Mundo

Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como su sucesora del régimen norcoreano

El Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl indicó que la joven fue “designada como sucesora”, basándose en diversos factores, entre ellos su creciente protagonismo junto a su padre

Guardar
El líder norcoreano Kim Jong-un,
El líder norcoreano Kim Jong-un, su esposa Ri Sol-ju y su hija Kim Ju-ae visitan el Palacio del Sol Kumsusan para celebrar el Año Nuevo en Pyongyang (KNCA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un estaría dando pasos para consolidar a su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora, según informaron el jueves parlamentarios surcoreanos basándose en un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur.

La NIS planea observar si Ju-ae asiste al próximo congreso del Partido de los Trabajadores y cuál es su nivel de protagonismo, incluyendo la posibilidad de que asuma un cargo oficial, explicaron los legisladores.

El parlamentario Lee Seong-kweun detalló que, anteriormente, la agencia describía a Kim Ju-ae como “en proceso de formación como sucesora”, pero ahora afirma que “se encuentra en la fase de ser nombrada sucesora internamente”.

Kim Ju-ae, que se cree es adolescente, ganó visibilidad en los medios del régimen norcoreano con sus apariciones junto a su padre en visitas de campo e inspecciones de proyectos armamentísticos, lo que alimenta las especulaciones sobre su preparación para convertirse en la cuarta generación al frente del país.

El mes pasado, la agencia estatal de Corea del Norte publicó imágenes de Ju-ae acompañando a Jong-un en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y Kim Jong-il, ex líderes de la región norte de la península.

Su presencia en estos actos y el nivel de protocolo que recibe serán observados de cerca por las autoridades surcoreanas durante el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero. En este evento, Corea del Norte definirá su política exterior y militar para los próximos años.

El líder norcoreano Kim Jong-uny
El líder norcoreano Kim Jong-uny su hija Kim Ju-ae se encuentran en el mostrador de recepción de un hotel (KCNA vía REUTERS)

La NIS considera que la creciente presencia pública de Kim Ju-ae sugiere que ya está participando en la toma de decisiones y que se la trata como la segunda líder del país, según señalaron los parlamentarios Lee y Park Sun-won.

Analistas sugieren que Ju-ae podría ser elegida Primera Secretaria del Comité Central, el segundo cargo más poderoso en el partido gobernante.

Desde su primera presentación pública en 2022, cuando acompañó a su padre a un lanzamiento de misil balístico intercontinental, los medios oficiales la han descrito como “la hija amada” y una “gran guía”, términos reservados tradicionalmente para los líderes y sus sucesores.

Antes de estas apariciones, la única confirmación pública de su existencia provenía del ex jugador de la NBA Dennis Rodman, tras su visita a Corea del Norte en 2013.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un (dcha.), su hija Kim Ju-ae (centro) y su esposa Ri Sol-ju aplaudiendo durante una actuación artística para celebrar el Año Nuevo 2026 (KNCA vía REUTERS)

Kim Jong-un anunciará la hoja de ruta del régimen

Corea del Norte confirmó el domingo pasado que a finales de febrero celebrará el congreso del Partido de los Trabajadores, en el que se espera que el dictador anuncie las principales políticas gubernamentales en los ámbitos militar, económico y diplomático. La decisión fue adoptada durante la vigésimo séptima reunión del politburó del Octavo Comité Central del partido, celebrada el sábado y supervisada por el propio Kim, según informó la agencia estatal KCNA.

En la reunión, se abordaron temas como el calendario del congreso y la revisión de los documentos que se presentarán, aunque no se detalló el contenido ni se precisó la fecha exacta de la cita.

Este será el noveno congreso del partido, considerado el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, y marcará la definición de políticas clave para los próximos años. Será el primer congreso desde el octavo, realizado en 2021, y el tercero bajo el liderazgo de Kim Jong-un, quien retomó la convocatoria de estos encuentros tras una pausa de tres décadas desde su llegada al poder en 2011.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaKim Jong-unKim Ju-aerégimen norcoreanoCorea del Norte

Últimas Noticias

El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento gubernamental

Las urnas dieron el triunfo a la agrupación encabezada por Albin Kurti, lo que permitió poner fin a la parálisis iniciada un año antes por la falta de consensos en el órgano legislativo. La asamblea legislativa validó este miércoles el nombramiento

El Parlamento de Kosovo confirmó

El Comité Noruego del Nobel exigió al régimen de Irán la liberación de Narges Mohammadi y denunció “abusos físicos” contra la activista

La institución manifestó su preocupación por el estado de salud de la iraní, quien permanece privada de su libertad tras recibir una nueva condena a más de siete años de prisión. “El encarcelamiento es arbitrario e injusto”, afirmó

El Comité Noruego del Nobel

El presidente de Israel afirmó que el aumento del antisemitismo en Australia es “aterrador y preocupante”

Las declaraciones de Isaac Herzog anteceden a su visita a Melbourne, donde se esperan manifestaciones en rechazo a su presencia y se reforzarán los controles de seguridad en respuesta al clima social en el país

El presidente de Israel afirmó

Ascienden a más de 7.000 los muertos por la represión en las protestas masivas contra el régimen de Irán

La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, difundió el jueves el balance más reciente y sostuvo que el número de víctimas fatales continúa en aumento mientras logra verificar información dentro del país

Ascienden a más de 7.000

Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de EEUU, Rusia y China

La cita convocará a los dirigentes de los 27 países miembros en un contexto marcado por la turbulencia geopolítica, la intensificación de la competencia global y una economía que avanza por detrás de otras grandes potencias

Líderes de la Unión Europea
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso CDMX propone hasta 12

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

Exintegrante de ‘Los Canarios’ revela cómo operaba la banda del paseo millonario en Bogotá

Ni naranja ni kiwi: cuál es la fruta que es rica en vitamina C y favorece el tránsito intestinal

Ana Milán revela en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió con 6 años mientras jugaba con una amiga: “Pensé que la había matado”

El Gobierno celebró la media sanción a la reforma laboral y aseguró que es “un punto de inflexión en la historia”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La inteligencia artificial como objetivo de los cibercriminales y herramienta para perfeccionar y lanzar los ataques

China atribuye caso Nexperia a una "interferencia administrativa indebida" de Países Bajos

First Drop recibe inversión de 8,3 millones de la 'SEPI Digital' para acelerar hasta 45 startups tecnológicas

El Parlamento Europeo aprueba el informe intermedio sobre el acuerdo de asociación con Andorra

Rusia causa "daños sustanciales" en una subestación eléctrica de Odesa

ENTRETENIMIENTO

La olvidada película de James

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime

Los proyectos que dejó listos James Van Der Beek antes de su muerte: desde la ‘precuela’ de ‘Una rubia muy legal’ a sus memorias

Bijou Phillips, estrella de ‘Casi famosos’ requiere un nuevo trasplante tras falla del injerto recibido en 2017

El momento LGBTIQ+ en el show de Bad Bunny para el Super Bowl que se volvió viral

Así fue la última entrevista de James Van Der Beek antes de su muerte por cáncer colorrectal