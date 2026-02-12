Mundo

La Unión Europea debatió nuevas formas de apoyo militar y financiero a Ucrania y la estrategia de seguridad futura

Durante el encuentro, el ministro ucraniano expuso las necesidades más urgentes de su país ante sus pares europeos

Los ministros de Defensa del bloque analizaron propuestas para fortalecer la industria militar ucraniana (Europa Press)

Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para analizar el aumento del respaldo militar y financiero a Ucrania y las perspectivas de seguridad del bloque para 2026.

El encuentro, presidido por la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, contó con la participación de los 27 Estados miembro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, quien expuso las necesidades urgentes de su país ante la guerra contra Rusia.

Kaja Kallas propuso debatir la formación de soldados ucranianos en territorio ucraniano (EFE)

La cita precedió a una reunión de la OTAN en la ciudad, donde se revisará el envío de armamento a Ucrania y la implementación de la misión Centinela del Ártico, creada tras la crisis en Groenlandia.

Kallas subrayó la prioridad de atender las demandas de Kiev y la flexibilidad en el uso de un préstamo de 90.000 millones de euros aprobado ese día por el Parlamento Europeo para cubrir necesidades inmediatas de Ucrania.

Durante la sesión, los ministros discutieron estrategias para incrementar la ayuda y debatieron la posibilidad de que la Unión Europea participe en garantías de seguridad solicitadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de cara a eventuales negociaciones con Rusia.

Volodimir Zelenski reclama garantías de seguridad para Ucrania en la negociación con Rusia (Reuters)

A su vez, se planteó entrenar soldados ucranianos en su propio territorio, con dos centros identificados para ese fin, y movilizar capital privado a través del Banco Europeo de Inversiones para fortalecer la industria militar y la producción de bienes de doble uso.

Por su parte, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, propuso reforzar la presencia naval europea en el Báltico y avanzar hacia mayor cohesión y autosuficiencia, destacando la importancia de fortalecer tanto capacidades militares como áreas estratégicas de doble uso.

Margarita Robles propuso reforzar la presencia naval europea en el Báltico (Europa Press)

Además, se planteó que la formación de soldados ucranianos comience antes de que terminen los combates, aunque Rusia ha advertido que consideraría a cualquier militar europeo en suelo ucraniano como objetivo legítimo.

La Unión Europea ha formado a más de 86.000 militares ucranianos, mostrando apoyo sostenido y solidaridad con la defensa de la soberanía ucraniana.

El bloque europeo discutió el entrenamiento de soldados ucranianos en su propio país (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Kaja Kallas afirmó que Rusia no está alcanzando sus objetivos en Ucrania, citando el aumento de bajas y dificultades económicas. Enfatizó que Europa debe aprender de la innovación defensiva ucraniana y la rápida expansión del gasto militar, integrando estas lecciones para fortalecer la capacidad defensiva europea.

El debate sobre la seguridad continental se intensificó, con voces como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que abogan por reducir la dependencia europea de Estados Unidos, frente al llamado de Mark Rutte a definir la división de roles entre la OTAN y la Unión Europea.

Emmanuel Macron impulsa que Europa reduzca su dependencia en defensa de Estados Unidos (Reuters)

El Parlamento Europeo aprobó un informe que respalda un pilar de defensa europeo más sólido, con autonomía de acción, aunque manteniendo a la OTAN como base de la defensa colectiva. El documento destaca la cooperación con Ucrania en defensa e innovación y la colaboración estrecha con socios transatlánticos.

La intervención de Mijailo Fedorov permitió comunicar las necesidades de Ucrania, mientras que Kaja Kallas reiteró la adaptación de la ayuda europea a las circunstancias del conflicto.

Mijailo Fedorov participó en la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea (Europa Press)

