea del Sur hoy: ranking de los más populares para ver este fin de semana

El momento explosivo entre Margot Robbie y Jacob Elordi en el set de ‘Cumbres Borrascosas’

Serena Williams muestra sus habilidades de pole dance tras la polémica por anuncio de pérdida de peso

Rosalía y su impactante debut en la tercera temporada de Euphoria: “Fue transformador”