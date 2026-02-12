Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como su sucesora del régimen norcoreano

El líder norcoreano Kim Jong-un, su esposa Ri Sol-ju y su hija Kim Ju-ae visitan el Palacio del Sol Kumsusan para celebrar el Año Nuevo en Pyongyang (KNCA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un estaría dando pasos para consolidar a su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora, según informaron el jueves parlamentarios surcoreanos basándose en un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur.

La NIS planea observar si Ju-ae asiste al próximo congreso del Partido de los Trabajadores y cuál es su nivel de protagonismo, incluyendo la posibilidad de que asuma un cargo oficial, explicaron los legisladores.

El parlamentario Lee Seong-kweun detalló que, anteriormente, la agencia describía a Kim Ju-ae como “en proceso de formación como sucesora”, pero ahora afirma que “se encuentra en la fase de ser nombrada sucesora internamente”.

Kim Ju-ae, que se cree es adolescente, ganó visibilidad en los medios del régimen norcoreano con sus apariciones junto a su padre en visitas de campo e inspecciones de proyectos armamentísticos, lo que alimenta las especulaciones sobre su preparación para convertirse en la cuarta generación al frente del país.

El mes pasado, la agencia estatal de Corea del Norte publicó imágenes de Ju-ae acompañando a Jong-un en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y Kim Jong-il, ex líderes de la región norte de la península.

Su presencia en estos actos y el nivel de protocolo que recibe serán observados de cerca por las autoridades surcoreanas durante el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero. En este evento, Corea del Norte definirá su política exterior y militar para los próximos años.

El líder norcoreano Kim Jong-uny su hija Kim Ju-ae se encuentran en el mostrador de recepción de un hotel (KCNA vía REUTERS)

La NIS considera que la creciente presencia pública de Kim Ju-ae sugiere que ya está participando en la toma de decisiones y que se la trata como la segunda líder del país, según señalaron los parlamentarios Lee y Park Sun-won.

Analistas sugieren que Ju-ae podría ser elegida Primera Secretaria del Comité Central, el segundo cargo más poderoso en el partido gobernante.

Desde su primera presentación pública en 2022, cuando acompañó a su padre a un lanzamiento de misil balístico intercontinental, los medios oficiales la han descrito como “la hija amada” y una “gran guía”, términos reservados tradicionalmente para los líderes y sus sucesores.

Antes de estas apariciones, la única confirmación pública de su existencia provenía del ex jugador de la NBA Dennis Rodman, tras su visita a Corea del Norte en 2013.

El líder norcoreano Kim Jong-un (dcha.), su hija Kim Ju-ae (centro) y su esposa Ri Sol-ju aplaudiendo durante una actuación artística para celebrar el Año Nuevo 2026 (KNCA vía REUTERS)

Kim Jong-un anunciará la hoja de ruta del régimen

Corea del Norte confirmó el domingo pasado que a finales de febrero celebrará el congreso del Partido de los Trabajadores, en el que se espera que el dictador anuncie las principales políticas gubernamentales en los ámbitos militar, económico y diplomático. La decisión fue adoptada durante la vigésimo séptima reunión del politburó del Octavo Comité Central del partido, celebrada el sábado y supervisada por el propio Kim, según informó la agencia estatal KCNA.

En la reunión, se abordaron temas como el calendario del congreso y la revisión de los documentos que se presentarán, aunque no se detalló el contenido ni se precisó la fecha exacta de la cita.

Este será el noveno congreso del partido, considerado el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, y marcará la definición de políticas clave para los próximos años. Será el primer congreso desde el octavo, realizado en 2021, y el tercero bajo el liderazgo de Kim Jong-un, quien retomó la convocatoria de estos encuentros tras una pausa de tres décadas desde su llegada al poder en 2011.

(Con información de AFP y EFE)