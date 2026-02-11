Taipei dice que el objetivo final de China es la aniquilación de Taiwán

El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipéi, titulada "¡La seguridad nacional no puede esperar! Apoyo a regulaciones especiales sobre adquisiciones de defensa!" (EFE)

La preocupación sobre la seguridad y el futuro de Taiwán se agudiza tras las recientes declaraciones del Consejo de Asuntos del Continente (MAC), que ha calificado la estrategia de Beijing como una reedición de sus posturas habituales, cuyo objetivo último sería “la aniquilación de Taiwán”, según cita el medio Taipei Times. El MAC advirtió que, bajo la insistencia del régimen de Xi Jinping en los principios de “una sola China” y el llamado “consenso de 1992”, la consecuencia lógica sería la eliminación de la soberanía taiwanesa.

En este contexto, la misma institución detalló que continuará monitoreando las acciones de la autocracia china y responderá con pragmatismo para garantizar la seguridad y soberanía nacional, según recoge el medio taiwanés. El órgano también indicó que el respaldo del Partido Comunista Chino (PCCh) a las fuerzas “pro-unificación” y la estructura de “patriotas” para gobernar Taiwán buscan profundizar la división interna en la isla.

La retórica de Beijing se manifestó en el marco de la “Conferencia de Trabajo sobre Taiwán”, donde Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y cuarto dirigente del PCCh, pidió avanzar en la “gran causa de la reunificación nacional”, según la Agencia Xinhua, y solicitó un compromiso firme con el “principio de una sola China” y el denominado “consenso de 1992”. Esta referencia apunta a un entendimiento tácito entre el Kuomintang y el PCCh en el que ambas partes reconocen una sola China, aunque bajo interpretaciones diferentes, según reconoció en 2006 el ex presidente del MAC Su Chi.

Wang Huning enfatizó que es necesario respaldar a las “fuerzas patrióticas pro-reunificación” en Taiwán y oponerse “con firmeza” a los movimientos independentistas, además de combatir la interferencia de actores externos en la región, de acuerdo a la cobertura de Xinhua. Igualmente, abogó por promover los intercambios entre la población de ambos lados del estrecho y favorecer a ciudadanos taiwaneses, especialmente jóvenes, para que estudien, trabajen y vivan en China.

En paralelo, se reportó que la dirigencia del PCCh ha definido cuatro objetivos centrales para intervenir en los procesos electorales taiwaneses, valiéndose de fuerzas locales, trabajo de “frente unido” y operaciones de guerra cognitiva orientadas a influir a la opinión pública digital, según fuentes en Beijing citadas por el Taipei Times. Lai Chung-chiang, del sindicato Unión para la Democracia Económica de Taiwán, afirmó que estos comités electorales creados por el PCCh constituyen “una forma de agresión” y pidió a la ciudadanía discernir los candidatos respaldados por Beijing.

Entre las estrategias de presión e incentivo económico figura la imposición de vetos a la importación de productos agrícolas o alimentarios, con la posibilidad de levantar dichas restricciones selectivamente para favorecer a regiones o empresas relacionadas políticamente con candidatos afines a los intereses de China. Recordó lo ocurrido con productos como la piña, la guayaba, el pez mero, el licor kaoliang y el té, que han estado sujetos a sanciones y aperturas en función de los comicios.

Lai Chung-chiang instó a la población a condenar públicamente el empleo de estas tácticas y subrayó que Taiwán ha progresado en la diversificación de exportaciones agrícolas, reduciendo su dependencia del mercado chino, lo cual contribuiría a mitigar posibles impactos futuros.

A estas maniobras se suman visitas financiadas a China que incluyen a líderes comunitarios y residentes taiwaneses, una práctica que el PCCh mantendría en gran escala en el periodo previo a las elecciones, según se ha informado. El despliegue de guerra cognitiva en línea también se intensificaría y adoptaría nuevas formas a lo largo del año.

Panorama

Mientras tanto, en el plano militar, la empresa CSBC Corp, Taiwan ha publicado las primeras imágenes de la prueba sumergida de su prototipo de submarino de defensa nacional, el Hai Kun (Narwhal). El video, proporcionado por la firma y recopilado entre el 29 de enero y una fecha reciente, muestra las maniobras iniciales de inmersión, los ensayos del sistema de control y la puesta en funcionamiento de periscopios y mástiles de antena. Según detalla Taipei Times, el submarino Hai Kun realizó a finales del mes pasado su primer ensayo a poca profundidad y ha culminado ya cuatro pruebas bajo el agua.

Finalmente, el estancamiento político ante el presupuesto propuesto por el presidente William Lai para defensa ha encendido señales de alerta sobre la capacidad de Taiwán para autofinanciar su protección.

De acuerdo al informe “Taiwán: cuestiones de defensa y asuntos militares” elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el gobierno de la isla elevó su presupuesto militar en un promedio anual del 5 % entre 2019 y 2023, destinando alrededor del 2,5 % de su PIB a defensa en 2024. En noviembre del año pasado, Lai presentó un presupuesto especial de aproximadamente USD 40.000 millones distribuidos en ocho años, así como la intención de aumentar paulatinamente los recursos asignados al área.