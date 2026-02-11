Tras la amenaza de Rusia, la OTAN lanzó la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en Groenlandia

Tropas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar, mientras unidades de la guardia nacional de Dinamarca, Suecia y Noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo)

La OTAN inició la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en la región, tras alcanzar un acuerdo orientado a reducir la tensión interna surgida por el interés del presidente estadounidense Donald Trump en adquirir Groenlandia. La misión coordina operaciones de los aliados en el Ártico, incluyendo el despliegue de fuerzas en Groenlandia bajo liderazgo danés, según informó el cuartel general de la alianza.

El general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, indicó que la iniciativa busca proteger a los miembros y mantener la estabilidad en una zona considerada clave por su relevancia estratégica y dificultad ambiental. Grynkewich afirmó que se aprovechará la fuerza conjunta de la OTAN para salvaguardar el territorio y asegurar que el Ártico y el Extremo Norte permanezcan seguros.

La planificación de Centinela del Ártico comenzó después de las conversaciones entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos, en el contexto de la crisis de Groenlandia. Trump insistió en que Estados Unidos debía poseer el territorio, que es autónomo pero forma parte de Dinamarca, miembro de la alianza. Rutte y Trump acordaron que la OTAN asumiría una función reforzada en la defensa ártica, mientras que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciarían una nueva ronda de negociaciones.

Servicemen of multinational NATO battlegroup parade during NATO multinational combat group formal command hand over ceremony to Germany's 45th Armoured Brigade "Lithuania", in Kaunas, Lithuania, February 4, 2026. REUTERS/Janis Laizans

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, anunció que las fuerzas británicas desempeñarán un papel fundamental en la misión Centinela del Ártico. El gobierno británico detalló que la Fuerza Expedicionaria Conjunta, compuesta por Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, realizará maniobras militares en Islandia, los estrechos daneses y Noruega en septiembre, con el despliegue de cientos de efectivos.

La OTAN informó que Centinela del Ártico integra actividades ya existentes, como ejercicios militares liderados por Noruega y Dinamarca, y que, por ahora, no está claro si implicará el envío de más capacidades militares a la zona. La decisión de lanzar la misión se enmarca en la respuesta de la alianza al aumento de la actividad militar rusa y al creciente interés de China en el Ártico. En declaraciones oficiales, la OTAN señaló que Trump y Rutte coincidieron en la necesidad de asumir colectivamente una mayor responsabilidad sobre la defensa regional.

Donald Trump presionó a Dinamarca para lograr el control estadounidense sobre Groenlandia, calificando la isla como enclave estratégico vital.

Por su parte, este mismo miércoles, Rusia amenazó con adoptar contramedidas militares si Occidente incrementa su presencia armada en Groenlandia, considerando la posibilidad de que la isla se convierta en enclave estratégico contra Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, afirmó ante legisladores que, en caso de militarización de Groenlandia y creación de capacidades ofensivas dirigidas hacia Rusia, su país responderá con medidas técnicas y militares.

La tensión por Groenlandia se incrementó entre finales de 2025 y principios de este año, configurando uno de los escenarios más complejos en la relación transatlántica desde hace décadas. El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos estuvo marcado por la presión para que Dinamarca facilitara el control estadounidense sobre la isla, que el mandatario calificó como un “pedazo de hielo mal ubicado pero estratégicamente vital”. Trump rechazó descartar el uso de la fuerza para proteger Groenlandia de la influencia rusa y china, mientras la Casa Blanca anunció en enero aranceles del 25 % a productos de la Unión Europea si Copenhague no negociaba la venta.

Rusia amenazó con tomar acciones militares si los países occidentales aumentan su presencia militar en Groenlandia (REUTERS/ARCHIVO)

Dinamarca y otros ocho miembros de la OTAN respondieron con el despliegue de tropas en Groenlandia, mientras el Parlamento Europeo suspendió los acuerdos comerciales con Estados Unidos. La crisis se encaminó en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Trump y Rutte alcanzaron un principio de acuerdo: renuncia al uso de la fuerza y a los aranceles, creación de un modelo de “Bases Soberanas” —que otorga a Estados Unidos control sobre zonas militares específicas sin ceder la titularidad danesa—, y la instalación de un sistema antimisiles avanzado Golden Dome, junto con derechos preferenciales para empresas estadounidenses en la extracción de tierras raras.