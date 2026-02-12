Mundo

Rusia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y evalúa enviar petróleo para ayudar a la dictadura castrista

La situación en la isla es “realmente crítica”, reconoció el portavoz del Kremlin sobre la crisis energética. Las aerolíneas rusas suspendieron sus rutas a La Habana y Varadero, mientras preparan vuelos de emergencia para repatriar turistas varados

Vladimir Putin analiza enviar un salvataje a Miguel Diaz-Canel, en medio de la crisis cubana (REUTERS/Maxim Shemetov)

Rusia planea suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia “humanitaria” en medio de la crisis multisectorial que atraviesa la isla desde hace décadas y acelerada tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro.

Según informó este jueves el diario ruso Izvestia, el Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú sostuvo que “se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria”.

Ante la escasez, el régimen cubano implementó medidas severas para racionar el combustible e incluso impidió que las aerolíneas se abastezcan en la isla.

La situación obligó a compañías rusas como Rossiya Airlines y Nordwind Airlines a modificar sus operaciones en los aeropuertos cubanos, según comunicó el ente regulador ruso de aviación, Rosaviatsia.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló en Telegram la oficina de prensa de la agencia estatal.

Según Rosaviatsia, “en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, de La Habana y Varadero a Moscú, para garantizar el retorno de los turistas rusos. Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”.

Un avión de la aerolínea rusa Rossiya, en Moscú (EFE/Maxim Shipenkov)

Rossiya Airlines operará vuelos solo de regreso —de La Habana y Varadero a Moscú— para facilitar la evacuación de turistas rusos. Moscú también recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Cuba hasta que la situación se normalice.

El Kremlin, tradicional aliado de La Habana, acusó esta semana a Estados Unidos de intentar “sofocar” a la isla.

El operador turístico ruso Pegas Touristik anunció la suspensión de la venta de nuevos paquetes turísticos a Cuba ante la crisis de combustible que afecta a la isla. La compañía aseguró que la situación está “bajo control” y que todos los turistas rusos actualmente en Cuba serán repatriados de manera organizada y en los plazos previstos.

Según cálculos de las autoridades turísticas, alrededor de 4.000 turistas rusos permanecen varados en la isla, que ha anunciado la imposibilidad de abastecer de combustible a los aviones. Rusia es la segunda mayor fuente de turistas para Cuba, solo por detrás de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

El Kremlin reaccionó ante la situación afirmando que está buscando soluciones junto con el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel para facilitar el retorno de los turistas rusos y ayudar a aliviar la crisis aeroportuaria.

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien reconoció que “la situación en Cuba es realmente crítica”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov (Alexander Zemlianichenko/REUTERS/Archivo)

La crisis energética en Cuba también afectó a las aerolíneas venezolanas. Conviasa se vio obligada a reprogramar sus vuelos entre Caracas y La Habana, ajustando cronogramas y horarios para mantener la ruta operativa, aunque con cambios en los días y la frecuencia de los vuelos.

Para garantizar el servicio, la compañía está explorando alternativas logísticas, como realizar escalas técnicas en otros países donde puedan abastecerse de combustible antes de llegar a Cuba, con el fin de satisfacer la demanda de pasajeros.

La falta de suministro de combustible en Cuba obligó a suspender vuelos internacionales, generar cancelaciones masivas y reprogramar rutas, lo que afectó a miles de viajeros y dejó a numerosos turistas varados en la isla. Las aerolíneas, tanto extranjeras como locales, tuvieron que ajustar sus operaciones ante la imposibilidad de abastecerse de combustible en los aeropuertos cubanos.

