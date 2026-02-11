Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá

Un móvil de la Real Policía Montada de Canadá (REUTERS/Amber Bracken)

Nueve personas fueron asesinadas el martes en la ciudad de Tumbler Ridge, una zona remota al oeste de Canadá, luego de un tiroteo masivo que comenzó en una escuela secundaria y se extendió a una residencia cercana.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó que siete de las víctimas murieron en el centro educativo y otras dos fueron halladas sin vida en una vivienda relacionada con el incidente.

Las autoridades recibieron una alerta sobre un tirador activo en la escuela y, tras ingresar al edificio, encontraron a seis personas sin vida. Una séptima víctima, herida por arma de fuego en el mismo lugar, falleció mientras era trasladada al hospital.

Posteriormente, los uniformados localizaron al presunto responsable del ataque, quien fue hallado muerto con una herida que, según los investigadores, habría sido autoinfligida.

El ataque dejó también 27 heridos: dos de ellos en estado grave y 25 con lesiones de menor consideración. Aunque algunos medios locales indicaron que la persona armada era una mujer, la RCMP no confirmó ni reveló detalles sobre su identidad.

El Centro de Salud Tumbler Ridge activó el Código Naranja tras el tiroteo, lo que indica la respuesta a un incidente con múltiples víctimas y la implementación de protocolos de acceso restringido, explicó Eryn Collins, portavoz de la Autoridad Sanitaria del Norte, a The Globe.

La autoridad sanitaria, en coordinación con los Servicios de Salud de Emergencia de Columbia Británica y la RCMP, solicitó a los residentes de la región que requieran atención médica no urgente que pospongan sus visitas al centro de salud por ahora.

Una camioneta de la Real Policía Montada de Canadá (REUTERS/Graham Hughes)

El comandante Ken Floyd, de la RCMP, destacó la rápida reacción de los equipos de emergencia y la colaboración de la comunidad para controlar la situación, que calificó como especialmente difícil para todos los habitantes de Tumbler Ridge, una localidad situada a más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver.

“Estamos agradecidos por la cooperación mostrada, mientras los oficiales continúan avanzando en la investigación”, expresó Floyd tras los hechos.

La ministra de Seguridad Pública y procuradora general de Columbia Británica, Nina Krieger, informó que la RCMP levantó la alerta de emergencia en Tumbler Ridge tras los trágicos acontecimientos recientes. Señaló que las autoridades no consideran que haya sospechosos en fuga ni una amenaza persistente para la población.

La funcionaria añadió que tanto el personal escolar como los estudiantes que permanecían en las instalaciones, unas 100 personas en total, fueron evacuados de forma segura tras el incidente.

Krieger expresó sus condolencias a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad, subrayando el impacto del “devastador” suceso que conmocionaron tanto a la localidad como a la provincia. Agradeció la rápida y valiente actuación de la RCMP y de los equipos de primera respuesta, y aseguró que se desplegarán todos los recursos necesarios para apoyar tanto la investigación como a los habitantes afectados.

Tras el tiroteo, las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge permanecerán cerradas durante el resto de la semana. En un comunicado difundido, el distrito escolar informó que tanto la escuela secundaria como la primaria de la localidad suspenderán sus actividades debido a los trágicos acontecimientos.

El distrito también anunció que pondrá a disposición servicios de apoyo para la comunidad y que, una vez definidas las ubicaciones de estos recursos, la información será comunicada a través de las redes sociales.

(Con información de AFP)