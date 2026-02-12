Mundo

Qué se sabe de las ocho víctimas de la masacre en la escuela de Canadá

Estudiantes y familiares de la tiradora, quien habría fallecido por heridas autoinfligidas en el lugar del suceso, forman parte de la lista de quienes perdieron la vida en el hecho. Las autoridades continúan aclarando el móvil

(REUTERS/Jennifer Gauthier)

La Policía Montada de Canadá identificó a las ocho víctimas mortales del tiroteo ocurrido el martes en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad de unos 2.400 habitantes en el interior de la provincia de Columbia Británica.

El subdirector de la Policía Montada en la provincia, Dwayne McDonald, confirmó que el número de fallecidos es de nueve personas, incluida la presunta autora del ataque, Jesse Vanrootselaar, de 18 años, quien, según los investigadores, se quitó la vida en el interior del centro educativo.

Entre las víctimas mortales hay seis personas halladas dentro de la escuela: una docente de 39 años y cinco estudiantes. Tres de ellas eran niñas de 12 años. Los otros dos eran niños de 12 y 13 años. Todos cursaban estudios en la secundaria de Tumbler Ridge.

(REUTERS/Jennifer Gauthier)

Otras dos víctimas fueron localizadas en una vivienda de Fellers Avenue, en la misma localidad. Se trata de Jennifer Strang, de 39 años, identificada por la Policía como la madre de la presunta atacante, y el hermanastro de ésta, de 11 años.

Además de los fallecidos, 27 personas resultaron heridas. Dos permanecen en estado crítico. Una de ellas es Maya, una niña de 12 años que fue trasladada con lesiones graves al Hospital de Niños de Columbia Británica. El segundo paciente crítico fue evacuado al área del Lower Mainland. Otras 25 personas recibieron atención por heridas que no ponían en peligro su vida.

McDonald señaló que la Policía recibió los primeros avisos a las 13.20 hora local del martes y que dos minutos después los agentes llegaron al lugar. Al aproximarse al edificio, se realizaron disparos en dirección a los uniformados. Los agentes ingresaron al centro y localizaron muerta a la presunta tiradora con lo que describieron como heridas de bala autoinfligidas.

En la escuela se recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada.

(REUTERS/Jennifer Gauthier)

El responsable policial indicó que Vanrootselaar había estudiado en el establecimiento hasta hace cuatro años. También confirmó que en el pasado la Policía acudió a su domicilio por cuestiones vinculadas a su salud mental y que en esas ocasiones se incautaron armas de fuego.

En Ottawa, el Parlamento suspendió sus sesiones tras guardar un minuto de silencio. El primer ministro, Mark Carney, canceló un viaje previsto a la Conferencia de Seguridad de Múnich. En la Cámara, recordó que la matanza de Tumbler Ridge es la segunda más grave registrada en una escuela canadiense desde el ataque de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, donde un hombre armado mató a 14 mujeres, un hecho que derivó en cambios en la legislación sobre armas de fuego en el país.

