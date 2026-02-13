De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

La metamorfosis del Palacio de Buckingham impulsada por la reina Victoria y el príncipe Alberto marcó el inicio de su transformación en símbolo máximo de la monarquía británica - REUTERS/Maja Smiejkowska

La imagen del Palacio de Buckingham como el inminente símbolo de la monarquía británica se forjó gracias a la determinación de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Ambos afrontaron el reto de transformar una residencia incómoda y mal administrada en el emblema que hoy representa a la realeza mundial.

De acuerdo con History Extra, antes de la llegada de Victoria en 1837, Buckingham era una residencia secundaria. La familia real adquirió Buckingham House en 1761 para la reina Carlota, quien la utilizó para criar a la mayoría de sus hijos. Durante décadas, el Palacio de St. James siguió siendo la residencia oficial, mientras Buckingham permaneció en un segundo plano y carecía de las comodidades propias de una residencia principal.

La reina Victoria y el príncipe Alberto a su regreso del servicio matrimonial en el palacio de Saint James, Londres, 10 de febrero de 1840. Grabado de S. Reynolds. después de F Lock (Wikimedia)

Monarcas como Jorge IV y Guillermo IV no estuvieron convencidos de convertirlo en su hogar y hasta consideraron entregarlo al Parlamento tras el incendio del Palacio de Westminster en 1834.

Al instalarse en Buckingham después de la coronación de Victoria, la pareja real halló un edificio lleno de problemas. El palacio resultaba complicado de recorrer, con habitaciones oscuras y pasillos desordenados que dificultaban la movilidad y hacían el lugar inseguro. Incluso un intruso, conocido como el chico Jones, consiguió vivir allí durante años debido a la escasa vigilancia.

El frío era constante. Las chimeneas no cumplían su función y el sistema de alcantarillado, deficiente, generaba malos olores. La ventilación era mala, lo que permitía la propagación de los olores de comida descompuesta y residuos de jardín. Además, el palacio apenas se limpiaba y las ventanas solían permanecer cerradas, agravando el problema.

Antes de 1837, Buckingham era una residencia secundaria sin las comodidades esenciales de una casa real, lejos de su actual fama internacional - Crédito: The Grosby Group

La organización del personal era deficiente. Las empleadas domésticas terminaban sus tareas mucho más tarde de lo habitual y la falta de disciplina era constante. Se daban situaciones absurdas, como tener un equipo encargado del exterior de las ventanas y otro del interior, pero nunca lograban dejarlas realmente limpias. Para arreglos sencillos, como una ventana rota, hasta seis personas debían autorizar la reparación, lo que complicaba cualquier tarea de mantenimiento.

El príncipe Alberto tomó el control de la reorganización interna, asignando la responsabilidad al Maestro de la Casa Real, quien pasó a residir de manera permanente en el palacio. Así, se centralizó la gestión y se mejoró la eficiencia del personal. Con el tiempo, se invirtió en mejoras estructurales y en la optimización de los servicios, aunque el proceso fue largo.

Reformas y ampliación bajo Victoria y Alberto

Las reformas físicas también cobraron relevancia. En 1847, el espacio disponible se quedó corto para la creciente corte y la familia real, así que se emprendió una ampliación considerable. El arquitecto Edward Blore, con experiencia en la Abadía de Westminster y el Palacio de Lambeth, construyó el Ala Este.

La construcción del balcón central en el Palacio de Buckingham permitió a la familia real británica fortalecer el contacto visual y simbólico con la ciudadanía durante actos públicos - REUTERS/Hannah McKay

Esta obra incluyó la fachada principal y el balcón central, una innovación propuesta por Alberto para facilitar el contacto visual entre la familia real y la ciudadanía durante los eventos públicos.

La pareja ordenó el traslado del Marble Arch para ampliar el terreno del palacio. Años después, la reina Victoria impulsó la construcción de un salón de baile, inaugurado en 1856, para disponer de espacios más adecuados para la vida social y las ceremonias oficiales.

El legado de Victoria y Alberto supera lo arquitectónico. Su intervención consolidó a Buckingham como el centro de la vida monárquica británica y lo diferenció de otras residencias reales. Elementos como el balcón central y el salón de baile se han convertido en escenarios esenciales para la interacción entre la familia real y la sociedad.

En la actualidad, la historia recuerda que residencias de gran tamaño, como Buckingham, afrontan desafíos tan grandes como su prestigio.