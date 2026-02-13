OpenAI acusa a DeepSeek de aprovechar modelos de inteligencia artificial estadounidenses

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Deepseek se observa en esta ilustración tomada el 29 de enero de 2025 (Reuters)

La empresa estadounidense OpenAI advirtió recientemente que su competidora china DeepSeek -con amplios lazos con la estructura militar del régimen chino- empleó técnicas sofisticadas para aprovecharse de los modelos de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos.

La firma consideró este accionar como una amenaza potencial para la competitividad y la seguridad nacional estadounidenses, dado que los métodos empleados podrían reducir la brecha tecnológica que mantiene a empresas como OpenAI y Anthropic PBC a la vanguardia en el sector, según informó la agencia Bloomberg.

En el memorándum enviado al Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre China OpenAI detalló que DeepSeek recurrió a técnicas de destilación para entrenar su chatbot R1, proceso que implica utilizar los resultados generados por modelos avanzados como los de OpenAI para mejorar las capacidades de nuevos sistemas.

La compañía estadounidense identificó “nuevos métodos ofuscados” diseñados para eludir los mecanismos de defensa y dificultar la detección del uso indebido de sus modelos. Además, una revisión interna sugirió que empleados de DeepSeek habrían intentado acceder a los modelos de OpenAI utilizando enrutadores de terceros, simulando otros orígenes para sortear los bloqueos existentes, añadió el medio estadounidense.

Según OpenAI, la práctica de la destilación —que atribuye principalmente a entidades de China y, en ocasiones, de Rusia- ha evolucionado hacia enfoques cada vez más complejos, pese a los esfuerzos de la empresa por limitar el acceso y penalizar los incumplimientos de sus términos de servicio.

FOTO DE ARCHIVO: El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, asiste a un evento para promover la inteligencia artificial para empresas en Tokio, Japón, el 3 de febrero de 2025 (Reuters)

Un riesgo añadido radica en la eliminación de salvaguardas presentes en los modelos originales durante el proceso de copia, lo que puede derivar en “un uso indebido más generalizado de la inteligencia artificial en áreas de alto riesgo como la biología o la química”, según consta en el documento enviado al Congreso.

En relación con la política de contenidos de DeepSeek, OpenAI destacó que el chatbot de esta firma suprimió respuestas sobre temas que el gobierno chino considera sensibles, entre ellos Taiwán y la plaza de Tiananmen. Este tipo de censura puede replicarse y extenderse si crece la práctica de aprovechar los modelos estadounidenses para el desarrollo de nuevas plataformas, señaló OpenAI al Comité.

En respuesta al memorándum, el representante John Moolenaar, presidente republicano del comité, declaró en un comunicado recogido por Bloomberg: “Esto forma parte del libro de jugadas del PCCh: robar, copiar y matar. Las empresas chinas seguirán destilando y explotando los modelos de IA estadounidenses en su beneficio, como cuando estafaron a OpenAI para construir DeepSeek.”

El memorándum también subraya que los modelos chinos como DeepSeek suelen ofrecerse sin un costo de suscripción mensual, a diferencia de OpenAI o Anthropic PBC, que requieren abonos para acceder a sus servicios premium. El texto advierte que este modelo de negocio desbalanceado amenaza las inversiones multimillonarias de empresas estadounidenses y podría erosionar su posición de liderazgo mundial en inteligencia artificial.

La empresa estadounidense afirmó que sus investigaciones internas detectaron que empleados de DeepSeek desarrollaron código específico para acceder de manera programática a los modelos estadounidenses, además de recurrir a redes de revendedores no autorizados de servicios de OpenAI para sortear controles y restricciones.

El tema de la obtención de hardware avanzado por parte de DeepSeek también fue motivo de escrutinio en Estados Unidos. Según registros recabados por el comité legislativo, Nvidia Corp. proveyó soporte técnico a DeepSeek para optimizar su modelo R1 y el modelo base DeepSeek-V3 requirió 2,8 millones de horas de GPU H800 para completar su entrenamiento. Las ventas de estos procesadores a China estuvieron habilitadas brevemente en 2023 antes de imponerse restricciones, según información proveniente de la investigación legislativa.

El representante Michael McCaul —quien había liderado un panel de la Cámara de Representantes dedicado al control de exportaciones— manifestó su inquietud luego del caso Nvidia H200: “DeepSeek debería haber sido una llamada de atención sobre los peligros de vender chips semiconductores avanzados al PCCh. Utilizando chips Nvidia menos potentes, China desarrolló los modelos de código abierto más avanzados del planeta. Me estremezco al pensar en lo que podrían hacer con hardware más avanzado como los chips H200.”

OpenAI había comenzado a alertar sobre sospechas de prácticas irregulares poco después de que DeepSeek diera a conocer su modelo R1 el año pasado, y abrió una investigación con su socio Microsoft Corp. para determinar si la compañía china había accedido de forma no autorizada a sus datos. Las autoridades estadounidenses también iniciaron una pesquisa para esclarecer si DeepSeek logró eludir los controles de exportación al adquirir chips a través de Singapur.

De acuerdo con el reporte, DeepSeek solo lanzó actualizaciones menores de su modelo R1 desde su presentación inicial, incluso cuando firmas de China y Estados Unidos introdujeron múltiples novedades en el mercado. Sin embargo, DeepSeek desarrolla actualmente un modelo basado en agentes para competir con OpenAI y que prevé su lanzamiento a fines de 2025.