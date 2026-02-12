La policía identificó a Jesse Van Rootselaar como responsable del tiroteo en la escuela secundaria de Canadá

La policía canadiense identificó a Jesse Van Rootselaar, de 18 años, como responsable del tiroteo ocurrido en Tumbler Ridge, Columbia Británica, que resultó en la muerte de su madre, su hermanastro de once años, cinco estudiantes y un profesor en la escuela secundaria local, antes de que la autora se suicidara. La investigación continúa y hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo del ataque.

Van Rootselaar, quien realizó su transición de género hace unos seis años, residía en una zona remota al pie de las Montañas Rocosas. Según la policía, había abandonado los estudios formales hacía aproximadamente cuatro años. Publicaciones en redes sociales verificadas por CNN revelan que la joven tenía acceso a armas de fuego y mostraba entusiasmo por la caza.

La madre del presunto tirador, Jennifer Strang, compartió en 2024 una imagen en Facebook de un armario con lo que parecen ser seis rifles de caza, acompañada del mensaje: “Creo que es hora de sacarlos para practicar tiro al blanco”. En 2021, Strang también difundió el canal de YouTube de Van Rootselaar, donde se publicaban contenidos sobre caza, autosuficiencia y armas. El canal fue dado de baja tras los hechos, pero archivos consultados muestran varios videos con títulos relacionados con armas de fuego. Un usuario de Reddit, con un nombre idéntico al canal de YouTube y cuya actividad coincide en edad y temática, publicó en 2023 un video manipulando un arma en un campo de tiro.

En Canadá, la posesión de armas está regulada de manera más estricta que en Estados Unidos, pero ciertos tipos son legales con una licencia válida. Los menores entre doce y diecisiete años pueden utilizarlas para actividades autorizadas como la caza o el tiro al blanco, siempre que cuenten con una Licencia para Menores. La policía recuperó dos armas de fuego en la escena —una pistola larga y una pistola modificada—, ninguna registrada a nombre de Van Rootselaar, cuya licencia había expirado en 2024.

La caza es una costumbre extendida en Tumbler Ridge, según el reverendo Gerald Krauss de la Iglesia Asamblea Nueva Vida. El entorno natural de la ciudad, rodeado de vida silvestre como ciervos, alces y osos, propicia esta actividad. Krauss destacó que la comunidad no había experimentado antes un tiroteo mortal, describiéndola como formada por “personas muy responsables”.

Según el subcomisario Dwayne McDonald de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), agentes confiscaron armas de la residencia de Van Rootselaar hace unos años, pero las devolvieron posteriormente a solicitud del propietario, sin aclarar quién era el titular. McDonald también informó que la policía había visitado a Van Rootselaar en diversas ocasiones durante los últimos años por motivos de salud mental, incluyendo internamientos para evaluación y seguimiento. La última intervención, ocurrida en la primavera pasada, estuvo motivada por preocupaciones sobre autolesiones.

En la cuenta de Reddit vinculada al presunto tirador, se hallaron publicaciones en las que se discutían abiertamente dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de drogas, así como la búsqueda de ayuda psiquiátrica en 2023. Consultado sobre los recursos de salud mental en la localidad, el alcalde Darryl Krakowka reconoció que la comunidad carece del apoyo necesario en este ámbito.